Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/9: Barcelona thắng 5-2

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/9/2026 nổi bật với Arsenal và Barcelona toàn thắng, trong khi Dortmund, Al Hilal cùng loạt trận cúp quốc gia châu Âu chuẩn bị diễn ra.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/9/2026 đáng chú ý với Arsenal tiếp tục toàn thắng, Barcelona ghi 5 bàn vào lưới Rayo Vallecano, Roma và Atalanta cùng giành trọn 3 điểm. Đêm nay, Borussia Dortmund đá Cúp Quốc gia Đức, Al Hilal đại chiến Al Ahli, trong khi West Ham và Wolves đối đầu tại Championship.

Hình minh họa AI.

Các mốc giờ trong bài được quy đổi theo giờ Việt Nam, cập nhật sáng 1/9/2026.

Kết quả bóng đá đáng chú ý tối 31/8 và rạng sáng 1/9

Giải đấu Trận đấu Kết quả Premier League Aston Villa - Arsenal 0-1 La Liga Barcelona - Rayo Vallecano 5-2 La Liga Osasuna - Getafe 1-0 Serie A Lecce - Roma 0-4 Serie A Atalanta - Bologna 1-0

Arsenal thắng tối thiểu, tiếp tục khởi đầu hoàn hảo

Arsenal giành chiến thắng 1-0 trên sân Aston Villa nhờ bàn duy nhất của Bukayo Saka ở phút 59.

Nhà đương kim vô địch không có một trận đấu dễ dàng. Villa phòng ngự khá tập trung, thậm chí Emi Buendía từng đưa bóng trúng xà ngang trong hiệp một. Arsenal kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng phải kiên nhẫn cho tới khi Saka xuất hiện đúng lúc để giải quyết trận đấu.

Điểm đáng chú ý với Arsenal là khả năng thắng ngay cả khi hàng công chưa đạt trạng thái bùng nổ. Sau hai vòng, đội bóng của Mikel Arteta có 6 điểm và vẫn chưa thủng lưới.

Đó là kiểu khởi đầu cần thiết với một đội bước vào mùa giải trong vị thế phải bảo vệ chức vô địch.

Ngược lại, Aston Villa tiếp tục gặp khó. Đội bóng của Unai Emery vẫn chưa có điểm và chưa ghi bàn sau hai trận Premier League.

Barcelona thắng 5-2, Lamine Yamal và Raphinha cùng lập cú đúp

Trận đấu nhiều bàn thắng nhất rạng sáng nay diễn ra tại Camp Nou.

Rayo Vallecano bất ngờ mở tỷ số ở phút 12 nhờ Sergio Camello, nhưng Barcelona nhanh chóng đưa trận đấu trở lại đúng quỹ đạo.

Raphinha gỡ hòa ở phút 19, Lamine Yamal giúp Barça vượt lên chỉ hai phút sau đó. Một bàn phản lưới của Florian Lejeune cùng các pha lập công tiếp theo của Raphinha và Yamal giúp đội chủ nhà thắng 5-2.

Lamine Yamal còn chạm cột mốc đáng chú ý khi có bàn thắng thứ 50 cho Barcelona.

Quan trọng hơn, đội bóng của Hansi Flick đã thắng cả ba trận đầu tiên tại La Liga và có 9 điểm tuyệt đối, đứng trên Real Madrid nhờ hiệu số bàn thắng.

Khả năng tấn công của Barcelona đang tạo cảm giác rất tốt. Không chỉ ghi nhiều bàn, họ có nhiều cầu thủ có thể trực tiếp tạo khác biệt thay vì phụ thuộc vào một chân sút duy nhất.

Tuy nhiên, hai bàn thua trước Rayo cũng là chi tiết Flick cần lưu ý. Khi đội hình dâng cao, khoảng trống phía sau vẫn có thể bị khai thác.

Roma thắng 4-0 trận thứ hai liên tiếp

Roma tiếp tục trở thành một trong những đội bóng có khởi đầu ấn tượng nhất Serie A.

Sau chiến thắng 4-0 trước Fiorentina ở vòng đầu, đội bóng của Gian Piero Gasperini lại đánh bại Lecce với đúng tỷ số 4-0.

Donyell Malen ghi hai bàn chỉ trong 23 phút đầu. Matías Soulé nâng tỷ số lên 3-0 trước khi tân binh Rodrigo Mora hoàn tất chiến thắng trong hiệp hai.

Sau hai vòng, Roma ghi 8 bàn và chưa thủng lưới.

