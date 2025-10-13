Gia Lai: Tiêu hủy 281 kg mỡ động vật bẩn

(GLO)- Ngày 13-10, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã tiêu hủy 281 kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc và đã bốc mùi hôi thối.

Trước đó, ngày 12-10, Công an phường An Nhơn Đông phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) và Trạm Chăn nuôi-Thú y khu vực 3 kiểm tra tại nhà bà Trần Thị Mỹ H. (SN 1980, trú tổ dân phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông).

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện 281 kg mỡ động vật bẩn tại nhà bà H. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, tổ công tác phát hiện 10 bao mỡ động vật có trọng lượng 281 kg đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Bà H. không cung cấp được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số sản phẩm động vật nói trên. Được biết, bà H. chế biến mỡ để bán ra thị trường.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, buộc cơ sở tiêu hủy toàn bộ số mỡ trên; đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.