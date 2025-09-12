Vụ hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc ở xã Hoài Ân: Xử phạt cơ sở vi phạm 90 triệu đồng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Lê Văn H. (ở thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân) về hành vi kinh doanh thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo hồ sơ vụ việc, lúc 17 giờ 30 phút ngày 7-8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế và cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Lê Văn H.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở đang hoạt động thu mua heo từ nhiều nguồn khác nhau về đóng gói vào các bao ni lông, bảo quản trong kho lạnh để bán dần kiếm lời. Tổng trọng lượng sản phẩm lên đến hơn 100 tấn, trị giá hơn 18 tỷ đồng.

Thịt heo được bảo quản trong kho lạnh. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thời điểm kiểm tra, ông H. xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định (cũ) cấp, vẫn còn hiệu lực.

Cơ quan chức năng xác định, toàn bộ số hàng hóa đầu vào của hộ kinh doanh không được ghi sổ theo dõi, không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Tổ công tác kiểm tra một thùng sản phẩm đã đóng gói, cấp đông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trên sản phẩm đóng gói không có căn cứ xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm nổi đốm ở một số vị trí như tai, đuôi, chân, bụng, ngực; có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi.

Để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh và bảo vệ môi trường, cơ quan chức năng đã buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt heo nói trên.