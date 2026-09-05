Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/9: Real Madrid và PSG cùng thua

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/9/2026 nổi bật với loạt trận V.League vòng 1, trong khi bóng đá châu Âu chứng kiến Liverpool thắng Ipswich, Real Madrid thua Betis và PSG thất bại trước Monaco.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/9/2026 có nhiều điểm nhấn đáng chú ý với người hâm mộ Việt Nam.

Trong nước, V.League bước vào loạt trận hấp dẫn của vòng 1 với sự góp mặt của Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình.

Ở châu Âu, rạng sáng nay chứng kiến Liverpool thắng Ipswich, trong khi Real Madrid và PSG cùng nhận thất bại đáng chú ý.

Hình minh họa AI.

Kết quả bóng đá đáng chú ý rạng sáng 5/9

Thời gian Trận đấu Giải đấu 00:00 Lyon 3-1 Auxerre Ligue 1 01:30 Stuttgart 4-1 Cologne Bundesliga 01:45 Genoa 1-4 Como Serie A 02:00 Ipswich Town 0-2 Liverpool Ngoại hạng Anh 02:00 Real Betis 1-0 Real Madrid La Liga 02:05 PSG 1-2 Monaco Ligue 1 04/9 Thành Phố Đồng Nai 0-2 Thể Công - Viettel V.League

Liverpool có chiến thắng quan trọng 2-0 trên sân Ipswich Town, kết quả giúp đội bóng áo đỏ giải tỏa đáng kể áp lực sau giai đoạn khởi đầu chưa thật sự trơn tru. Điểm tích cực của Liverpool là khả năng nhập cuộc nhanh và tận dụng tốt cơ hội, nhưng trận đấu cũng cho thấy họ vẫn cần thêm sự ổn định khi đối thủ tạo được không ít pha đáp trả.

Real Madrid gây thất vọng khi thua 0-1 trước Real Betis. Đây là trận đấu mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có nhiều thời lượng kiểm soát bóng, nhưng lại thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Thất bại này là lời nhắc khá rõ: chất lượng ngôi sao không đủ để che đi vấn đề về hiệu quả dứt điểm.

Tại Pháp, PSG thua Monaco 1-2 ngay trên sân nhà. Trận đấu này đáng chú ý không chỉ vì tỷ số, mà còn bởi cách PSG đánh mất lợi thế sau khi đã vượt lên. Monaco cho thấy sự lì lợm, khả năng chuyển trạng thái tốt và xứng đáng có một chiến thắng mang nhiều giá trị tinh thần.

Ở V.League, Thể Công - Viettel khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 2-0 trước Thành Phố Đồng Nai. Đây là kết quả hợp lý nếu nhìn vào kinh nghiệm và chất lượng đội hình. Với Đồng Nai, thất bại trong ngày ra quân là điều không vui, nhưng mùa giải còn dài và họ vẫn có cơ sở để điều chỉnh sau trận mở màn.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 5/9

Thời gian Trận đấu Giải đấu Trực tiếp 18:00 Công an TP.HCM vs Hà Nội FC V.League vòng 1 FPT Play, HTV Thể thao 18:00 Hải Phòng vs Ninh Bình V.League vòng 1 FPT Play 19:15 Công an Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh V.League vòng 1 FPT Play, VTV6

V.League hôm nay có ba trận rất đáng xem. Công an TP.HCM gặp Hà Nội FC là cặp đấu có sức hút lớn, bởi Hà Nội FC luôn được xem là một trong những đội bóng có bản lĩnh và chiều sâu đội hình tốt. Với Công an TP.HCM, trận ra quân trên sân nhà là cơ hội để kiểm chứng tham vọng và mức độ sẵn sàng sau giai đoạn chuẩn bị.

Hải Phòng gặp Ninh Bình cũng là trận đấu đáng chú ý. Hải Phòng thường chơi máu lửa khi đá tại Lạch Tray, trong khi Ninh Bình được chờ đợi tạo dấu ấn ở mùa giải mới. Nếu đội khách giữ được sự bình tĩnh trong khoảng 20 phút đầu, trận đấu này có thể rất khó đoán.

