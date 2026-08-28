Kết quả, lịch bóng đá hôm nay 28/8: Man City, Bayern, PSG và AC Milan cùng ra sân

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/8/2026 nổi bật với Man City làm khách Crystal Palace, Bayern khai màn Bundesliga, cùng các trận của PSG và AC Milan.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/8/2026 đáng chú ý với loạt vé cuối cùng vào vòng phân hạng Europa League, Conference League vừa được xác định. Rạng sáng 29/8, Man City làm khách Crystal Palace, Bayern Munich mở màn Bundesliga, còn PSG và AC Milan cùng bước vào vòng đấu thứ hai ở giải quốc nội.

Hình minh họa (AI).

Các mốc giờ trong bài được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý rạng sáng 28/8

Loạt trận lượt về play-off Europa League và Conference League đã khép lại, qua đó xác định đầy đủ các đội góp mặt ở vòng phân hạng mùa 2026/27.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Chung cuộc Europa League Aarhus - Benfica 1-3 Benfica thắng 6-2 Europa League Viktoria Plzeň - Crvena Zvezda 5-1 sau hiệp phụ Plzeň thắng 5-4 Europa League Ferencváros - Trabzonspor 4-0 Ferencváros thắng 5-0 Europa League Anderlecht - Kairat 3-0 Anderlecht thắng 6-0 Europa League Kauno Žalgiris - Beşiktaş 1-0 Beşiktaş thắng 3-1 Conference League Ajax - Sion 5-3 Ajax thắng 9-5 Conference League Monaco - Górnik Zabrze 4-1 Monaco thắng 7-3 Conference League Brighton - Tromsø 4-0 Brighton thắng 4-0 Conference League Hapoel Tel-Aviv - Atalanta 0-1 Atalanta thắng 1-0 Conference League Jablonec - Rangers 1-0 sau hiệp phụ 1-1, Jablonec thắng luân lưu 4-3

UEFA xác nhận Benfica, Ferencváros, Anderlecht, Beşiktaş cùng các đội thắng play-off đã giành suất vào vòng phân hạng Europa League. Ở Conference League, Ajax, Monaco, Brighton và Atalanta đi tiếp, trong khi Rangers trở thành một trong những cái tên đáng chú ý bị loại.

Benfica thắng tiếp, hoàn tất cặp đấu với tổng tỷ số 6-2

Benfica bước vào trận lượt về tại Đan Mạch với lợi thế 3-1 và tiếp tục đánh bại Aarhus cùng tỷ số 3-1.

Tổng tỷ số 6-2 phản ánh sự khác biệt tương đối rõ giữa hai đội. Benfica không phải lao lên tìm bàn bằng mọi giá, nhưng vẫn đủ khả năng trừng phạt Aarhus khi đội chủ nhà buộc phải đẩy cao để tìm kiếm cuộc ngược dòng.

Điều quan trọng hơn với đại diện Bồ Đào Nha là họ hoàn thành giai đoạn vòng loại mà không phải trải qua một trận lượt về quá căng thẳng. Đây sẽ là lợi thế khi lịch thi đấu trong nước và cúp châu Âu bắt đầu dày hơn trong tháng 9.

Viktoria Plzeň tạo cuộc lội ngược dòng đáng nhớ

Một trong những trận kịch tính nhất rạng sáng nay diễn ra tại CH Czech.

Viktoria Plzeň từng thua Crvena Zvezda 0-3 ở lượt đi, nhưng thắng 5-1 sau hiệp phụ ở lượt về để đảo ngược tổng tỷ số thành 5-4.

Đó là kiểu trận đấu cho thấy lợi thế lớn ở lượt đi vẫn có thể biến mất rất nhanh khi đội dẫn trước không kiểm soát được nhịp độ.

Plzeň phải chơi với tâm thế gần như không còn gì để mất. Bàn thắng liên tiếp giúp đội chủ nhà tạo ra sức ép tâm lý ngày càng lớn, còn Crvena Zvezda không tìm được cách làm chậm trận đấu.

Ajax thắng Sion trong trận cầu 8 bàn

Ajax tiếp tục cho thấy hàng công hiệu quả khi thắng Sion 5-3 ở lượt về. Sau hai trận, đại diện Hà Lan đi tiếp với tổng tỷ số lên tới 9-5.

