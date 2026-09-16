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Highlight: Arsenal thắng đậm Ipswich 4-2, thần đồng 16 tuổi lập cú đúp

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(GLO)- Arsenal vượt qua Ipswich Town 4-2 trên sân khách để giành vé vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Tài năng trẻ Max Dowman tỏa sáng với cú đúp, góp phần vào chiến thắng của “Pháo thủ”.

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