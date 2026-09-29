Kết quả, BXH FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam mất vé chung kết

(GLO)- Thua Thái Lan 0-2, tuyển Việt Nam vẫn đứng nhì bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng không còn cơ hội vào chung kết trước lượt cuối gặp Pakistan ngày 2/10.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan tối 29/9 khiến cục diện bảng B Division 1 có bước ngoặt lớn. Thái Lan nâng số điểm lên 6 sau hai lượt và chắc chắn đứng đầu bảng nhờ đã thắng Việt Nam trong cuộc đối đầu trực tiếp, trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik còn một mục tiêu thực tế là giữ vị trí thứ hai để giành quyền dự trận tranh hạng ba.

Hình minh họa.

Ở trận đấu sớm cùng ngày, Philippines và Pakistan hòa 2-2. Kết quả này giúp Việt Nam vẫn giữ cách biệt hai điểm so với hai đội cuối bảng và nắm quyền tự quyết vị trí thứ hai khi bước vào lượt cuối.

Việt Nam đứng nhì bảng B, Thái Lan chắc suất vào chung kết

Sau hai lượt trận, Thái Lan là đội duy nhất tại bảng B toàn thắng. “Voi chiến” mở màn bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan rồi tiếp tục vượt qua Việt Nam 2-0, qua đó có 6 điểm tuyệt đối, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới.

Việt Nam vẫn đứng thứ hai với 3 điểm nhờ chiến thắng 1-0 trước Philippines ở lượt đầu. Hai đội cuối bảng là Philippines và Pakistan cùng có một điểm sau trận hòa 2-2 ngày 29/9. Việt Nam vì thế vẫn giữ lợi thế đáng kể trong cuộc đua vị trí thứ hai.

Bảng xếp hạng bảng B Division 1

Xếp hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT-BB HS Điểm 1 Thái Lan 2 2 0 0 6-0 +6 6 2 Việt Nam 2 1 0 1 1-2 -1 3 3 Philippines 2 0 1 1 2-3 -1 1 4 Pakistan 2 0 1 1 2-6 -4 1

Điểm đáng chú ý nằm ở quy định phân hạng của FIFA ASEAN Cup 2026. Khi hai đội bằng điểm, thành tích đối đầu trực tiếp được xét trước hiệu số toàn bảng. Bởi Thái Lan đã thắng Việt Nam 2-0, ngay cả trong trường hợp Thái Lan thua Philippines còn Việt Nam thắng Pakistan ở lượt cuối để cùng có 6 điểm, ngôi đầu vẫn thuộc về đội bóng xứ Chùa vàng. Thái Lan vì thế đã chắc suất vào chung kết Division 1.

Việt Nam không còn khả năng tranh vé chung kết, nhưng vị trí nhì bảng vẫn rất đáng giá bởi đội đứng thứ hai bảng B sẽ gặp đội nhì bảng A trong trận tranh hạng ba ngày 5/10. Theo lịch và thể thức giải, đội đầu mỗi bảng vào chung kết, còn hai đội nhì bảng Division 1 tranh vị trí thứ ba.

Với cục diện hiện tại, Việt Nam chỉ cần không thua Pakistan ở lượt cuối là chắc chắn đứng thứ hai. Nếu hòa, thầy trò HLV Kim Sang-sik có 4 điểm; kể cả Philippines thắng Thái Lan và cũng lên 4 điểm, Việt Nam vẫn xếp trên Philippines nhờ chiến thắng 1-0 ở cuộc đối đầu trực tiếp.

Ngược lại, một thất bại trước Pakistan sẽ khiến Việt Nam mất quyền tự quyết. Khi đó Pakistan có 4 điểm và vượt lên trên Việt Nam, còn vị trí cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik còn phụ thuộc kết quả Thái Lan - Philippines.

Kết quả Division 1 mới nhất

Ngày Bảng Trận đấu Tỷ số 25/9 A Bangladesh - Malaysia 0-3 25/9 A Indonesia - Singapore 2-0 26/9 B Pakistan - Thái Lan 0-4 26/9 B Việt Nam - Philippines 1-0 28/9 A Singapore - Bangladesh 1-0 28/9 A Malaysia - Indonesia 0-0 29/9 B Philippines - Pakistan 2-2 29/9 B Thái Lan - Việt Nam 2-0

Malaysia và Indonesia chia điểm trong trận hòa 0-0 ngày 28/9, trong khi Singapore đánh bại Bangladesh 1-0 để trở lại cuộc đua tại bảng A. Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, còn Singapore bám ngay phía sau với 3 điểm.

