Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/9/2026: MU, Bayern thắng đậm

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/9/2026 cập nhật mới nhất V.League, Champions League cùng các trận đáng chú ý tại châu Âu, châu Á theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá hôm nay 11/9/2026

Ngày thi đấu mở ra bằng loạt kết quả đáng chú ý tại Champions League. MU và Bayern Munich đều thắng đậm, trong khi tân binh Como tạo bất ngờ lớn trước RB Leipzig.

Hình minh họa AI.

Giải đấu Trận đấu Kết quả V.League 2026/27 Thể Công Viettel - CAHN 0-1 Champions League Fenerbahce - Roma 1-1 Champions League PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk 1-1 Champions League Slavia Prague - Lens 2-3 Champions League MU - Sabah 4-0 Champions League Bayern Munich - Bodo/Glimt 5-0 Champions League Como - RB Leipzig 4-1

CAHN giành chiến thắng kịch tính trên sân của Thể Công Viettel dù Đoàn Văn Hậu nhận thẻ đỏ ở phút 68. Khi trận đấu tưởng như sẽ kết thúc không bàn thắng, Stefan Mauk đánh đầu ghi bàn ở phút 90+2, mang về chiến thắng thứ hai liên tiếp cho đội bóng ngành công an.

Tại Champions League, MU khẳng định sự chênh lệch đẳng cấp bằng chiến thắng 4-0 trước Sabah. Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko và Lisandro Martinez lần lượt ghi bàn, giúp đội chủ sân Old Trafford có màn trở lại đấu trường châu Âu đầy thuyết phục.

Bayern gặp khó trong hiệp một nhưng bùng nổ sau giờ nghỉ để thắng Bodo/Glimt 5-0. Como cũng để lại dấu ấn mạnh khi đánh bại Leipzig 4-1 trong trận đầu tiên của đội bóng Italia tại vòng đấu chính Champions League.

Kịch tính nhất là cuộc đối đầu giữa Slavia Prague và Lens. Đội chủ nhà dẫn 2-1 tới phút 90 nhưng để đối phương ghi liền hai bàn trong thời gian bù giờ, qua đó nhận thất bại 2-3.

Lịch thi đấu V.League hôm nay 11/9/2026

Các trận đấu đều thuộc vòng 2 V.League 2026/27 và được tính theo giờ Việt Nam.

Thời gian Trận đấu 18h00 Đà Nẵng - Nam Định 18h00 Ninh Bình - Thanh Hóa 18h00 Bắc Ninh - CA TP.HCM

Đà Nẵng gặp Nam Định là trận đấu thu hút nhiều sự chú ý. Đội chủ nhà ghi được hai bàn trong thất bại 2-3 trước Thanh Hóa, nhưng hệ thống phòng ngự vẫn để lộ những khoảng trống đáng lo. Đây có thể là điểm yếu để hàng công giàu tốc độ của Nam Định khai thác.

Nam Định bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau chiến thắng 4-0 trước HAGL. Ezequiel, Romulo và Xuân Son đều đã ghi bàn, cho thấy đội bóng thành Nam có nhiều phương án giải quyết trận đấu. Nếu duy trì được nhịp tấn công như vòng mở màn, đội khách sáng cửa giành trọn ba điểm.

Ninh Bình cũng có màn ra quân ấn tượng khi thắng Hải Phòng 4-1. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm sở hữu lực lượng đồng đều và lợi thế sân nhà, nhưng Thanh Hóa không phải đối thủ dễ chịu. Chiến thắng 3-2 trước Đà Nẵng cho thấy đội bóng xứ Thanh vẫn có tinh thần thi đấu và khả năng tận dụng thời cơ đáng kể.

Tại sân Việt Yên, Bắc Ninh chịu áp lực sau thất bại 0-1 trước SLNA và còn thiếu trung vệ Văn Đạt vì án treo giò. CA TP.HCM đang hưng phấn sau trận thắng Hà Nội FC 3-1. Đội khách được đánh giá nhỉnh hơn, dù vẫn cần thận trọng trước lối đá phòng ngự và khả năng phản công của đội chủ nhà.

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế đáng chú ý

Các trận diễn ra trong tối 11/9 và rạng sáng 12/9, theo giờ Việt Nam.

Thời gian Giải đấu Trận đấu 17h00 J.League Kyoto Sanga - Kashiwa Reysol 17h00 J.League Vissel Kobe - Kashima Antlers 22h25 Saudi Pro League Al Qadsiah - Al Ettifaq 22h45 Saudi Pro League Al Faisaly - Al Ittihad 00h00, 12/9 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas - Erzurum BB 01h00, 12/9 Saudi Pro League Al Ahli - Al Hazem 01h00, 12/9 Eredivisie AZ Alkmaar - Willem II 01h30, 12/9 Bundesliga Union Berlin - Schalke 04 01h45, 12/9 Serie A Venezia - Fiorentina 01h45, 12/9 Ligue 1 Rennes - Marseille 02h00, 12/9 La Liga Sevilla - Valencia 02h00, 12/9 Championship West Ham - Wrexham

Vissel Kobe gặp Kashima Antlers là cặp đấu đáng chú ý nhất tại Nhật Bản. Hai đội đều có chất lượng nhân sự tốt, vì vậy trận đấu được chờ đợi sẽ diễn ra với tốc độ cao và không thiếu những tình huống đôi công.

Ở châu Âu, Venezia và Fiorentina đều đang cần một kết quả tích cực sau khởi đầu không như ý. Fiorentina được đánh giá nhỉnh hơn về con người, nhưng hàng phòng ngự sứt mẻ của Venezia có thể khiến trận đấu trở nên cởi mở.

Rennes - Marseille và Sevilla - Valencia là hai cặp đấu cân bằng hơn. Lợi thế sân nhà có ý nghĩa đáng kể, song khả năng kiểm soát cảm xúc và tận dụng cơ hội mới có thể quyết định kết quả trong những cuộc so tài vốn thường diễn ra căng thẳng.

Ngoại hạng Anh không tổ chức trận đấu nào trong ngày 11/9. Các đội bóng lớn của giải đấu này sẽ trở lại vào loạt trận cuối tuần.

Lịch thi đấu có thể được điều chỉnh vào sát giờ bóng lăn.