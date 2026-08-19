Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/8/2026: Việt Nam đấu Malaysia

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/8/2026 nổi bật với Việt Nam - Malaysia ở bán kết ASEAN Cup, Barcelona gặp Al Ahly và loạt play-off Champions League.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/8/2026 nổi bật với trận Việt Nam - Malaysia lúc 20h00, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ lợi thế 2-0 để tranh vé chung kết ASEAN Cup với Thái Lan. Rạng sáng 20/8, Barcelona gặp Al Ahly, trong khi Celtic và loạt CLB tiếp tục vòng play-off Champions League.

Hình minh họa (AI)

Thông tin được cập nhật sáng 19/8/2026, các mốc giờ trong bài tính theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý tối 18 và rạng sáng 19/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả ASEAN Cup 2026 Thái Lan - Singapore 1-2 Champions League Fenerbahçe - Lyon 1-1 Champions League Dinamo Zagreb - Viking 2-2 Champions League Levski Sofia - AEK Athens 0-0

Thái Lan bất ngờ thua Singapore 1-2 ngay tại Rajamangala nhưng vẫn giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-3, nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Singapore dẫn trước nhờ Harhys Stewart, Thái Lan gỡ hòa từ chấm phạt đền của Kakana Khamyok trước khi pha phản lưới của Pansa Hemviboon giúp đội khách thắng trận lượt về.

Tại Champions League, cả ba trận mở màn vòng play-off đều bất phân thắng bại. Lyon hòa Fenerbahçe 1-1, Viking ngược dòng từ thế bị dẫn hai bàn để hòa Dinamo Zagreb 2-2, còn Levski Sofia và AEK Athens kết thúc 90 phút mà không có bàn thắng.

Thái Lan thua trận nhưng vẫn vào chung kết ASEAN Cup

Đây là kết quả đáng chú ý nhất trước ngày đội tuyển Việt Nam đá bán kết lượt về.

Singapore đã tạo ra một trận đấu đầy quyết tâm tại Bangkok. Đội khách cần ít nhất hai bàn để cân bằng tổng tỷ số và thực tế đã thắng 2-1, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Thái Lan vì thế trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Điều đáng nói là “Voi chiến” không còn duy trì hình ảnh gần như bất khả xâm phạm ở vòng bảng. Singapore đã chứng minh hàng phòng ngự Thái Lan có thể bị gây sức ép, đặc biệt khi đối phương chơi với tốc độ cao và quyết tâm tấn công.

Tuy nhiên, xét trong một cặp đấu hai lượt, Thái Lan vẫn đạt mục tiêu quan trọng nhất: đi tiếp.

Ban tổ chức xác nhận đội bóng xứ chùa vàng sẽ đá trận chung kết lượt đi trên sân nhà và chờ đội thắng trong cặp Việt Nam - Malaysia.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/8/2026

Những trận đáng chú ý với độc giả Việt Nam

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải đấu 20h00 Việt Nam - Malaysia Bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 1h00, 20/8 Barcelona - Al Ahly Joan Gamper Trophy 2h00, 20/8 Celtic - LASK Play-off Champions League 2h00, 20/8 N.E.C. - Bodø/Glimt Play-off Champions League 2h00, 20/8 Slovan Bratislava - Celje Play-off Champions League 2h00, 20/8 Hapoel Beer-Sheva - Sabah Play-off Champions League

Trận Việt Nam - Malaysia được trang chính thức ASEAN Cup ấn định lúc 20h00 ngày 19/8. Việt Nam đang dẫn 2-0 sau lượt đi.

UEFA xác nhận bốn trận còn lại của lượt đi play-off Champions League diễn ra ngày 19/8 tại châu Âu, trong đó Celtic - LASK và N.E.C. - Bodø/Glimt là hai cặp đấu đáng chú ý hơn với độc giả Việt Nam.

Việt Nam - Malaysia: 90 phút quyết định tấm vé chung kết

Tâm điểm tuyệt đối của bóng đá Việt Nam ngày 19/8 là cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam trở về sân nhà với lợi thế 2-0 sau trận lượt đi tại Kuala Lumpur. Nguyễn Xuân Son mở tỷ số bằng một pha đánh đầu, trước khi Faris Danish phản lưới nhà cuối trận. Malaysia vì vậy phải thắng với cách biệt ít nhất hai bàn mới có thể đưa cặp bán kết trở lại thế cân bằng.

Lợi thế của Việt Nam là rất rõ, nhưng cách tiếp cận trận đấu mới là điều đáng quan tâm.

Việt Nam không cần dựng “xe buýt”

Với cách biệt hai bàn và sân nhà, lựa chọn dễ nghĩ tới nhất là phòng ngự để bảo toàn lợi thế. Nhưng đó chưa chắc là phương án tối ưu.

HLV Kim Sang-sik trước trận cũng khẳng định dù đang dẫn 2-0, Việt Nam vẫn cần tập trung và cải thiện màn trình diễn so với lượt đi. Nhà cầm quân Hàn Quốc đặc biệt lưu ý những pha tấn công biên của Malaysia.