Malen đặc biệt nổi bật khi đã có 5 bàn chỉ sau hai trận Serie A. Khả năng di chuyển phía sau hàng phòng ngự và sự kết nối với những cầu thủ sáng tạo xung quanh đang giúp tiền đạo người Hà Lan hưởng lợi lớn từ hệ thống của Gasperini.

Khởi đầu như vậy chưa đủ để nói Roma sẽ đua Scudetto đến cuối mùa, nhưng họ rõ ràng đã gửi tín hiệu mạnh tới Inter, Juventus, Milan và các đối thủ khác.

Atalanta thắng ở phút 96

Atalanta phải chờ tới những giây cuối mới vượt qua Bologna.

Lazar Samardžić ghi bàn duy nhất ở phút 96 bằng một cú dứt điểm đẹp mắt, giúp Atalanta thắng 1-0 và đạt 6 điểm sau hai vòng Serie A.

Đây là kiểu chiến thắng mang lại nhiều giá trị về tâm lý.

Bologna tạo ra không ít khó khăn, đặc biệt trong hiệp một. Atalanta không thể áp đảo nhưng vẫn kiên trì cho tới tình huống cuối cùng.

Sau hai trận, đội bóng của Maurizio Sarri đang giữ thành tích toàn thắng và bước vào vòng tiếp theo với sự tự tin cao.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/9/2026

Sau khi các trận muộn của Premier League, La Liga và Serie A kết thúc, lịch tối 1/9 chuyển trọng tâm sang Cúp Quốc gia Đức, Coppa Italia, Championship và Saudi Pro League.

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải đấu 23h00 Parma - Cremonese Coppa Italia 1h00, 2/9 Al Hilal - Al Ahli Saudi Pro League 1h45, 2/9 HEBC Hamburg - Borussia Dortmund DFB-Pokal 1h45, 2/9 West Ham - Wolverhampton Championship 2h00, 2/9 Torino - Monza Coppa Italia 2h00, 2/9 Birmingham City - Southampton Championship

Lega Serie A xác nhận Parma - Cremonese và Torino - Monza là hai trận mở màn vòng 1/16 Coppa Italia trong ngày 1/9.

Al Hilal - Al Ahli: Trận đáng xem nhất tối nay

Nếu xét tên tuổi và chất lượng cầu thủ, Al Hilal - Al Ahli là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất trong lịch ngày 1/9.

Al Hilal xác nhận trận đấu tại Kingdom Arena bắt đầu lúc 21h00 giờ Saudi Arabia, tương ứng 1h00 sáng 2/9 theo giờ Việt Nam.

Đội bóng của Simone Inzaghi đang có trạng thái tấn công rất tốt. Ở trận gần nhất, Al Hilal thắng Al Khaleej 5-1 trên sân khách.

Đội hình Al Hilal sở hữu nhiều cầu thủ quen thuộc với khán giả châu Âu như Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández, Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić và Crysencio Summerville.

Al Ahli cũng không thiếu ngôi sao với Ivan Toney, Merih Demiral, Édouard Mendy cùng Francisco Trincão.

Điểm đáng chờ đợi là cách Al Ahli đối phó sức tấn công của chủ nhà. Nếu chơi quá thấp, họ có nguy cơ phải chịu sức ép liên tục; nhưng nếu đôi công, khoảng trống dành cho các tiền vệ Al Hilal lại càng nhiều.

Al Ahli vừa thua Al Kholood 1-3, trong khi Ivan Toney vẫn đang có phong độ ghi bàn khá tốt.

Dự đoán: Al Hilal 2-1 Al Ahli.

HEBC Hamburg - Dortmund: DFB-Pokal luôn có chỗ cho bất ngờ

Borussia Dortmund gặp HEBC Hamburg lúc 1h45 sáng 2/9 tại Volksparkstadion.

DFB xác nhận trận đấu được lùi tới đầu tháng 9 do Dortmund trước đó tham dự Franz Beckenbauer Supercup với Bayern Munich.

Khoảng cách trình độ giữa hai đội rất lớn.

HEBC đang thi đấu ở cấp độ thấp của bóng đá Đức, trong khi Dortmund vừa mở màn Bundesliga bằng chiến thắng 2-0 trước Hamburg. Serhou Guirassy và Giannis Konstantelias là hai cầu thủ ghi bàn.

Vấn đề với Dortmund có lẽ không phải khả năng thắng, mà là cách HLV Niko Kovač phân phối lực lượng.

Đội bóng vùng Ruhr còn Champions League và Bundesliga phía trước nên đây là dịp hợp lý để một số cầu thủ dự bị được trao cơ hội.

Tuy nhiên, DFB-Pokal thi đấu loại trực tiếp một trận nên tâm lý chủ quan luôn tiềm ẩn rủi ro.

