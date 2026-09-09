Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/9/2026: Sôi động Cúp C1

(GLO)- Kết quả, lịch bóng đá hôm nay 9/9/2026: Real Madrid, Man City cùng thắng; Barcelona ra quân, Liverpool đấu Atletico, Arsenal làm khách Napoli tại Champions League.

Lượt trận mở màn Champions League 2026/27 đã mang đến một buổi sáng sôi động cho người hâm mộ Việt Nam. Real Madrid vượt qua Inter Milan trong trận cầu nhiều cơ hội, Manchester City thắng Porto nhờ cú đúp của Erling Haaland, trong khi Dortmund, Aston Villa và Real Betis cùng giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Hình minh họa AI.

Sự chú ý trong tối 9/9 và rạng sáng 10/9 tiếp tục hướng về đấu trường danh giá nhất châu Âu. Barcelona tiếp Feyenoord, Liverpool đối đầu Atletico Madrid, Arsenal làm khách của Napoli, còn PSG bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch.

Kết quả Champions League rạng sáng 9/9

AEK Athens 1-0 LASK

Club Brugge 2-3 Aston Villa

Borussia Dortmund 3-2 Villarreal

Porto 0-2 Manchester City

Lille 2-3 Real Betis

Real Madrid 2-1 Inter Milan

Real Madrid thắng nhưng Inter không lép vế

Kylian Mbappe và Federico Valverde ghi bàn giúp Real Madrid vượt lên dẫn 2-0 ngay trong hiệp một. Inter Milan rút ngắn tỷ số nhờ Carlos Augusto, nhưng không thể tìm được bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại.

Chiến thắng cho thấy Real Madrid vẫn sở hữu khả năng tận dụng cơ hội rất tốt ở những trận đấu lớn. Tuy nhiên, đội chủ sân Bernabeu chưa tạo được thế trận hoàn toàn vượt trội. Inter có nhiều thời điểm gây sức ép mạnh và buộc thủ môn Thibaut Courtois phải liên tục làm việc.

Ba điểm là khởi đầu tích cực với Real Madrid, nhưng màn trình diễn này cũng để lại cảnh báo về khả năng kiểm soát khu vực trước hàng phòng ngự. Với Inter, thất bại chưa phản ánh hết những gì đội bóng Italy đã thể hiện.

Haaland mở đường cho Manchester City

Manchester City đánh bại Porto 2-0 ngay tại sân Dragao, với cả hai bàn thắng đều được ghi bởi Erling Haaland trong hiệp hai.

Porto tổ chức phòng ngự khá tốt trong phần lớn thời gian hiệp một. Dù vậy, đội chủ nhà không thể duy trì cường độ trước khả năng kiểm soát bóng và sức ép liên tục từ đại diện nước Anh.

Cú đúp của Haaland một lần nữa cho thấy giá trị của một trung phong có khả năng chuyển hóa cơ hội ở đẳng cấp cao nhất. Manchester City chưa cần chơi quá bùng nổ nhưng vẫn giành chiến thắng tương đối chắc chắn, điều rất quan trọng trong giai đoạn đầu của thể thức đấu hạng.

Ba trận cầu cùng có tỷ số 3-2

Dortmund vượt qua Villarreal 3-2 trong trận đấu giàu tốc độ và nhiều tình huống đảo chiều. Serhou Guirassy tiếp tục là điểm tựa trên hàng công, nhưng đội bóng Đức vẫn để lộ không ít khoảng trống khi đối phương phản công.

Aston Villa cũng thắng Club Brugge 3-2 trên sân khách. Đại diện nước Anh tạo được lợi thế lớn trước khi phải chịu sức ép mạnh ở cuối trận. Kết quả này giúp Aston Villa giải tỏa đáng kể áp lực sau giai đoạn khởi đầu mùa giải chưa thuyết phục.

Real Betis hoàn tất một cuộc rượt đuổi khác khi thắng Lille 3-2. Đại diện Tây Ban Nha hai lần bị đặt vào thế khó nhưng vẫn kiên trì tìm đường trở lại trận đấu. Chiếc thẻ đỏ của Ethan Mbappe khiến Lille gặp bất lợi, trước khi Troy Parrott ghi bàn quyết định cho Betis.

Ở trận đấu sớm, AEK Athens giành chiến thắng 1-0 trước LASK nhờ cú đá phạt đẹp mắt của Razvan Marin.