Tám bàn chỉ trong một trận phản ánh khá rõ phong cách của cặp đấu: cởi mở và nhiều khoảng trống.

Ajax có thể hài lòng với khả năng ghi bàn, nhưng việc để Sion chọc thủng lưới tới năm lần sau hai lượt cũng là chi tiết cần được cải thiện trước khi bước vào vòng phân hạng.

Brighton thắng 4-0, giải quyết gọn Tromsø

Sau trận hòa 0-0 tại Na Uy, Brighton trở về sân nhà và thể hiện sự khác biệt bằng chiến thắng 4-0.

Đại diện Premier League vì thế vượt qua Tromsø với tổng tỷ số 4-0 và chính thức có mặt tại vòng phân hạng Conference League.

Brighton đã không nóng vội dù lượt đi không ghi được bàn. Khi được trở lại sân nhà, tốc độ luân chuyển bóng cùng khả năng khai thác khoảng trống giúp họ giải quyết cặp đấu thuyết phục hơn nhiều.

Kết quả này cũng khiến trận Chelsea - Brighton tại Premier League cuối tuần phải được điều chỉnh lịch từ trước nhằm bảo đảm thời gian hồi phục cho Brighton.

Rangers bị loại trên chấm luân lưu

Rangers là tên tuổi gây thất vọng nhất ở Conference League.

Đội bóng Scotland thắng Jablonec 1-0 ở lượt đi nhưng để đối phương thắng lại 1-0 sau hiệp phụ. Trên chấm luân lưu, Jablonec thắng 4-3 để giành quyền đi tiếp.

Rangers từng phải rời Europa League trước đó và xuống Conference League. Việc tiếp tục bị loại ngay ở play-off khiến hành trình cúp châu Âu của họ kết thúc rất sớm.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/8/2026

Sau một đêm dày đặc cúp châu Âu, ngày 28/8 chuyển trọng tâm về các giải vô địch quốc gia.

Giờ Việt Nam

Trận đấu Giải đấu 0h00, 29/8 Racing Santander - Elche La Liga 1h30, 29/8 Bayern Munich - Stuttgart Bundesliga 1h45, 29/8 AC Milan - Venezia Serie A 1h45, 29/8 Lille - PSG Ligue 1 2h00, 29/8 Crystal Palace - Manchester City Premier League 2h00, 29/8 Wrexham - Birmingham City Championship 2h30, 29/8 Alavés - Villarreal La Liga

Premier League xác nhận Crystal Palace - Man City là trận mở màn vòng 2, bắt đầu lúc 20h00 ngày 28/8 tại Anh, tương ứng 2h00 sáng 29/8 giờ Việt Nam. Bayern - Stuttgart được Bundesliga ấn định lúc 20h30 giờ địa phương, còn AC Milan - Venezia và Lille - PSG cùng bắt đầu lúc 20h45 tại Italy và Pháp.

Crystal Palace - Man City: Chủ nhà tìm phản ứng sau ngày ra quân thất vọng

Đây là trận đấu được độc giả Việt Nam quan tâm nhất trong lịch rạng sáng 29/8.

Man City bước vào vòng 2 với ba điểm sau màn ngược dòng thắng Bournemouth 2-1. Marcus Tavernier khiến đội bóng của Enzo Maresca bị dẫn trước, nhưng Marc Guéhi gỡ hòa ở phút 84 và Josko Gvardiol ghi bàn quyết định ở phút 90+1.

Crystal Palace lại có khởi đầu hoàn toàn trái ngược khi thua Everton 0-2. Dù Palace cầm bóng 58%, tung 11 cú dứt điểm và có những thời điểm chơi không tệ, khả năng tận dụng cơ hội khiến họ phải rời sân tay trắng.

Man City cần tránh lặp lại kịch bản trước Bournemouth

Chiến thắng ở vòng đầu cho thấy City vẫn sở hữu tinh thần bám đuổi rất tốt, nhưng việc phải chờ tới sáu phút cuối mới đảo ngược trận đấu cũng cho thấy hệ thống mới chưa vận hành thật trơn tru.

