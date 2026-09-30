Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/9: Bán kết bóng đá nam ASIAD

Bóng đá ngày 30/9 hướng sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam vào ba khung giờ khá thuận lợi. U16 Việt Nam khép lại giải giao hữu tại Trung Quốc bằng trận gặp U16 Kyrgyzstan lúc 13h00, cùng thời điểm U23 Hàn Quốc đấu U23 Trung Quốc ở bán kết ASIAD. Đến 17h30, U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan tranh tấm vé còn lại vào chung kết.

Hình minh họa.

Trong khi đó, loạt trận Nations League rạng sáng 30/9 đã khép lại với những kết quả đáng chú ý: Tây Ban Nha thắng Croatia 4-1, còn Anh vượt qua CH Séc 2-0. UEFA xác nhận lượt trận thứ ba chưa có trận nào trong đêm 30/9; chương trình thi đấu tiếp theo bắt đầu từ ngày 1/10.

Kết quả bóng đá hôm nay 30/9: Tây Ban Nha thắng đậm Croatia

Hai trận đáng chú ý nhất rạng sáng 30/9 thuộc bảng A3 Nations League đều kết thúc với chiến thắng dành cho các đội được quan tâm nhiều hơn.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Nations League Tây Ban Nha - Croatia 4-1 Nations League CH Séc - Anh 0-2 Nations League Scotland - Thụy Sĩ 0-3 Nations League Slovenia - Bắc Macedonia 2-0 Nations League Phần Lan - Belarus 0-0 Nations League Moldova - Faroe 1-1 Nations League San Marino - Albania 0-3 Nations League Slovakia - Kazakhstan 2-1 Nations League Bulgaria - Estonia 0-0 Nations League Luxembourg - Iceland 0-3

UEFA ghi nhận Tây Ban Nha thắng Croatia 4-1, qua đó toàn thắng hai lượt đầu bảng A3. Lamine Yamal lập cú đúp, trong khi Marc Pubill cũng có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia.

Đây là chiến thắng cho thấy sức tấn công rất mạnh của Tây Ban Nha. Sau khi ghi ba bàn vào lưới Anh tại Wembley, đội bóng này tiếp tục có bốn bàn trước Croatia. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số bàn thắng mà còn ở khả năng duy trì sức ép và tạo ra nhiều phương án tấn công khác nhau.

Anh cũng có phản ứng tích cực sau thất bại 2-3 trước Tây Ban Nha. Đội bóng xứ sương mù thắng CH Séc 2-0 trên sân khách, với Anthony Gordon phá vỡ thế cân bằng trước khi Harry Kane ghi bàn thứ hai. CH Séc phải chơi với 10 người trong hiệp hai, khiến nhiệm vụ của đội chủ nhà trở nên khó khăn hơn.

Với Anh, ba điểm này có ý nghĩa quan trọng hơn một trận thắng thông thường. Đội đã tránh được nguy cơ khởi đầu Nations League bằng hai thất bại liên tiếp, đồng thời lấy lại sự cân bằng trước giai đoạn lịch thi đấu dày tiếp theo.

Việt Nam thua Thái Lan 0-2: Bài toán hiệu quả vẫn chưa được giải

Kết quả đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam tối 29/9 là thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sarach Yooyen mở tỷ số từ phút 10, trước khi Otton ghi bàn trong thời gian bù giờ để ấn định kết quả.

Việt Nam không hoàn toàn lép vế. Sau bàn thua sớm, đội dần giành lại quyền kiểm soát, từng đưa bóng vào lưới nhờ Tài Lộc nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị. Sang hiệp hai, Hoàng Đức, Hoàng Hên và Minh Hoàng được tung vào sân, giúp sức ép tấn công tăng lên nhưng đội vẫn thiếu sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng.

Điểm đáng lo nằm ở hiệu quả. Việt Nam có những giai đoạn đưa Thái Lan lùi sâu, nhưng số cơ hội thật sự rõ ràng không nhiều. Khi đội hình buộc phải dâng cao trong những phút cuối, khoảng trống phía sau xuất hiện và đối thủ tận dụng bằng bàn thắng thứ hai.

Kết quả 0-2 khiến Việt Nam không còn khả năng cạnh tranh vị trí đầu bảng B và tấm vé vào chung kết theo thể thức của giải.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 30/9

Tâm điểm bóng đá Việt Nam trong ngày thuộc về đội U16. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn gặp U16 Kyrgyzstan lúc 13h00 ở trận cuối CFA Team China 2026 tại Thẩm Dương.

Giờ Giải đấu Trận đấu 13h00 CFA Team China 2026 U16 Việt Nam - U16 Kyrgyzstan

U16 Việt Nam bước vào trận đấu sau hai thất bại trước Australia và Trung Quốc. Ở trận ra quân, đội thua Australia 2-4 dù từng mở tỷ số và tạo ra không ít cơ hội. Sau đó, U16 Việt Nam chỉ thua chủ nhà Trung Quốc 0-1 trong trận đấu mà thủ môn Gia Bảo cản được một quả phạt đền.

Nhìn từ mục tiêu dài hạn, kết quả không phải yếu tố duy nhất được quan tâm. Lứa U16 đang được chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2027, nên những trận gặp Australia, Trung Quốc và Kyrgyzstan có giá trị lớn trong việc kiểm nghiệm khả năng tranh chấp, xử lý bóng dưới áp lực và thích nghi với các trường phái khác nhau.

Trước Kyrgyzstan, điều U16 Việt Nam cần cải thiện rõ nhất là sự tập trung trong các thời điểm quyết định. Trận gặp Trung Quốc cho thấy đội có thể giữ thế trận khá tốt, nhưng một tình huống cố định vẫn đủ khiến cán cân thay đổi.

