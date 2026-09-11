Đoàn Văn Hậu phải tự nhìn lại mình!

Thẻ đỏ ngay ở vòng 2 V-League sau pha vào bóng thô bạo với Doãn Ngọc Tân là bài học mà Đoàn Văn Hậu phải nhớ để tự răn mình.

Văn Hậu thiếu tỉnh táo

Phút 68 trận đấu giữa Thể Công Viettel và CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) ở vòng 2 V-League, từ một pha bóng bình thường sát vạch giữa sân, Đoàn Văn Hậu ập lên với ý đồ giành bóng phản công. Khi hậu vệ sinh năm 1999 chuẩn bị nhoài chân lấy bóng, Doãn Ngọc Tân ập vào truy cản.

Chân Ngọc Tân chỉ hướng vào bóng. Anh thành công phá bóng ra biên, nhưng sau đó một tích tắc, thảm họa ập đến. Chân Văn Hậu lao đi theo quán tính, đưa gầm giày đạp thẳng vào ống đồng đối thủ. Cả cơ thể Văn Hậu đạp lên chân Ngọc Tân, gây ra chấn thương rất nặng cho tiền vệ sinh năm 1994.

Văn Hậu (áo đen) gây ra chấn thương cho Doãn Ngọc Tân. Ảnh: Minh Tú

Trong hôm nay, Ngọc Tân đã được đưa đi kiểm tra chấn thương. "Tôi thấy tiếc, rất tiếc cho Tân, nhưng trong bóng đá, có những thứ bạn không kiểm soát được", HLV Velizar Popov nhấn mạnh. Thứ "không kiểm soát được" mà ông Popov nói, là những va chạm thường tình trong bóng đá, và có lẽ cũng là một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo của Văn Hậu khi kê gầm giày rất mạnh trong tình huống tiềm ẩn nhiều rủi ro cho đối thủ, mà Ngọc Tân không lường trước.

Trước khoảnh khắc tối 10-9, Ngọc Tân cũng từng trải qua chấn thương ở CLB Thanh Hóa, phải nghỉ thi đấu để điều trị dứt điểm. Vết đau ở Hàng Đẫy khiến anh chắc chắn bỏ lỡ trận ra quân AFC Champions League 2 gặp Melbourne Victory (ngày 16-9), nhưng đáng lo hơn, có thể đào sâu tiền sử chấn thương cho cầu thủ vốn dĩ phải đá ở vị trí ngốn thể lực, liên tục va chạm như tiền vệ trung tâm mà Ngọc Tân nắm giữ.

Chính Văn Hậu là người hiểu ám ảnh chấn thương hơn ai hết, khi anh từng nghỉ thi đấu gần 2 năm để điều trị đa chấn thương, từ sụn chêm, gối, viêm điểm bám gót chân. Hậu đã nỗ lực tập luyện phục hồi để tái xuất, lấy suất đá chính ở CLB CAHN, rồi bước lên đội tuyển, một lần nữa vô địch Đông Nam Á.

Tiếc cho Văn Hậu. Ảnh: Minh Tú

Năm tháng điều trị dai dẳng giúp Hậu ý thức rõ, đôi chân là "miếng cơm manh áo", phải được giữ gìn cẩn thận. Vậy nhưng, chỉ trong một tích tắc ham bóng, Văn Hậu đã không giữ chân cho đồng nghiệp.

Bài học đắt giá

"Văn Hậu chỉ ham bóng dẫn đến phạm lỗi, hay đây là tình huống cố ý triệt hạ, ban tổ chức sẽ có kết luận riêng sau khi phân tích băng hình, nhận định quán tính, tốc độ vào bóng, hướng nhìn... Tuy nhiên, tôi cho rằng ở pha bóng này, Hậu đã có nhiều động tác thừa, và đây cũng không phải lần đầu Hậu vào bóng với mức độ rủi ro cao, dù hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy", chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá.

"Tấm thẻ đỏ là bài học cần thiết để Văn Hậu nhìn nhận lại. Giờ là thời đại của VAR, của hàng chục ống kính máy quay. Chẳng riêng tại V-League, mà bước ra sân chơi quốc tế, các tình huống va chạm sẽ bị soi xét, phân tích rất kỹ càng. Cầu thủ phải có ý thức với từng pha vào bóng, từng động tác. Cái đầu tỉnh táo là quan trọng nhất".

Ông Kim cần học trò biết làm chủ cảm xúc. Ảnh: Minh Tú

Sau gần 10 năm thi đấu đỉnh cao, chẳng ai phủ nhận tài năng của Văn Hậu. Anh đá chính ở đội tuyển Việt Nam khi mới 19 tuổi, từng góp mặt tại U.20 World Cup, đoạt HCB U.23 châu Á 2018, vô địch ASEAN Cup 2018, 2024. Anh là "của hiếm" bóng đá Việt Nam sản sinh, khi có cả thể hình, sức mạnh, tốc độ, kỹ năng phòng ngự lẫn tấn công toàn diện.

Nhưng, Hậu cũng có khuyết điểm. Sự nóng nảy, cùng những pha xoạc bóng đôi lúc quá chân, từng khiến Hậu "tặng" đối thủ phạt đền, hay gây ra chấn thương đáng tiếc.

Dù Văn Hậu vô tình hay cố ý ở pha va chạm tối 10-9, hậu quả cũng rõ ràng. Doãn Ngọc Tân chấn thương, CLB CAHN chơi thiếu người và rất vất vả mới lấy được 3 điểm.

Cú vấp tại Hàng Đẫy cần phải được Văn Hậu lấy để tự răn mình. Không thể mang tư duy và lối đá này bước ra sân chơi quốc tế, như FIFA ASEAN Cup hay Asian Cup. Dù ở CLB hay đội tuyển, Văn Hậu cũng cần cái đầu "lạnh" hơn, tâm lý tỉnh táo hơn. Trước khi rướn chân xoạc bóng, hãy nghĩ cho mình, cho đồng đội, và hiểu rằng 1, 2 pha tranh chấp thành công đôi khi chẳng đáng để đổi lấy rủi ro.

Đời cầu thủ không dài. Càng hữu hạn, càng phải biết trân trọng và giữ mình!

Theo Hồng Nam (TNO)