Kết quả, lịch bóng đá hôm nay 18/9: U23 Việt Nam quyết đấu Philippines

(GLO)- Kết quả, lịch bóng đá hôm nay 18/9 nổi bật với U23 Việt Nam gặp Philippines tại ASIAD; Quy Nhơn United tiếp TP.HCM, Chelsea và Bayern ra sân rạng sáng 19/9.

Tâm điểm của bóng đá Việt Nam ngày 18/9 là trận đấu giữa U23 Philippines và U23 Việt Nam tại lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước Kuwait, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần giành trọn ba điểm để duy trì quyền tự quyết trong cuộc đua vào tứ kết.

Hình minh họa AI.

Ở đấu trường trong nước, Cúp Quốc gia 2026/27 chính thức khởi tranh bằng cuộc đối đầu giữa Quy Nhơn United và TP.HCM. Trong khi đó, bóng đá châu Âu vừa chứng kiến những chiến thắng đậm của Man City, Juventus và Crystal Palace.

Kết quả bóng đá cập nhật sáng 18/9

Giải đấu Trận đấu Kết quả Bóng đá nữ ASIAD Việt Nam - Nhật Bản 0-8 Cúp Liên đoàn Anh Man City - Norwich City 5-0 Europa League Juventus - NEC Nijmegen 5-0 Europa League Crystal Palace - Lech Poznan 4-0 Europa League Real Sociedad - Bournemouth 1-2 Europa League Celtic - Ferencvaros 1-3 Europa League Besiktas - Marseille 4-1 Europa League OFI Crete - Hoffenheim 2-0 Europa League Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise 0-3

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước chủ nhà Nhật Bản và nhận thất bại 0-8. Kết quả phản ánh khoảng cách lớn về tốc độ, khả năng kiểm soát bóng và chất lượng xử lý ở khu vực cuối sân.

Thất bại nặng nề cũng khiến hiệu số của tuyển nữ Việt Nam bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cơ hội vào tứ kết chưa khép lại. Trận gặp Thái Lan ngày 21/9 mới là cuộc đối đầu có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi toàn đội nhanh chóng ổn định tâm lý và phục hồi thể lực.

Tại Cúp Liên đoàn Anh, Man City đánh bại Norwich 5-0 dù thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình. Cầu thủ 17 tuổi Floyd Samba ghi dấu ấn với cú đúp ngay trong trận ra mắt đội một. Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ cho thấy Man City không chỉ có chiều sâu mà còn sở hữu nguồn nhân lực đủ sức đáp ứng lịch thi đấu dày.

Ở Europa League, Juventus khởi đầu bằng chiến thắng 5-0 trước NEC Nijmegen. Đây là sự giải tỏa cần thiết cho đội bóng thành Turin sau những màn trình diễn chưa thuyết phục tại giải quốc nội. Dù vậy, một chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn chưa đủ để khẳng định Juventus đã giải quyết hết các vấn đề.

Crystal Palace cũng thắng đậm Lech Poznan 4-0, trong khi Bournemouth giành ba điểm ngay trên sân Real Sociedad. Hai kết quả cho thấy các đại diện Ngoại hạng Anh đã bắt nhịp rất nhanh với Europa League, đặc biệt ở khả năng pressing và chuyển đổi trạng thái.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 18 và rạng sáng 19/9

Giờ thi đấu dưới đây được tính theo giờ Việt Nam.

Thời gian Giải đấu Trận đấu 13h30 ngày 18/9 Bóng đá nam ASIAD U23 Philippines - U23 Việt Nam 13h30 ngày 18/9 Bóng đá nam ASIAD U23 Kuwait - U23 Uzbekistan 17h30 ngày 18/9 Bóng đá nam ASIAD U23 Saudi Arabia - U23 Qatar 18h00 ngày 18/9 Cúp Quốc gia Việt Nam Quy Nhơn United - TP.HCM 01h30 ngày 19/9 Bundesliga Bayern Munich - Union Berlin 01h45 ngày 19/9 Serie A Monza - Sassuolo 01h45 ngày 19/9 Ligue 1 Monaco - Lens 02h00 ngày 19/9 Ngoại hạng Anh Brentford - Chelsea 02h00 ngày 19/9 La Liga Espanyol - Elche

U23 Việt Nam phải cải thiện khả năng dứt điểm

U23 Việt Nam đã tạo ra 27 pha dứt điểm trước Kuwait nhưng chỉ sáu lần đưa bóng trúng khung thành và ghi được một bàn. Sự áp đảo về thế trận chưa được chuyển hóa thành kết quả tương xứng, khiến đội tuyển tự đẩy mình vào tình thế phải thắng Philippines.

Đối thủ của U23 Việt Nam vừa thua Uzbekistan 1-5, bộc lộ nhiều khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự. Philippines còn thiếu Muens vì án treo giò, nhưng vẫn có ưu thế về thể hình, sức mạnh tranh chấp và những quả ném biên dài.

U23 Việt Nam cần tránh tâm lý nóng vội. Việc luân chuyển bóng nhanh, kéo giãn hàng thủ đối phương rồi tăng tốc ở hai biên có thể mang lại hiệu quả cao hơn những pha tấn công trực diện. Quan trọng nhất vẫn là sự quyết đoán trong đường chuyền cuối cùng và khả năng chọn vị trí của các tiền đạo.

Ba điểm là yêu cầu tối thiểu, nhưng hiệu số cũng có thể trở thành yếu tố quan trọng khi Việt Nam và Kuwait đang cùng có một điểm. Nếu giải quyết tốt trận gặp Philippines, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ bước vào lượt cuối gặp Uzbekistan với tâm thế chủ động hơn.

Tại Cúp Quốc gia, Quy Nhơn United có lợi thế sân nhà khi tiếp đón TP.HCM. Do vòng loại diễn ra theo thể thức loại trực tiếp một trận, hai đội không có nhiều cơ hội sửa sai. Sự thận trọng có thể khiến thế trận giằng co, đặc biệt trong khoảng thời gian đầu.

Rạng sáng 19/9, Chelsea làm khách của Brentford trong trận derby phía tây London. Chelsea được đánh giá cao hơn về chiều sâu đội hình, nhưng Brentford luôn khó chịu trên sân nhà nhờ lối chơi giàu thể lực và khả năng gây sức ép liên tục.

Bayern Munich cũng được kỳ vọng giành ba điểm khi tiếp Union Berlin. Đội khách nhiều khả năng bố trí đội hình thấp, vì vậy khả năng tạo ra bàn mở tỷ số sớm sẽ quyết định mức độ thuận lợi của Bayern trong phần còn lại của trận đấu.

Lịch thi đấu và kênh phát sóng có thể được điều chỉnh theo thông báo của ban tổ chức và đơn vị sở hữu bản quyền.