Một bàn thắng sớm sẽ giúp Dortmund dễ dàng kiểm soát cuộc chơi.

Dự đoán: HEBC Hamburg 0-4 Dortmund.

West Ham - Wolves: Cuộc đấu đáng chú ý ở Championship

Một chi tiết khá lạ với người hâm mộ bóng đá Anh mùa này là West Ham và Wolverhampton đều đang chơi tại Championship.

Hai đội gặp nhau lúc 1h45 sáng 2/9 tại London Stadium. Trang chính thức West Ham xác nhận đây là trận đấu thuộc Sky Bet Championship.

West Ham vừa hòa Watford 1-1 ở trận gần nhất và cần nhanh chóng cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội nếu muốn trở lại Premier League ngay sau một mùa giải.

Đây là kiểu trận đấu mà cả hai đều hiểu rất rõ đối phương sau nhiều năm gặp nhau tại Premier League.

West Ham có lợi thế sân nhà, nhưng Wolves đủ kinh nghiệm để khiến trận đấu không dễ bị kiểm soát.

Dự đoán: West Ham 2-1 Wolves.

Birmingham - Southampton: Hai đội muốn tạo đà ở Championship

Southampton làm khách Birmingham City trong một trận đấu khác đáng chú ý tại Championship.

CLB Southampton xác nhận trận đấu diễn ra tối 1/9 tại St Andrew's.

Southampton bước vào trận với tinh thần tốt sau chiến thắng 5-1 trước Millwall cuối tuần vừa qua.

Một trận sân khách với Birmingham sẽ là bài kiểm tra khác hẳn.

Southampton có thể sở hữu chất lượng kỹ thuật nhỉnh hơn nhưng Championship thường đòi hỏi cường độ tranh chấp và khả năng thích nghi rất cao.

Nếu duy trì được hiệu quả tấn công như trận gặp Millwall, đội khách có khả năng giành điểm.

Parma - Cremonese, Torino - Monza: Coppa Italia bước vào vòng 1/16

Bóng đá Italy có hai trận Cúp Quốc gia trong ngày.

Parma tiếp Cremonese lúc 23h00 ngày 1/9, còn Torino gặp Monza lúc 2h00 sáng 2/9. Lega Serie A xác nhận đây là những trận đầu tiên của vòng 1/16 Coppa Italia.

Khác Serie A với cả mùa giải dài phía trước, Coppa Italia không cho phép nhiều sai lầm.

Một tình huống cố định hoặc thẻ đỏ có thể thay đổi hoàn toàn cục diện, đặc biệt khi các HLV thường xoay vòng đội hình ở vòng đấu này.

Torino - Monza đáng chú ý hơn đôi chút bởi cả hai đều quen thuộc với môi trường Serie A trong những mùa gần đây.

Bóng đá Việt Nam hôm nay 1/9: Chờ V.League khởi tranh

Ngày 1/9 chưa có trận đấu tại LPBank V.League 1.

VPF xác nhận mùa giải 2026/27 sẽ chính thức khởi tranh ngày 4/9. Trận mở màn diễn ra lúc 18h00 giữa Trường Tươi Đồng Nai và Thể Công Viettel trên sân Bình Phước.

Các trận còn lại của vòng một diễn ra ngày 5 và 6/9, trong đó Công an Hà Nội tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại Hàng Đẫy, Công an TP.HCM gặp Hà Nội FC và Nam Định tiếp Hoàng Anh Gia Lai.

Sau chức vô địch ASEAN Cup của đội tuyển Việt Nam và trận Siêu cúp Quốc gia cuối tuần qua, bóng đá trong nước vì vậy đang bước vào quãng chuyển tiếp rất ngắn trước mùa V.League mới.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 1/9

Ngày 1/9 không có lịch thi đấu dày như cuối tuần, nhưng vẫn có ba câu chuyện đáng theo dõi.

Rạng sáng nay, Arsenal và Barcelona tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng ở giải quốc nội; Roma cũng đang gây ấn tượng với 8 bàn sau hai trận mà chưa thủng lưới.

Đêm nay, Al Hilal - Al Ahli mang đến cuộc đối đầu nhiều ngôi sao ở Saudi Pro League.

Sau đó, Dortmund bắt đầu hành trình tại DFB-Pokal trong chuyến làm khách HEBC Hamburg, còn West Ham - Wolves là trận đáng xem nhất của Championship.

Champions League chưa trở lại ngay đầu tháng 9; UEFA xác nhận vòng phân hạng mùa 2026/27 bắt đầu từ ngày 8/9.