Đáng chú ý, Rayan Cherki vào sân từ ghế dự bị và tạo ra hai đường kiến tạo dẫn tới hai bàn thắng. Đây có thể là phương án quan trọng nếu Palace chủ động bố trí đội hình thấp tại Selhurst Park.

Palace không có lý do để đôi công. Sau thất bại ở vòng đầu, một cách tiếp cận chặt chẽ, thu hẹp khu trung tuyến rồi chờ cơ hội phản công có thể phù hợp hơn.

Man City vượt trội về khả năng kiểm soát bóng, nhưng bài toán quan trọng sẽ là biến thời lượng kiểm soát đó thành cơ hội rõ ràng.

Dự đoán: Crystal Palace 1-2 Man City.

Bayern Munich - Stuttgart: Bundesliga chính thức khai màn

Bundesliga 2026/27 chính thức bắt đầu bằng trận Bayern Munich - Stuttgart lúc 1h30 sáng 29/8.

Bayern bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch Bundesliga. Đội bóng của Vincent Kompany cũng vừa giành Franz Beckenbauer Supercup sau khi thắng Dortmund 2-1 tại Signal Iduna Park.

Đây vì thế không phải một màn chạy đà nữa.

Bayern cần lập tức chuyển trạng thái từ giai đoạn chuẩn bị sang cuộc đua đường dài để bảo vệ chức vô địch.

Bundesliga dự kiến Bayern có thể xuất phát với Harry Kane trên hàng công, Michael Olise ở cánh và Joshua Kimmich giữ vai trò trung tâm. Jamal Musiala chưa đạt thể trạng cần thiết, trong khi Serge Gnabry nằm trong nhóm vắng mặt.

Stuttgart đủ khả năng khiến Bayern gặp khó

Stuttgart không phải đối thủ lý tưởng cho một trận khai màn.

Đội bóng của Sebastian Hoeneß duy trì được chất lượng khá ổn định trong những mùa gần đây, và nhóm cầu thủ như Deniz Undav hay Angelo Stiller đủ khả năng gây khó nếu Bayern để lộ khoảng trống.

Tuy nhiên, lợi thế Allianz Arena cùng chiều sâu đội hình khiến Bayern vẫn được xếp cao hơn.

Nếu Kane và Olise đạt trạng thái tốt, Stuttgart sẽ phải chịu sức ép lớn trong khu vực cấm địa.

Dự đoán: Bayern Munich 3-1 Stuttgart.

Lille - PSG: Nhà vô địch cần chiến thắng đầu tiên tại Ligue 1

PSG làm khách Lille lúc 1h45 sáng 29/8.

Đội bóng Paris bước vào vòng 2 sau trận hòa Rennes 2-2. PSG từng bị dẫn hai bàn trước khi tân binh Ferran Torres ghi cả hai bàn để giúp đội nhà giành lại một điểm.

Trận đấu tại Lille vì vậy mang ý nghĩa khá rõ: PSG cần một chiến thắng để tránh khởi đầu Ligue 1 bằng hai trận liên tiếp không thắng.

Lịch chính thức của PSG xác nhận trận đấu diễn ra tại Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Lille có cơ hội khai thác vấn đề phòng ngự của PSG

Điều PSG cần cải thiện nhất không phải hàng công.

Khả năng tạo bàn thắng vẫn còn đó, nhưng việc để Rennes ghi hai bàn cho thấy nhà đương kim vô địch chưa đạt trạng thái phòng ngự ổn định.

Lille được chơi sân nhà và đủ chất lượng để thử thách PSG trong những pha chuyển trạng thái.

Nếu đội chủ nhà ghi bàn trước, trận đấu có thể trở nên rất đáng xem bởi PSG sẽ buộc phải đẩy cao đội hình.

Dự đoán: Lille 1-2 PSG.

AC Milan - Venezia: Amorim ra mắt San Siro tại Serie A

AC Milan tiếp Venezia lúc 1h45 sáng 29/8 trong trận sân nhà đầu tiên tại Serie A mùa 2026/27.

Milan đã thắng Torino 2-1 ở vòng mở màn, vì vậy một chiến thắng nữa sẽ giúp đội bóng của Ruben Amorim có sáu điểm tuyệt đối trước khi bước vào trận đại chiến Juventus ở vòng tiếp theo. Lịch chính thức của Milan xác nhận cuộc tiếp đón Venezia bắt đầu lúc 20h45 ngày 28/8 tại San Siro.