Bảng A và Division 2 vẫn còn nhiều kịch bản

Bảng xếp hạng bảng A Division 1

Xếp hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT-BB HS Điểm 1 Malaysia 2 1 1 0 3-0 +3 4 2 Indonesia 2 1 1 0 2-0 +2 4 3 Singapore 2 1 0 1 1-2 -1 3 4 Bangladesh 2 0 0 2 0-4 -4 0

Bảng A vẫn chưa xác định đội vào chung kết. Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm nhưng Singapore chỉ kém một điểm, khiến hai trận cuối ngày 1/10 đều còn nguyên ý nghĩa. Malaysia gặp Singapore tại Bandung, còn Indonesia tiếp Bangladesh ở Jakarta.

Malaysia đang sở hữu lợi thế nhỏ nhờ kết quả đối đầu hòa Indonesia và hiệu số tốt hơn, nhưng Singapore hoàn toàn có thể tạo ra đảo chiều nếu đánh bại Malaysia. Indonesia cũng chưa được phép chủ quan dù đối thủ cuối là Bangladesh, đội đã thua cả hai trận.

Ở Division 2, Hong Kong (Trung Quốc) đang dẫn bảng A sau chiến thắng 4-0 trước Lào, trong khi Campuchia đứng đầu bảng B nhờ đánh bại Myanmar 1-0 ở phút bù giờ. Hai bảng này sẽ kết thúc vòng đấu vào ngày 30/9.

Division 2 - Bảng A

Đội tuyển Trận BT-BB HS Điểm Hong Kong (Trung Quốc) 1 4-0 +4 3 Lào 2 3-5 -2 3 Brunei 1 1-3 -2 0

Division 2 - Bảng B

Đội tuyển Trận BT-BB HS Điểm Campuchia 1 1-0 +1 3 Myanmar 2 2-1 +1 3 Timor Leste 1 0-2 -2 0

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp theo

Ngày 30/9 dành cho hai trận quyết định của Division 2 tại Hong Kong. Giờ thi đấu dưới đây đã được quy đổi sang giờ Việt Nam; Hong Kong nhanh hơn Việt Nam một giờ. Sau đó Division 1 trở lại ngày 1 và 2/10 với lượt trận cuối của hai bảng.

Ngày Giờ Việt Nam Trận đấu Vòng 30/9 16h00 Timor Leste - Campuchia Division 2 - Bảng B 30/9 19h00 Brunei - Hong Kong Division 2 - Bảng A 1/10 19h30 Indonesia - Bangladesh Division 1 - Bảng A 1/10 19h30 Malaysia - Singapore Division 1 - Bảng A 2/10 16h00 Việt Nam - Pakistan Division 1 - Bảng B 2/10 16h00 Thái Lan - Philippines Division 1 - Bảng B

Hai trận bảng B ngày 2/10 diễn ra cùng giờ. Việt Nam gặp Pakistan tại Gelora Bung Karno, Jakarta, trong khi Thái Lan đối đầu Philippines ở Bandung. Đây sẽ là lượt đấu xác định đội đứng thứ hai bảng B và suất dự trận tranh hạng ba.

Sau thất bại trước Thái Lan, mục tiêu của Việt Nam đã thay đổi rõ rệt. Đội tuyển không còn cơ hội vào chung kết nhưng vẫn nắm quyền tự quyết cho vị trí nhì bảng. Trận gặp Pakistan vì vậy không phải thủ tục: ít nhất một điểm sẽ giúp Việt Nam giữ vị trí thứ hai và tiếp tục hành trình tại giải.

Theo lịch, trận tranh hạng ba Division 1 diễn ra lúc 16h00 ngày 5/10 tại Gelora Bung Karno, còn chung kết giữa hai đội nhất bảng bắt đầu lúc 20h00 cùng ngày. Thái Lan đã có tên ở chung kết, trong khi đối thủ của họ sẽ chỉ được xác định sau lượt cuối bảng A.