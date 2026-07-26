Sôi động võ đài Kickboxing trẻ toàn quốc

(GLO)- Từ ngày 22 đến 29-7, hàng trăm vận động viên (VĐV) từ khắp cả nước hội tụ về tranh tài Giải Vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Nhà Thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Giải Vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2026 thu hút hơn 430 VĐV của 25 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham gia tranh tài. Giải do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Kickboxing Việt Nam tổ chức.

Các VĐV tranh tài ở nội dung đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp. Vì vậy, mỗi trận đấu đều diễn ra với cường độ cao, giàu tính cạnh tranh.

Trong đó, cuộc đối đầu ở hạng cân 81kg nam (lứa tuổi 17-18) giữa VĐV Nguyễn Mạnh Hoàn (Thái Nguyên) và Mai Tiến Anh (Thanh Hóa) diễn ra tối 23-7 đã thu hút sự chú ý của khán giả.

Ngay từ những giây đầu, cả hai nhập cuộc chủ động, liên tục tung ra các đòn tấn công mạnh mẽ. Với lợi thế về thể hình, sải tay, chân dài cùng nền tảng thể lực sung mãn, Nguyễn Mạnh Hoàn kiểm soát tốt thế trận, duy trì ưu thế trong suốt ba hiệp đấu để giành chiến thắng, qua đó vào vòng trong.

Ở hạng cân 69kg nam (lứa tuổi 17-18), màn tranh tài giữa VĐV Hoàng Trung Nguyên (Đồng Nai) và Nguyễn Trương Trường Giang (Đà Nẵng) vào tối 23-7 cũng đã mang đến trận đấu mãn nhãn.

Sau hiệp 1 giằng co, Hoàng Trung Nguyên tăng tốc ở hiệp 2 với những pha ra đòn uy lực, liên tục dồn ép đối thủ vào thế phòng ngự. Bị ảnh hưởng bởi các đòn đánh, Nguyễn Trương Trường Giang không thể tiếp tục thi đấu ở hiệp 3 và chấp nhận dừng cuộc chơi, qua đó Hoàng Trung Nguyên giành quyền đi tiếp.

Chia sẻ sau trận đấu, VĐV Hoàng Trung Nguyên (Đồng Nai) cho biết: “Trước khi bước vào giải, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, kỹ thuật và tâm lý thi đấu. Trong trận đấu này, tôi đã phát huy tốt sở trường ở những đòn tay để giành chiến thắng. Kết quả này là động lực để tôi thêm tự tin bước vào các trận đấu tiếp theo”.

VĐV Nguyễn Lê Như Quỳnh (Gia Lai, giáp xanh) thi đấu ấn tượng, giành chiến thắng trước đối thủ để ghi tên vào vòng tiếp theo. Ảnh: R.H

Đội Kickboxing trẻ Gia Lai tham dự giải với 18 VĐV, được tuyển chọn từ các tuyến đào tạo của tỉnh, gồm đội tuyển, đội tuyển trẻ, năng khiếu và phong trào tranh tài ở tất cả các nhóm tuổi. Ở những trận đấu diễn ra, các VĐV chủ nhà Gia Lai đã thi đấu với quyết tâm cao, cống hiến nhiều màn tranh tài chất lượng.

Trong đó, ở hạng cân 42kg nữ (lứa tuổi 13-14), VĐV Nguyễn Lê Như Quỳnh (Gia Lai) đã thi đấu ấn tượng khi giành chiến thắng knock-out trước đối thủ đến từ Thái Nguyên để ghi tên mình vào vòng tiếp theo.

VĐV Nguyễn Lê Như Quỳnh cho hay: "Tôi rất phấn khởi khi giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. Các đối thủ phía trước đều rất mạnh, nhưng tôi sẽ nghiên cứu kỹ từng đối thủ và nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng".

Giải Vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc 2026, các VĐV tham gia tranh tài với 3 lứa tuổi gồm 13-14, 15-16 và 17-18 với tổng cộng 60 hạng cân (32 hạng cân nam, 28 hạng cân nữ).

Ở lứa tuổi 13-14, nam thi đấu 9 hạng cân (từ dưới 42kg đến dưới 60kg), nữ thi đấu 9 hạng cân (từ dưới 40kg đến dưới 57kg). Lứa tuổi 15-16 có 14 hạng cân nam (từ dưới 42kg đến dưới 81kg) và 11 hạng cân nữ (từ dưới 40kg đến dưới 63kg). Lứa tuổi 17-18 có 9 hạng cân nam (từ dưới 46kg đến dưới 81kg) và 8 hạng cân nữ (từ dưới 45kg đến dưới 69 kg).

Ban tổ chức bố trí các trận đấu vào buổi chiều và tối. Buổi sáng, các VĐV thực hiện cân hạng, kiểm tra sức khỏe và hoàn tất các thủ tục chuyên môn nhằm bảo đảm thi đấu đúng hạng cân, an toàn và công bằng theo điều lệ giải.

Theo kế hoạch, các trận chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 29-7, hứa hẹn sẽ chứng kiến những cuộc đọ sức kịch tính giữa các võ sĩ xuất sắc nhất ở từng hạng cân, lứa tuổi.