HLV Amorim trước trận nhấn mạnh yêu cầu giữ sự khiêm tốn và tập trung dù Milan đã có khởi đầu thuận lợi.

Trên lý thuyết, đây là trận Milan được đánh giá cao hơn.

Venezia nhiều khả năng phải chơi thấp, khiến bài kiểm tra chính với Rossoneri nằm ở khả năng mở khóa một hàng thủ có đông quân số.

Dự đoán: AC Milan 2-0 Venezia.

Alavés - Villarreal: Cặp đấu đáng xem nhất của La Liga hôm nay

La Liga có hai trận trong ngày 28/8, trong đó Alavés - Villarreal lúc 2h30 sáng 29/8 đáng chú ý hơn.

Trang chính thức La Liga xác nhận Villarreal làm khách tại Alavés trong trận thuộc lịch ngày 28/8.

Villarreal vừa cầm hòa Atletico Madrid 2-2 ngay tại Metropolitano, một kết quả cho thấy họ đủ khả năng cạnh tranh khi gặp những đối thủ mạnh.

Alavés lại có lợi thế sân nhà và có thể biến trận đấu thành màn tranh chấp giàu thể lực.

Villarreal nhỉnh hơn về chất lượng kiểm soát bóng nhưng không nên để trận đấu bị kéo vào trạng thái đôi công thiếu kiểm soát.

Dự đoán: Alavés 1-2 Villarreal.

Europa League và Conference League bốc thăm vòng phân hạng

Sau khi vòng play-off kết thúc, UEFA tiến hành bốc thăm vòng phân hạng Europa League và Conference League trong ngày 28/8 tại Monaco.

UEFA xác nhận cả hai lễ bốc thăm được tổ chức từ 13h00 theo giờ Trung Âu. Đây là thời điểm Ajax, Benfica, Brighton, Monaco, Atalanta cùng hàng loạt CLB khác biết tám hoặc sáu đối thủ của mình ở giai đoạn tiếp theo, tùy giải đấu.

Trước đó một ngày, Champions League đã hoàn tất bốc thăm. PSG phải gặp Barcelona và Man City, Real Madrid có những đối thủ đáng chú ý như Inter Milan và Arsenal, trong khi Bayern Munich sẽ gặp Arsenal, Atletico Madrid và Manchester United trong số tám đối thủ của họ.

Bóng đá Việt Nam hôm nay 28/8: ASEAN Cup khép lại, chờ Siêu Cúp Quốc gia

Ngày 28/8 không có trận đấu của đội tuyển Việt Nam hay vòng đấu V.League.

ASEAN Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch của Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hòa Thái Lan 2-2 tại Mỹ Đình và thắng chung cuộc 4-2, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.

Bóng đá chuyên nghiệp trong nước sẽ trở lại rất sớm. Theo kế hoạch được VFF công bố, mùa bóng 2026/27 bắt đầu ngày 30/8 bằng trận Siêu Cúp Quốc gia; LPBank V.League 1 khởi tranh ngày 4/9 với 14 CLB tham dự.

Vì vậy, sau những ngày dồn toàn bộ sự chú ý vào đội tuyển, người hâm mộ trong nước sẽ nhanh chóng chuyển sang mùa giải CLB mới.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 28/8

Nếu lựa chọn các trận đáng theo dõi nhất, rạng sáng 29/8 có một chuỗi đấu rất thuận lợi cho người xem.

Bayern Munich - Stuttgart bắt đầu lúc 1h30, tiếp đến AC Milan - Venezia và Lille - PSG cùng lúc 1h45. Từ 2h00, Crystal Palace - Man City trở thành tâm điểm Premier League, trước khi Alavés - Villarreal diễn ra lúc 2h30.

Trong đó, Crystal Palace - Man City có sức hút lớn nhất với nhóm độc giả Ngoại hạng Anh, còn Bayern - Stuttgart đáng chú ý bởi đây chính là trận khai màn Bundesliga 2026/27.

Một ngày sau khi vòng loại cúp châu Âu khép lại, bóng đá cấp CLB bước thẳng vào cuối tuần với hàng loạt đội lớn đồng loạt ra sân.