Điều này khá hợp lý.

Malaysia không còn nhiều lựa chọn ngoài việc đẩy đội hình lên. Nếu Việt Nam chỉ co cụm phòng ngự, đội chủ nhà có thể tự đặt mình dưới sức ép liên tục.

Ngược lại, duy trì khả năng kiểm soát bóng, gây sức ép vừa đủ và sẵn sàng phản công khi Malaysia dâng cao sẽ giúp Việt Nam khai thác đúng điểm yếu của đối phương.

Một bàn thắng của Việt Nam có thể khiến nhiệm vụ của Malaysia trở nên cực kỳ khó khăn.

Malaysia nhớ lại cuộc lội ngược dòng năm 2014

Malaysia vẫn còn một ký ức đẹp để dựa vào.

Năm 2014, họ từng thua Việt Nam 1-2 trên sân nhà ở bán kết lượt đi nhưng sau đó thắng 4-2 tại Mỹ Đình, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 5-4. HLV Tan Cheng Hoe đã nhắc lại trận đấu này như nguồn động viên cho các học trò trước cuộc tái đấu ngày 19/8.

Tuy nhiên, chính ông Tan cũng thừa nhận lực lượng và bối cảnh hiện tại đã thay đổi hoàn toàn sau 12 năm.

Đáng chú ý hơn, chiến thắng năm 2014 cũng là lần gần nhất Malaysia đánh bại Việt Nam.

Vì vậy, lịch sử có thể mang lại niềm tin nhưng không thể thay thế những gì Malaysia phải làm trên sân tối nay.

Việt Nam cần đặc biệt lưu ý hai biên

Ở lượt đi, Malaysia có những khoảng thời gian gây khó khăn bằng các pha lên bóng ở cánh.

HLV Kim Sang-sik trực tiếp nhắc đến Mohamadou Sumareh và Gunalan Pavithran - hai cầu thủ đã tạo ra nhiều vấn đề cho Việt Nam từ hai biên.

Trong thế buộc phải ghi bàn, Malaysia nhiều khả năng tiếp tục cố gắng mở rộng mặt sân, đưa bóng xuống biên rồi thực hiện những đường chuyền vào khu vực cấm địa.

Việt Nam vì thế không chỉ cần kiểm soát trung tuyến mà còn phải hạn chế những tình huống hậu vệ biên bị rơi vào thế một đấu một.

Nếu vượt qua khoảng 20-30 phút đầu mà không thủng lưới, áp lực sẽ ngày càng chuyển về phía Malaysia.

Dự đoán: Việt Nam 2-1 Malaysia.

Nếu kết quả này xảy ra, Việt Nam sẽ vào chung kết với tổng tỷ số 4-1.

Việt Nam thắng Malaysia sẽ gặp Thái Lan ở chung kết

Đối thủ chờ sẵn ở trận tranh chức vô địch đã được xác định.

Thái Lan dù thua Singapore 1-2 nhưng thắng chung cuộc 4-3 và giành suất đầu tiên vào chung kết. Ban tổ chức xác nhận Thái Lan sẽ chơi chung kết lượt đi trên sân nhà.

Nếu Việt Nam vượt Malaysia, lịch chung kết sẽ là:

Ngày Trận đấu 22/8/2026 Thái Lan - Việt Nam 26/8/2026 Việt Nam - Thái Lan

Lịch thi đấu chính thức hiện xếp Thái Lan ở vị trí chủ nhà của chung kết lượt đi, trong khi đội thắng bán kết B - Việt Nam hoặc Malaysia - sẽ được chơi lượt về trên sân nhà.

Điều này đồng nghĩa nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn thành nhiệm vụ tối nay, trận quyết định chức vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân của Việt Nam ngày 26/8.

Champions League: Fenerbahçe và Lyon bất phân thắng bại

Trước loạt trận rạng sáng 20/8, ba cặp play-off đầu tiên đã tạo ra một kịch bản khá đặc biệt: không có đội nào giành chiến thắng.

Fenerbahçe hòa Lyon 1-1 trong trận đấu được quan tâm nhất.

Loïs Openda đưa Lyon vượt lên ở phút 40 sau đường chuyền của Corentin Tolisso. Chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Mason Greenwood gỡ hòa cho Fenerbahçe bằng pha dứt điểm từ góc hẹp.

Kết quả khiến mọi thứ phải chờ trận lượt về tại Pháp ngày 26/8.

Lyon cũng tiếp tục duy trì thành tích bất bại trong sáu lần gặp Fenerbahçe tại các cúp UEFA, với bốn chiến thắng và hai trận hòa.

Viking ngược dòng khiến Dinamo Zagreb tiếc nuối

Dinamo Zagreb có khởi đầu rất thuận lợi khi Dion Beljo và Mateo Lisica liên tiếp ghi bàn.

Tuy nhiên, Viking không sụp đổ. Peter Christiansen rút ngắn cách biệt trước khi Zlatko Tripić gỡ hòa 2-2 ngay trong hiệp một.

