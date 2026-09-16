Highlight: Arsenal thắng đậm Ipswich 4-2, thần đồng 16 tuổi lập cú đúp

(GLO)- Để chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027, Quy Nhơn United có nhiều xáo trộn về lực lượng cũng như chỉ đạo. Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng đất Võ chưa tìm được những ngoại binh phù hợp và có quá ít trận đấu giao hữu để rà soát đội hình, hoàn thiện lối chơi.