Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2026-2027: Nhiều điều chờ đợi!

(GLO)- Bước vào mùa giải 2026-2027 với diện mạo trẻ trung, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất qua từng trận đấu. Dẫu vậy, hành trình phía trước của đội bóng đất Võ dự báo không dễ dàng khi cuộc đua hứa hẹn nhiều khốc liệt.

Chuẩn bị cho một hành trình dài

Để chuẩn bị cho Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2026-2027, CLB Quy Nhơn United đã hội quân từ ngày 15-7, bắt đầu quá trình củng cố lực lượng và hoàn thiện chuyên môn.

Dừng chân ở vị trí thứ 4 của mùa giải trước, đội bóng có thêm cơ sở để hướng đến kết quả cao hơn, nhưng cũng hiểu rằng thành tích ấy không thể là sự bảo đảm cho một mùa giải mới.

Những gì được đặt ra lúc này không chỉ là một bộ khung đủ sức thi đấu, mà còn là cách xây dựng 1 tập thể có định hướng rõ ràng, có khả năng thích ứng qua từng giai đoạn và tạo được nền tảng cho chặng đường phía trước.

CLB Quy Nhơn United tích cực tập luyện trước mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027. Ảnh: Quy Nhơn United

Ông Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch CLB Quy Nhơn United - cho biết, hơn 1 năm gắn bó với bóng đá quê nhà, ông càng có thêm động lực để hiện thực hóa mong muốn hướng Quy Nhơn United đến 1 đội bóng lối chơi có bản sắc, giàu tính cống hiến và tạo được sự gắn kết với người hâm mộ.

Tuy nhiên, để đội bóng có thể phát triển bền vững, theo ông, điều quan trọng là phải xây dựng nền tảng căn cơ, trước hết từ công tác đào tạo trẻ ở cơ sở và tạo nguồn cầu thủ từ chính địa phương.

Đây cũng là bài toán Quy Nhơn United chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều khi chưa có trung tâm đào tạo trẻ đúng nghĩa. Để chủ động tạo nguồn, CLB phải tìm lời giải trước mắt bằng cách kết hợp giữa lực lượng trẻ và những cầu thủ được bổ sung từ bên ngoài.

Mùa giải này, khoảng 50% đội hình của CLB là các cầu thủ trẻ của địa phương, số còn lại được mượn từ những trung tâm đào tạo bên ngoài. Cách kết hợp này vừa bổ sung kinh nghiệm cho đội hình, vừa tạo môi trường để các cầu thủ trẻ được thi đấu, tích lũy cọ xát và từng bước trưởng thành trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Xa hơn, đây cũng là bước đệm để Quy Nhơn United có thêm thời gian xây dựng nguồn lực của riêng mình.

Các cầu thủ Quy Nhơn United (áo vàng) thi đấu giao hữu với Khatoco Khánh Hòa trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Ảnh: Quy Nhơn United

Huấn luyện viên (HLV) trưởng Hứa Hiền Vinh xác định, điều quan trọng của giai đoạn này là giúp các cầu thủ tìm được sự kết nối, đặc biệt khi đội hình có nhiều gương mặt đến từ những môi trường khác nhau.

“Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là tập trung, cố gắng tích lũy điểm số và giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu, đặc biệt là các trận đấu diễn ra trên sân nhà. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để có những màn trình diễn tốt nhất, đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho Quy Nhơn United” - HLV Hứa Hiền Vinh chia sẻ.

Cuộc đua không dành cho riêng ai

Mùa giải 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11-9-2026 đến 16-5-2027, với sự tham gia của 14 đội bóng. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân khách), có tổng cộng 26 vòng với 182 trận.

2 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền thăng hạng trực tiếp lên V.League 1 mùa giải 2027-2028, trong khi 2 đội cuối bảng phải xuống chơi ở Giải hạng Nhì Quốc gia mùa kế tiếp.

Chỉ có 2 suất thăng hạng cho 14 đội bóng. Điều đó đồng nghĩa cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu sẽ đặc biệt khốc liệt, nhất là khi mùa giải năm nay chứng kiến nhiều biến động về lực lượng, tên gọi và định hướng phát triển của các đội bóng.

Ở mùa giải mới, Quy Nhơn United đặt mục tiêu nỗ lực trong từng trận đấu, tích lũy điểm số và giành kết quả tốt nhất. Ảnh: Quy Nhơn United

Đáng chú ý là Hưng Yên, đội bóng được chuyển giao từ Trẻ PVF-CAND, bước vào mùa giải với tham vọng khá rõ. Đội bóng được tăng cường nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như: thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, trung vệ Trịnh Đức Lợi, tiền vệ Mạc Hồng Quân, tiền đạo Lê Minh Bình…

Trên băng ghế huấn luyện là HLV Bùi Đoàn Quang Huy - người từng đưa đội bóng đất Võ giành ngôi á quân V.League 2023-2024. Đặt ra mục tiêu ở Top 3, đồng thời hướng tới tấm vé lên V.League, khiến Hưng Yên trở thành cái tên đáng chú ý trong cuộc đua.

Khatoco Khánh Hòa cũng cho thấy tham vọng trở lại sân chơi cao nhất. Trước mùa giải, đội bóng phố biển có sự thay đổi lớn về lực lượng và ban huấn luyện, với HLV Võ Đình Tân được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội. CLB đặt mục tiêu sớm trở lại V.League và đã có những động thái mạnh mẽ trong việc bổ sung nhân sự.

Bên cạnh đó, những cái tên như Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, PVF-CAND, Xuân Thiện Phú Thọ hay Becamex TP. Hồ Chí Minh đều có những cơ sở để đặt mục tiêu cạnh tranh nhóm đầu.

Trong bức tranh ấy, Quy Nhơn United sẽ bước vào mùa giải mới với nhiều điều phải chứng minh. Không chỉ là tham vọng tìm kiếm 1 vị trí tốt hơn so với mùa trước, đội bóng còn phải cho thấy 1 tập thể có thể chơi bóng đá gắn với bản sắc của mình đến đâu, những tân binh hòa nhập nhanh thế nào và khán giả đất Võ sẽ tìm thấy điều gì để chờ đợi mỗi khi cuối tuần về. Đó là những câu hỏi mà câu trả lời chỉ có thể tìm thấy qua từng nhịp bóng lăn trên sân cỏ.

Thách thức đầu tiên sẽ đến với thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh ở vòng mở màn vào ngày 13-9, với trận làm khách trên sân của CLB Thái Nguyên. Dù mang danh tân binh, song đây là 1 tập thể đầy ẩn số, sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng được đào tạo từ lò Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV giàu kinh nghiệm Phạm Minh Đức. Chắc chắn trận đấu này sẽ là “phép thử” hạng nặng cho bản lĩnh của đại diện đất Võ.