Kết quả Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 9/9

Crystal Palace 3-0 Middlesbrough

Leyton Orient 1-3 Bradford City

Bournemouth 4-0 Lincoln City

Sunderland 1-0 Hull City

Millwall 0-1 Newcastle United

Crystal Palace và Bournemouth cùng giành những chiến thắng thuyết phục. Ryan Christie lập hat-trick trong trận Bournemouth đánh bại Lincoln City 4-0, còn Jorgen Strand Larsen ghi hai bàn cho Crystal Palace.

Newcastle phải chờ đến phút 81 mới vượt qua Millwall nhờ pha lập công của Joe Willock. Sunderland cũng thắng tối thiểu Hull City với bàn quyết định của Chemsdine Talbi.

Các kết quả cho thấy những đội được đánh giá cao hơn vẫn giành quyền đi tiếp, nhưng Newcastle và Sunderland đã phải trải qua những trận đấu khó khăn trước các đối thủ thi đấu quyết liệt.

Lịch thi đấu bóng đá trong nước ngày 9/9

Không có trận đấu thuộc V.League diễn ra trong ngày 9/9. Các đội bóng đang chuẩn bị cho những trận tiếp theo sau vòng đấu mở màn mùa giải 2026/27.

Trận đấu gần nhất nhận được nhiều sự quan tâm là cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 10/9.

Đây là trận derby đáng chờ đợi khi cả hai đội đều đặt mục tiêu cạnh tranh nhóm đầu. Tuy nhiên, lịch thi đấu ngày 9/9 của bóng đá trong nước nhìn chung khá yên ắng, nhường tâm điểm cho Champions League.

Lịch thi đấu Champions League ngày 9/9

23 giờ 45 ngày 9/9

Barcelona - Feyenoord

Stuttgart - Viking

2 giờ ngày 10/9

Liverpool - Atletico Madrid

Napoli - Arsenal

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

Sporting CP - Galatasaray

Barcelona - Feyenoord: Cơ hội cho Lamine Yamal và đồng đội

Barcelona bước vào Champions League với phong độ tốt và lợi thế sân nhà. Đội bóng của Hansi Flick đang theo đuổi lối chơi tấn công tốc độ, dựa nhiều vào khả năng tạo đột biến của Lamine Yamal, Raphinha cùng tuyến giữa giàu kỹ thuật.

Feyenoord không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện Hà Lan có khả năng tổ chức phản công nhanh và sẵn sàng gây áp lực khi Barcelona đẩy đội hình quá cao.

Dù vậy, chênh lệch về chất lượng nhân sự vẫn nghiêng rõ về đội chủ nhà. Barcelona cần duy trì sự kiên nhẫn, tránh để quyết tâm tấn công biến thành những khoảng trống ở phía sau.

Liverpool - Atletico Madrid: Cuộc đấu của hai cách tiếp cận

Liverpool có lợi thế Anfield và nhiều khả năng sẽ chủ động gây sức ép từ đầu. Atletico Madrid dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone lại nổi tiếng với cách tổ chức phòng ngự chặt chẽ và khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Điểm đáng chú ý là Atletico không nhất thiết phải kiểm soát nhiều bóng để tạo ra nguy hiểm. Đội khách có thể lùi sâu, thu hẹp không gian trước khu vực cấm địa và chờ Liverpool mắc sai lầm.

Liverpool sẽ cần tốc độ luân chuyển bóng cao hơn, đồng thời hạn chế những đường chuyền mạo hiểm ở giữa sân. Nếu không ghi được bàn sớm, đội chủ nhà có thể bị cuốn vào thế trận giằng co đúng với sở trường của Atletico.

Napoli - Arsenal: Bài kiểm tra thực sự cho Pháo thủ

Arsenal đến Italy với sự tự tin sau chiến thắng trước Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, sân Diego Armando Maradona luôn tạo ra sức ép lớn đối với bất kỳ đội khách nào.

Napoli vừa thua Inter Milan 2-3 và không có sự phục vụ của Scott McTominay. Sự vắng mặt này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tranh chấp, xâm nhập vòng cấm và tạo áp lực từ tuyến hai của đại diện Serie A.

Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ, chiều sâu đội hình và sự ổn định trong lối chơi. Dù vậy, đội bóng của Mikel Arteta cần tránh nhập cuộc quá nóng. Napoli vẫn sở hữu những cầu thủ có thể thay đổi trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Khả năng kiểm soát tuyến giữa và chống phản công sẽ quyết định cơ hội giành điểm của Arsenal trên đất Italy.

