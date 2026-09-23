U23 Kyrgyzstan vs U23 Hồng Kông, 17h30 ngày 23/9: Trận đấu vì danh dự

(GLO)- U23 Kyrgyzstan gặp U23 Hồng Kông lúc 17h30 ngày 23/9 trong lượt cuối bảng A ASIAD 2026, trận đấu quyết định đội nào có điểm số đầu tiên trước khi rời giải.

Cùng trắng tay sau hai lượt và đều bộc lộ nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự, Kyrgyzstan và Hồng Kông bước vào trận cuối với tâm thế cởi mở hơn.

Đại diện Trung Á nhỉnh hơn về thể hình, sức tranh chấp, nhưng Hồng Kông đã cho thấy họ đủ khả năng gây bất ngờ trong những phút đầu nếu đối thủ nhập cuộc thiếu tập trung.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm U23 Kyrgyzstan vs U23 Hồng Kông

Thông tin Chi tiết Trận đấu U23 Kyrgyzstan vs U23 Hồng Kông Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Vòng đấu Lượt 3 bảng A Thời gian 17h30 ngày 23/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 19h30 Địa điểm Wave Stadium Kariya, Nhật Bản Tình thế Hai đội đã bị loại Trực tiếp tại Việt Nam Chưa xác nhận kênh riêng

Lịch cập nhật sát trận thống nhất giờ bóng lăn 17h30 theo giờ Việt Nam. Sau hai lượt, Kyrgyzstan đứng cuối bảng với hiệu số -8, Hồng Kông đứng thứ ba với hiệu số -6; cả hai cùng chưa có điểm.

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Tại thời điểm cập nhật, chưa có kênh truyền hình Việt Nam xác nhận phát riêng trận đấu.

Danh sách bản quyền quốc tế ghi nhận KTRK Sport phát tại Kyrgyzstan, AIS PLAY tại Thái Lan, Vidio tại Indonesia, meWATCH tại Singapore và Cignal Play/Pilipinas Live tại Philippines. Khả năng truy cập phụ thuộc khu vực và điều kiện tài khoản.

AIS PLAY là đơn vị sở hữu quyền phát trực tuyến ASIAD 2026 tại Thái Lan và cung cấp nhiều luồng trực tiếp trong suốt Đại hội.

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Nhận định U23 Kyrgyzstan vs U23 Hồng Kông

Đây là trận đấu không còn ảnh hưởng tới cuộc đua giành vé tứ kết, nhưng lại rất đáng chú ý nếu nhìn vào cách hai đội trải qua hai lượt đầu.

Kyrgyzstan từng có 50 phút đầu rất ấn tượng trước Thái Lan. Kuduret Iskandarbekov mở tỷ số, Aitenir Balbakov nâng lên 2-0, nhưng đội bóng Trung Á không thể bảo vệ lợi thế và thua ngược 2-3.

Đến trận Nhật Bản, mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Kyrgyzstan nhận ba bàn trước giờ nghỉ rồi thủng lưới thêm bốn lần trong hiệp hai, khép lại thất bại 0-7. Sau 180 phút, họ đã nhận tổng cộng 10 bàn thua.

Nhưng con số ấy không có nghĩa Kyrgyzstan hoàn toàn yếu thế trước Hồng Kông.

Hai bàn vào lưới Thái Lan cho thấy họ có khả năng tổ chức tấn công khi được chơi với một đối thủ không áp đảo về kỹ thuật. Iskandarbekov, Balbakov, Ermekov và Toktonaliev đều có thể tạo ra những tình huống trực diện.

Hồng Kông cũng trải qua kịch bản tương đối giống Kyrgyzstan.

Họ thua Nhật Bản 0-2 ở trận đầu nhưng chỉ nhận bàn thứ hai vào cuối trận. Đến lượt thứ hai, Hồng Kông thậm chí mở tỷ số trước Thái Lan nhờ Wu Chun Ming ở phút 13 và giữ tỷ số 1-1 tới hết hiệp một.

Vấn đề xuất hiện sau giờ nghỉ.

Hồng Kông nhận thêm bốn bàn và thua 1-5. Cách đội hình xuống sức sau phút 50 là điều Kyrgyzstan chắc chắn muốn khai thác.

Hai đội cùng có vấn đề ở hiệp hai

Đây có thể là chi tiết đáng chú ý nhất trước trận.

Kyrgyzstan dẫn Thái Lan 2-0 rồi nhận ba bàn. Trước Nhật Bản, họ nhận bốn trong bảy bàn thua sau giờ nghỉ.

Hồng Kông cũng hòa Thái Lan 1-1 trong hiệp một nhưng để lọt lưới bốn lần ở hiệp hai.

Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở hàng thủ mà còn liên quan đến khả năng duy trì cường độ.

Khi thể lực giảm, khoảng cách giữa các tuyến của cả hai đều bắt đầu giãn ra.

Vì vậy, trận đấu có thể khá cân bằng trong 45 phút đầu nhưng trở nên cởi mở đáng kể sau giờ nghỉ.

