Gia Lai: Phát hiện 3 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

(GLO)- Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Trung thu năm nay, Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Gia Lai về ATTP thành lập 3 đoàn kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP.

Theo ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, 3 đoàn kiểm tra liên ngành (trong đó có 2 đoàn phụ trách kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa bàn phía Đông tỉnh và 1 đoàn phụ trách kiểm tra tại địa bàn phía Tây tỉnh) sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm.

Qua kiểm tra, ngành chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Đoàn số 2 kiểm tra tại hộ kinh doanh Trần Thị Tuyết Mai (số 8/2 Hai Bà Trưng, phường Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Trong ngày đầu ra quân, Đoàn kiểm tra số 2 (phụ trách địa bàn phía Tây tỉnh) đã phát hiện 3 cơ sở vi phạm các quy định về ATTP trên địa bàn phường Pleiku gồm: hộ kinh doanh Trần Thị Tuyết Mai (số 8/2 Hai Bà Trưng), hộ kinh doanh Y Thị Kim Liên (số 129 Bà Triệu) và hộ Kinh doanh Hà Bích Hương (số 94 Cách Mạng Tháng Tám).

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và sẽ tiến hành xử lý theo quy định đối với các cơ sở nêu trên.

Lý giải cho việc liên tục vi phạm quy định về ATTP, bà Y Thị Kim Liên cho hay: Sau khi đoàn kiểm tra phát hiện và chỉ ra các lỗi vi phạm thì cơ sở cũng đã nỗ lực khắc phục. Đến nay, cơ sở đã đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, trang bị thêm dụng cụ sản xuất phù hợp. Tuy nhiên, qua kiểm tra lần này, đoàn tiếp tục phát hiện những hạn chế, tồn tại. Chúng tôi cam kết sẽ chấn chỉnh, không để tái diễn các lần sau.

Theo bà Liên, với quy mô sản xuất thủ công, nhỏ lẻ, tình hình kinh doanh ngày càng giảm sút nên cơ sở không có điều kiện đầu tư máy móc hiện đại. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên chưa làm tốt các quy định về ATTP.

Đây là lần thứ 2 vi phạm quy định về ATTP, bà Trần Thị Tuyết Mai (số 8/2 Hai Bà Trưng) thẳng thắn nhìn nhận: Cơ sở sản xuất các loại bánh ngọt, hoạt động gần 10 năm nay. Trước đây có ngày cơ sở xuất ra thị trường trên 1.000 cái bánh ngọt các loại. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình sản xuất kinh doanh ế ẩm, số lượng bánh xuất ra thị trường giảm hơn phân nửa so với trước.

“Dù cơ sở chú trọng thực hiện các quy định ATTP nhưng trong quá trình sản xuất, chế biến không tránh khỏi một số vi phạm. Chúng tôi tiếp thu các ý kiến, hướng dẫn mà đoàn kiểm tra chỉ ra và cam kết khắc phục trong thời gian đến”-bà Mai nói.

Đoàn số 2 kiểm tra tại hộ kinh doanh Y Thị Kim Liên (số 129 Bà Triệu, phường Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Đợt kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu sẽ triển khai từ nay cho đến hết ngày 15-10-2025. Đối với cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP, thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn.

Ủy ban nhân dân các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước được giao, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch này tại địa phương đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra và tuân thủ quy định của pháp luật.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thông tin: Trong quá trình kiểm tra, các đoàn sẽ lồng ghép tuyên truyền, đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn đến người dân.