Đại diện Na Uy vì thế có quyền hài lòng khi đưa một kết quả hòa về sân nhà cho trận lượt về.

Đáng chú ý, Viking mới chỉ thua một trong bảy trận sân khách gần nhất tại đấu trường UEFA.

Celtic - LASK: Đại diện Scotland tìm đường trở lại Champions League

Celtic gặp LASK lúc 2h00 rạng sáng 20/8 theo giờ Việt Nam tại Celtic Park. CLB Scotland niêm yết giờ bóng lăn là 20h00 ngày 19/8 tại Glasgow.

Đây là trận đấu có sức hút lớn nhất trong loạt play-off rạng sáng.

Celtic vừa trải qua mùa giải thành công trong nước, nhưng vòng loại Champions League lại thường là trở ngại lớn trong những năm gần đây.

Theo UEFA, Celtic đã thất bại trong cả năm lần gần nhất phải trải qua vòng loại Champions League; lần gần nhất họ vượt qua play-off là mùa 2017/18.

LASK lại bước vào trận đấu với tâm thế ít áp lực hơn. Đại diện Áo chưa từng góp mặt ở vòng bảng hoặc vòng phân hạng Champions League, vì vậy họ có cơ hội tạo ra dấu mốc lịch sử.

Nhận định: Celtic có lợi thế sân nhà và kinh nghiệm lớn hơn, nhưng một trận play-off lượt đi thường không dễ để đội cửa trên mạo hiểm quá mức.

N.E.C. - Bodø/Glimt: Cặp đấu dễ có bất ngờ

N.E.C. tiếp Bodø/Glimt tại Goffertstadion lúc 21h00 giờ Hà Lan ngày 19/8, tương ứng 2h00 sáng 20/8 giờ Việt Nam.

Đây là một cặp đấu rất thú vị.

N.E.C. vừa tạo bất ngờ khi loại Olympiacos ở vòng trước. Đội bóng Hà Lan có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Dušan Tadić và Emre Mor.

Nhưng Bodø/Glimt thậm chí còn có “hồ sơ châu Âu” ấn tượng hơn.

UEFA nhắc lại rằng đại diện Na Uy từng thắng Manchester City, Atletico Madrid, Inter hai lần và Sporting CP tại Champions League mùa trước.

Vì vậy, việc N.E.C. có lợi thế sân nhà không đồng nghĩa họ được đánh giá vượt trội.

Nhận định: Đây có thể là một trong những trận cởi mở và khó đoán nhất rạng sáng 20/8.

Barcelona - Al Ahly: Joan Gamper trở lại Camp Nou

Một trận đấu khác rất được người hâm mộ Việt Nam quan tâm là Barcelona - Al Ahly tại Joan Gamper Trophy.

Barcelona xác nhận trận đấu diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 theo giờ Barcelona, tương ứng 1h00 sáng 20/8 giờ Việt Nam, tại Spotify Camp Nou. Đây cũng là trận sân nhà đầu tiên của Barça mùa 2026/27 và đi kèm lễ ra mắt đội hình trước người hâm mộ.

Trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt bởi Joan Gamper Trophy trở lại Camp Nou sau khi sân vận động mở cửa trở lại.

Al Ahly cũng trở thành CLB Ai Cập và châu Phi đầu tiên tham dự Joan Gamper Trophy. Hai đội từng gặp nhau trong một số trận giao hữu đặc biệt, nhưng đây là lần đầu đại diện Cairo dự giải truyền thống của Barcelona.

Với Barça, đây không chỉ là một trận giao hữu.

Đội bóng vừa trải qua giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải và Joan Gamper thường là thời điểm HLV đưa bộ khung gần nhất với đội hình chính thức ra mắt khán giả nhà.

Al Ahly có kinh nghiệm, bản lĩnh và vị thế hàng đầu bóng đá châu Phi nên đủ khả năng tạo ra một bài kiểm tra đáng giá.

Nhận định: Barcelona được đánh giá cao hơn, nhưng trận đấu còn đáng chú ý bởi ý nghĩa đánh dấu sự trở lại của Camp Nou trong khuôn khổ Joan Gamper.

Bóng đá Việt Nam ngày 19/8: Mọi sự chú ý hướng về Mỹ Đình

Các giải chuyên nghiệp trong nước chưa phải tâm điểm trong ngày 19/8. Sự chú ý gần như tập trung hoàn toàn vào đội tuyển quốc gia.

Việt Nam chỉ còn cách chung kết ASEAN Cup 90 phút.

Lợi thế 2-0 rất lớn, nhưng bài học năm 2014 - cũng trước Malaysia tại Mỹ Đình - đủ để đội tuyển không được phép bước vào trận đấu với sự chủ quan.

Nếu hoàn thành nhiệm vụ, phía trước sẽ là Thái Lan - đội đã chính thức đặt chỗ ở chung kết.

Một cuộc tái đấu Việt Nam - Thái Lan, với lượt đi tại Thái Lan và lượt về trên sân Việt Nam, sẽ tạo nên cái kết đáng chờ đợi nhất cho ASEAN Cup 2026.