Kyrgyzstan có lợi thế về thể hình và bóng cố định

Kyrgyzstan sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt.

Thủ môn Kurmanbek Nurlanbekov cao 1,91 m, trung vệ Khristiyan Brauzman cao 1,90 m, trong khi nhiều cầu thủ tấn công cũng có khả năng tranh chấp mạnh. Danh sách U23 gần đây của Kyrgyzstan cho thấy đây là đội bóng có nền tảng thể chất khá tốt.

Điều đó có thể tạo lợi thế trong những quả phạt góc hoặc phạt trực tiếp.

Hồng Kông đã gặp không ít khó khăn khi đối thủ đưa nhiều người vào vòng cấm trong hai trận đầu.

Nếu Kyrgyzstan không tìm được khoảng trống bằng bóng sống, các tình huống cố định có thể trở thành con đường thực tế nhất để mở tỷ số.

Iskandarbekov có thể là chìa khóa

Kuduret Iskandarbekov đã ghi bàn vào lưới Thái Lan và tiếp tục được sử dụng trong đội hình gặp Nhật Bản.

Anh có xu hướng hoạt động gần khu vực trung tâm hơn là bám biên hoàn toàn, nhờ đó có thể xuất hiện ở khoảng trống phía sau tiền vệ đối phương.

Trước Hồng Kông, Kyrgyzstan nhiều khả năng có bóng nhiều hơn so với hai lượt đầu.

Điều đó giúp Iskandarbekov có cơ hội tiến gần vòng cấm thay vì phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự.

Nếu Hồng Kông kéo đội hình thấp, những pha sút xa và bóng hai của tiền vệ này sẽ rất đáng chú ý.

Michael Udebuluzor là điểm tựa của Hồng Kông

Michael Udebuluzor là tiền đạo nổi bật nhất trong đội hình Hồng Kông.

Anh đá chính trước Nhật Bản và Thái Lan, có khả năng tranh chấp, làm tường và giữ bóng để các tiền vệ dâng lên.

Trước Kyrgyzstan, vai trò của Udebuluzor có thể còn lớn hơn.

Hồng Kông không nhất thiết phải chịu sức ép liên tục như khi gặp Nhật Bản. Họ sẽ có nhiều cơ hội đưa bóng sang phần sân đối phương và kết nối tuyến giữa với tiền đạo.

Wu Chun Ming cũng là cái tên cần theo dõi.

Tiền vệ quá tuổi của Hồng Kông ghi bàn mở tỷ số vào lưới Thái Lan. Khả năng xuất hiện từ tuyến hai có thể tạo thêm áp lực lên một hàng thủ Kyrgyzstan vừa nhận 10 bàn.

Hồng Kông có thể đá chủ động hơn

Ở hai trận đầu, Hồng Kông phần lớn phải chơi trong thế phòng ngự.

Gặp Kyrgyzstan, kịch bản có thể thay đổi.

Đối thủ không sở hữu khả năng pressing và kiểm soát bóng ở mức Nhật Bản. Hồng Kông có thể đưa Sohgo Ichikawa, Ngan Cheuk Pan và Wu Chun Ming lên cao hơn, thay vì phải đứng sát hàng hậu vệ.

Đây cũng là trận họ không còn sức ép phải bảo vệ hiệu số hay tính toán điểm số.

Nếu Hồng Kông nhập cuộc mạnh giống trận gặp Thái Lan, Kyrgyzstan sẽ không dễ kiểm soát thế trận.

Thông tin lực lượng U23 Kyrgyzstan vs U23 Hồng Kông

Kyrgyzstan chưa ghi nhận trường hợp chấn thương hoặc án treo giò mới đáng chú ý trước lượt cuối. Các cầu thủ như Nurlanbekov, Brauzman, Balbakov, Ermekov, Iskandarbekov và Toktonaliev vẫn nằm trong nhóm có khả năng ra sân.

Hồng Kông cũng không xuất hiện thông tin tổn thất lớn.

Danh sách 23 cầu thủ dự ASIAD của Hồng Kông có các gương mặt giàu kinh nghiệm như Helio Goncalves, Ngan Cheuk Pan và Wu Chun Ming cùng nhóm trẻ Poon Sheung Hei, Sohgo Ichikawa, Ma Hei Wai, Ng Yu Hei và Michael Udebuluzor.

Cả hai HLV đều có khả năng xoay tua vì đã hết cơ hội đi tiếp.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Kyrgyzstan

Ngày Trận đấu Kết quả 20/9/2026 U23 Kyrgyzstan - U23 Nhật Bản 0-7 16/9/2026 U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan 3-2 9/6/2026 U23 Hàn Quốc - U23 Kyrgyzstan 0-1 6/6/2026 U23 Kyrgyzstan - U23 UAE 1-1 3/6/2026 U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan 1-1

Kyrgyzstan thắng một, hòa hai và thua hai trong năm trận gần nhất. Trước ASIAD, đội bóng Trung Á từng thắng U23 Hàn Quốc và hòa UAE, cho thấy năng lực thực tế tốt hơn nhiều so với thất bại 0-7 vừa qua.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Hồng Kông

Ngày Trận đấu Kết quả 20/9/2026 U23 Hồng Kông - U23 Thái Lan 1-5 16/9/2026 U23 Nhật Bản - U23 Hồng Kông 2-0 15/6/2026 U23 Trung Quốc - U23 Hồng Kông 3-0 12/6/2026 U23 Trung Quốc - U23 Hồng Kông 4-0 17/12/2025 U23 Trung Quốc - U23 Hồng Kông 4-0

Hồng Kông thua cả năm trận gần nhất trong chuỗi dữ liệu được ghi nhận, trong đó hai thất bại tại ASIAD đều diễn ra trước những đội đã giành quyền vào tứ kết.