PSG - Slovan Bratislava: Nhà vô địch bắt đầu hành trình mới

PSG được đánh giá vượt trội so với Slovan Bratislava. Lợi thế sân Parc des Princes, chất lượng đội hình và kinh nghiệm Champions League giúp đội bóng Pháp trở thành ứng viên rõ ràng cho ba điểm.

Điều được chờ đợi không chỉ là kết quả mà còn là cách PSG khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi vương. Trước một đối thủ nhiều khả năng chơi thấp, đội chủ nhà cần duy trì tốc độ luân chuyển bóng và sự đa dạng trong các phương án tấn công.

Slovan Bratislava có thể ưu tiên phòng ngự số đông và tìm kiếm cơ hội từ các tình huống cố định. Tuy nhiên, nếu để thủng lưới sớm, đại diện Slovakia sẽ rất khó giữ được cấu trúc thi đấu.

Sporting CP - Galatasaray: Cặp đấu khó đoán

Sporting CP có lợi thế sân nhà, nhưng Galatasaray sở hữu kinh nghiệm và đội hình đủ khả năng tạo ra một trận đấu cân bằng.

Đại diện Bồ Đào Nha thường chủ động kiểm soát bóng, trong khi Galatasaray nguy hiểm ở các tình huống chuyển trạng thái và bóng cố định. Đây có thể là một trong những cặp đấu giằng co nhất của loạt trận rạng sáng 10/9.

Stuttgart - Viking: Chủ nhà chiếm ưu thế

Stuttgart được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng của một đội bóng đến từ Bundesliga. Viking nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, thu hẹp không gian và chờ cơ hội phản công.

Nếu duy trì được sức ép đủ lớn trong hiệp một, Stuttgart có nhiều cơ hội tạo lợi thế sớm. Tuy nhiên, đội bóng Đức cần tránh tâm lý chủ quan trước đối thủ ít tên tuổi hơn.

Lịch Cúp Liên đoàn Anh

2 giờ ngày 10/9

Chelsea - Leeds United

Chelsea có lợi thế sân nhà và chiều sâu đội hình tốt hơn, nhưng khả năng xoay vòng lực lượng có thể khiến trận đấu trở nên khó lường.

Leeds nhiều khả năng sẽ chơi với cường độ cao và tích cực áp sát. Trong một trận đấu loại trực tiếp, sự tập trung ở những tình huống cố định có thể quan trọng không kém chênh lệch về chất lượng cầu thủ.

Một số trận đấu quốc tế đáng chú ý khác

K League lúc 17 giờ 30 ngày 9/9

Daejeon Citizen - FC Anyang

Gangwon FC - Jeonbuk Hyundai

Gwangju FC - Jeju United

Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu

Giải vô địch quốc gia Saudi Arabia

22 giờ 55 ngày 9/9: Al Kholood - Al Shabab

1 giờ ngày 10/9: Al Fateh - Diriyah Club

1 giờ ngày 10/9: Al Nassr - Abha

Al Nassr được đánh giá cao hơn đáng kể so với Abha. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn cần tránh để đối phương kéo trận đấu vào thế giằng co trong thời gian dài.

Copa Libertadores

5 giờ ngày 10/9: Palmeiras - LDU Quito

7 giờ 30 ngày 10/9: Estudiantes - Corinthians

Hai trận tứ kết Copa Libertadores hứa hẹn giàu tính đối kháng. Palmeiras và Corinthians là những đội bóng Nam Mỹ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả quốc tế.

Giải nhà nghề Mỹ

7 giờ 30 ngày 10/9: Chicago Fire - Inter Miami

Inter Miami tiếp tục là đội bóng được độc giả Việt Nam chú ý. Chuyến làm khách trước Chicago Fire có thể trở nên khó khăn nếu đội khách không duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Tâm điểm bóng đá ngày 9/9

Liverpool - Atletico Madrid và Napoli - Arsenal là hai cặp đấu khó đoán nhất. Liverpool có lợi thế sân nhà nhưng phải đối diện hệ thống phòng ngự giàu tính tổ chức của Atletico, trong khi Arsenal cần vượt qua sức ép tại Naples.

Barcelona và PSG được kỳ vọng giành chiến thắng trong ngày ra quân. Dù vậy, lượt trận đầu tiên luôn tiềm ẩn bất ngờ bởi các đội vẫn đang hoàn thiện đội hình và điều chỉnh trạng thái thi đấu sau giai đoạn khởi đầu mùa giải.