Trận Công an Hà Nội gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc 19:15 là tâm điểm muộn trong ngày. Công an Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Hà Tĩnh không phải đối thủ dễ chịu. Đội khách thường biết cách kéo trận đấu về thế chặt chẽ, khiến đối phương phải kiên nhẫn tìm khoảng trống.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 5/9

Thời gian Trận đấu Trực tiếp 18:30 Newcastle vs Bournemouth FPT Play 21:00 Brentford vs Sunderland FPT Play 21:00 Brighton vs Leeds United FPT Play 21:00 Fulham vs Crystal Palace FPT Play 21:00 Manchester City vs Coventry City FPT Play 21:00 Nottingham Forest vs Tottenham FPT Play 23:30 Hull City vs Aston Villa FPT Play

Ngoại hạng Anh hôm nay có lịch khá dày. Newcastle gặp Bournemouth là trận mở màn khung giờ tối, hứa hẹn tốc độ cao vì cả hai đội đều có xu hướng chơi trực diện. Newcastle có lợi thế sân nhà, nhưng Bournemouth là mẫu đối thủ đủ kỷ luật để khiến trận đấu trở nên khó chịu.

Manchester City gặp Coventry City là cặp đấu có độ chênh đáng kể về tên tuổi. Tuy nhiên, những trận đấu kiểu này vẫn đáng xem bởi Man City thường tạo ra sức ép lớn và có thể biến trận đấu thành màn kiểm tra khả năng chống đỡ của đối thủ.

Nottingham Forest gặp Tottenham là trận đấu dễ có biến số. Tottenham có chất lượng đội hình tốt hơn, nhưng Forest khi chơi trên sân nhà luôn có khả năng đẩy trận đấu vào thế giàu tranh chấp. Nếu Tottenham không kiểm soát tốt nhịp độ, họ có thể gặp nhiều rắc rối.

Lịch thi đấu La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1

Thời gian Trận đấu Giải đấu 20:00 Fiorentina vs Torino Serie A 20:30 Hoffenheim vs Dortmund Bundesliga 20:30 Leverkusen vs Union Berlin Bundesliga 20:30 M'gladbach vs Elversberg Bundesliga 20:30 Werder Bremen vs RB Leipzig Bundesliga 20:30 Paderborn vs Freiburg Bundesliga 21:15 Athletic Club vs Atletico Madrid La Liga 22:15 Lens vs Lorient Ligue 1 23:00 Inter Milan vs Napoli Serie A 23:30 Rayo Vallecano vs Racing Santander La Liga 23:30 Schalke 04 vs Bayern Munich Bundesliga 02:00 ngày 6/9 Villarreal vs Deportivo de La Coruna La Liga 01:45 ngày 6/9 Roma vs Atalanta Serie A 01:45 ngày 6/9 Le Havre vs Brest Ligue 1 01:45 ngày 6/9 Nice vs Le Mans Ligue 1

Ở Serie A, Inter Milan gặp Napoli là trận đấu đáng chờ đợi nhất. Đây là cặp đấu có chất lượng chuyên môn cao, nơi tuyến giữa và khả năng tận dụng cơ hội có thể quyết định cục diện. Inter có lợi thế sân nhà, nhưng Napoli luôn là đội đủ sức trừng phạt sai lầm nếu đối thủ để lộ khoảng trống.

Tại Bundesliga, Schalke 04 gặp Bayern Munich là trận đấu thu hút sự quan tâm lớn. Bayern được đánh giá cao hơn rõ rệt, nhưng Schalke có điểm tựa sân nhà và thường chơi quyết liệt trong những trận gặp các đội bóng lớn. Nếu Bayern ghi bàn sớm, thế trận có thể mở ra rất nhanh.

La Liga có Athletic Club gặp Atletico Madrid, một cặp đấu giàu tính va chạm và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Atletico thường mạnh ở tổ chức phòng ngự, còn Athletic Club khi chơi trên sân nhà có thể tạo sức ép lớn bằng tốc độ và tinh thần thi đấu.

Nhận định chung

Bóng đá hôm nay 5/9/2026 có đủ chất liệu cho một ngày theo dõi dày đặc. V.League mang đến ba trận đấu đáng chú ý ở khung giờ tối, trong khi các giải châu Âu nối tiếp bằng những cặp đấu có sức hút lớn.

Điểm nhấn lớn nhất về kết quả là việc Real Madrid và PSG cùng thất bại. Hai kết quả này khiến ngày thi đấu trở nên nhiều dư âm hơn, bởi các đội bóng lớn đều đang chịu sức ép phải ổn định từ sớm. Trong khi đó, Liverpool có chiến thắng cần thiết để lấy lại nhịp, còn V.League tiếp tục hứa hẹn nhiều câu chuyện đáng xem ngay từ vòng mở màn.