Một tín hiệu tích cực là bàn thắng vào lưới Thái Lan đã chấm dứt quãng thời gian dài không ghi bàn trước các đối thủ mạnh.

Kết quả đối đầu U23 Kyrgyzstan vs U23 Hồng Kông gần nhất

Hai đội chưa từng gặp nhau ở cấp độ U23 trong các cơ sở dữ liệu đối đầu hiện có.

Đối đầu Kết quả U23 Kyrgyzstan vs U23 Hồng Kông Chưa từng gặp

Vì vậy, trận chiều 23/9 là lần chạm trán đầu tiên giữa hai đội ở cấp độ này.

Đội hình dự kiến U23 Kyrgyzstan vs U23 Hồng Kông

U23 Kyrgyzstan (5-4-1): Kurmanbek Nurlanbekov; Aitenir Balbakov, Khristiyan Brauzman, Bakyt Murzalim uulu, Sardorbek Nematov, Altai Raimbekov; Najibulloh Alizhanov, Baibol Ermekov, Kuduret Iskandarbekov, Kimi Merk; Kai Merk.

Phần lớn bộ khung này đã xuất phát trong trận gặp Nhật Bản, vì vậy đây là phương án có cơ sở sát nhất trước giờ công bố đội hình chính thức.

U23 Hồng Kông (4-4-2): Chan Kun Sun; Sung Wang-Ngai Kohki, Tsang Yi-Hang Ellison, Helio Goncalves, Krisna Korani; Sohgo Ichikawa, Ngan Cheuk Pan, Wu Chun Ming, Ma Hei Wai; Ng Yu Hei, Michael Udebuluzor.

Các cầu thủ trên đều nằm trong danh sách chính thức dự ASIAD, trong đó nhiều người đã được sử dụng ở hai lượt đầu.

Đội hình chính thức thường được công bố khoảng một giờ trước giờ bóng lăn.

Điểm nóng Iskandarbekov - Wu Chun Ming

Đây có thể là cuộc chiến thú vị nhất ở giữa sân.

Iskandarbekov giúp Kyrgyzstan đưa bóng nhanh lên phía trên, trong khi Wu Chun Ming là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất phía Hồng Kông.

Nếu Kyrgyzstan thắng khu trung tuyến, họ có thể liên tục gây sức ép lên hàng thủ đã nhận bảy bàn của Hồng Kông.

Nếu Wu cùng Ngan Cheuk Pan kiểm soát được nhịp độ, Hồng Kông lại có cơ hội kéo Kyrgyzstan vào một trận đấu đôi công.

Cả hai khả năng đều mở ra kịch bản có bàn thắng.

Bóng bổng có thể quyết định trận đấu

Kyrgyzstan có lợi thế về thể hình nên nhiều khả năng tập trung vào các tình huống tạt bóng và cố định.

Hồng Kông lại có Helio, Tsang Yi-Hang và Sung Wang-Ngai để chống bóng bổng.

Cuộc tranh chấp trong vòng cấm vì vậy rất quan trọng.

Nếu Hồng Kông giữ được bóng hai sau các pha phá bóng, họ có thể phản công vào khoảng trống hai cánh Kyrgyzstan.

Ngược lại, nếu Kyrgyzstan liên tục thu hồi bóng ngay trước vòng cấm, sức ép sẽ rất lớn.

Dự đoán tỷ số U23 Kyrgyzstan vs U23 Hồng Kông

Trận đấu này cân bằng hơn nhiều so với những gì hai đội trải qua ở hai lượt đầu.

Kyrgyzstan sở hữu thể hình và khả năng tranh chấp tốt hơn, đồng thời từng chứng minh họ có thể ghi hai bàn vào lưới Thái Lan.

Hồng Kông lại tổ chức tương đối tốt trong hiệp một và có những cầu thủ kinh nghiệm như Wu Chun Ming, Helio và Udebuluzor.

Điểm khác biệt có thể xuất hiện ở nửa sau trận đấu.

Cả hai đều có dấu hiệu xuống sức và mất cấu trúc sau giờ nghỉ, vì vậy đội tận dụng cơ hội tốt hơn trong khoảng 20 phút cuối sẽ có lợi thế.

Xét khả năng tạo cơ hội và sức mạnh trong các pha tranh chấp, Kyrgyzstan nhỉnh hơn một chút.