ASIAD 2026: Hai trận bán kết nam diễn ra hôm nay

Hai tấm vé vào chung kết bóng đá nam ASIAD sẽ được xác định trong ngày 30/9.

Giờ Việt Nam Trận đấu 13h00 U23 Hàn Quốc - U23 Trung Quốc 17h30 U23 Uzbekistan - U23 Nhật Bản

U23 Hàn Quốc - U23 Trung Quốc: Cuộc đấu của hai hệ thống phòng ngự chắc chắn

U23 Hàn Quốc vào bán kết sau chiến thắng 4-0 trước U23 Việt Nam. U23 Trung Quốc cũng có một trận tứ kết rất thuyết phục khi thắng U23 Thái Lan 3-0.

Điểm đáng chú ý của Trung Quốc là khả năng giữ cấu trúc đội hình. Trước khi thắng Thái Lan, đội từng hòa Iran và UAE cùng tỷ số 0-0 ở vòng bảng. Họ không phải đội luôn áp đảo về kiểm soát bóng nhưng khá khó bị kéo vào một thế trận hỗn loạn.

Hàn Quốc có ưu thế ở tốc độ, khả năng gây sức ép và chất lượng xử lý trong phạm vi hẹp. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc giữ được thế trận chặt trong hiệp một, trận đấu có thể khó khăn hơn nhiều so với chiến thắng 4-0 của Hàn Quốc trước Việt Nam.

U23 Nhật Bản - U23 Uzbekistan: “Chung kết sớm” của ASIAD

Trận 17h30 được xem là cặp bán kết có chất lượng chuyên môn cao nhất. VOV đánh giá đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đạt phong độ rất cao tại giải.

Nhật Bản vào bán kết bằng chiến thắng 1-0 trước Triều Tiên, còn Uzbekistan thắng Saudi Arabia 3-0. Trước đó, Uzbekistan cũng toàn thắng vòng bảng, trong đó có trận thắng U23 Việt Nam 2-0.

Nhật Bản nổi bật ở khả năng luân chuyển bóng, pressing và tốc độ xử lý. Uzbekistan lại mạnh về thể hình, tranh chấp và khả năng đưa trận đấu về nhịp độ có lợi cho mình.

Đây là dạng trận đấu mà bàn mở tỷ số có thể tác động rất lớn. Nếu Nhật Bản dẫn trước, Uzbekistan buộc phải đẩy đội hình cao hơn và để lộ khoảng trống. Ngược lại, nếu đại diện Trung Á ghi bàn trước, Nhật Bản có thể phải đối mặt với một hàng phòng ngự số đông và rất khó xuyên phá.

Bóng đá nữ ASIAD: Nhật Bản gặp Triều Tiên ở chung kết

Hai trận bán kết nữ đã hoàn tất ngày 29/9. Triều Tiên thắng Trung Quốc 2-0, trong khi Nhật Bản cũng vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 2-0.

Trận đấu Kết quả Triều Tiên - Trung Quốc 2-0 Nhật Bản - Hàn Quốc 2-0

Triều Tiên tạo khác biệt trong hiệp hai, trong đó bàn mở tỷ số đến sau pha phản lưới của Yao Wei trước khi Myong Yu Jong ấn định chiến thắng. Nhật Bản cũng giải quyết trận bán kết trong hiệp hai với cú đúp của Kamiya.

Như vậy, trận tranh HCV nữ ngày 2/10 là Nhật Bản - Triều Tiên; Trung Quốc và Hàn Quốc gặp nhau ở trận tranh huy chương đồng.

Nations League tối 30/9 có trận nào?

Sau loạt trận rạng sáng, UEFA Nations League không có trận mới trong tối 30/9 và rạng sáng 1/10 theo lịch chính thức hiện tại. Matchday 3 bắt đầu vào ngày 1/10 với các trận Đức - Serbia, Hy Lạp - Hà Lan, Đan Mạch - Bồ Đào Nha cùng một số cặp đấu khác.

Đây là chi tiết đáng lưu ý khi lên lịch bài: không nên kéo các trận ngày 1/10 vào bảng “lịch thi đấu hôm nay 30/9” nếu tính theo ngày thi đấu địa phương của UEFA.

Những trận đáng chú ý nhất ngày 30/9

Khung 13h00 là thời điểm đáng theo dõi nhất đầu ngày với hai trận diễn ra đồng thời: U16 Việt Nam - U16 Kyrgyzstan và bán kết ASIAD U23 Hàn Quốc - U23 Trung Quốc.

Đến 17h30, tâm điểm chuyển sang U23 Uzbekistan - U23 Nhật Bản. Đây là trận có chất lượng chuyên môn được chờ đợi nhất trong ngày và sẽ xác định nốt đội thứ hai vào chung kết bóng đá nam ASIAD.

Nếu xét về kết quả rạng sáng, Tây Ban Nha tiếp tục là đội gây ấn tượng mạnh nhất khi thắng Croatia 4-1 và đạt 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt Nations League. Anh cũng kịp lấy lại đà bằng chiến thắng 2-0 trên sân CH Séc.

Với bóng đá Việt Nam, ngày 30/9 chủ yếu là câu chuyện của đội U16 sau khi tuyển quốc gia vừa thua Thái Lan. Trận gặp Kyrgyzstan là cơ hội để lứa trẻ khép lại chuyến cọ xát tại Trung Quốc bằng một màn trình diễn tích cực hơn trước khi trở về tiếp tục quá trình chuẩn bị cho U17 châu Á 2027