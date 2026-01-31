Nóng bỏng trận “chung kết ngược” giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang chìm sâu ở nhóm cuối bảng xếp hạng V.League 2025-2026 trong thế giằng co cùng nhiều đội bóng khác. Đội bóng phố Núi có cơ hội tạm thoát ra khỏi “vũng lầy” ấy nếu đánh bại SHB Đà Nẵng ở trận chung kết ngược diễn ra vào 17 giờ chủ nhật ngày 1-2.

Sau 11 vòng đấu, V.League 2025-2026 đang chứng kiến những màn đua tranh căng thẳng. Không chỉ ở tốp đầu tranh ngôi vô địch, nhóm cuối bảng xếp hạng thậm chí có sự bám đuổi sát sao hơn.

Đội bóng phố Núi chỉ giành được 8 điểm sau 11 vòng. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó, đội bóng của bầu Đức mới có được 8 điểm và đứng ở vị trí thứ 12. Có 2 đội bóng cùng có được số điểm như họ là Thanh Hóa và PVF CAND. Đội bóng xếp thứ 8 là Becamex TP. Hồ Chí Minh thậm chí chỉ hơn HAGL 3 điểm - đúng bằng một chiến thắng. Tuy vậy, HAGL cũng chỉ hơn đội “đội sổ” bảng xếp hạng là SHB Đà Nẵng chỉ 1 điểm duy nhất.

Bởi vậy, có thể nói tình thế của nhóm cuối bảng như một “mớ bòng bong”. Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi có cơ hội để bứt phá thoát khỏi khu vực này khi được đón tiếp đội bóng Đà thành ngay trên thánh địa Pleiku.

Người hâm mộ phố Núi có niềm tin để hy vọng vào 1 chiến thắng cho đội nhà khi họ chào đón sự trở lại của người hùng Trung Kiên từ giải U23 Châu Á. Hiệu ứng của U23 Việt Nam được dự đoán sẽ kéo khán giả trở lại với các sân cỏ của V.League. Pleiku Arena cũng không phải ngoại lệ và HAGL rõ ràng có được lợi thế về mặt tinh thần.

Trong giai đoạn V.League tạm nghỉ, HAGL cũng có bước chạy đà tương đối ấn tượng. Họ đã lên ngôi vô địch Cúp Tứ hùng Thái Nguyên 2025 khi có sự góp mặt của những cái tên sừng sỏ như Hà Nội FC, Thể Công Viettel và PVF CAND. Tuy chỉ là giải đấu giao hữu, nhưng với đội bóng đang có thành tích khá bết bát, đó là một sự khích lệ không hề nhỏ.

Ngoài giải đấu này, họ cũng đã có liên tiếp những trận giao hữu cùng Quy Nhơn United. Đó là cơ hội để ban huấn luyện của HAGL siết lại đội hình trước hành trình phía trước.

HAGL (phải) đang có sự chuẩn bị kỹ càng cho ngày V.League trở lại. Ảnh: Văn Ngọc

Trên thị trường chuyển nhượng, HAGL đang rục rịch ý đồ bổ sung lực lượng. Ban lãnh đạo của câu lạc bộ được cho đã nhắm tới trung vệ Janclesio Almeida của Ninh Bình FC. Với ngoại binh cao đến 1,96 m đã có nhiều năm chinh chiến tại V.League, hàng thủ của HAGL được kỳ vọng sẽ gia cố chất thép cho giai đoạn 2 của mùa giải.

Tuy nhiên, khi vừa trở lại với các giải đấu chính thức, HAGL vừa phải nhận gáo nước lạnh khi để thua PVF CAND trên chấm penalty ở Cúp Quốc gia. Đó là trận cầu HAGL đã chơi chủ động tấn công với không ít cơ hội đã được tạo ra. Sự thiếu may mắn cùng những tình huống dứt điểm vô duyên của các tiền đạo đã khiến họ rơi vào cuộc “đấu súng” trên chấm luân lưu để rồi nếm trải thất bại.

Ở chiều ngược lại, SHB Đà Nẵng lại đang có đà hưng phấn sau khi vượt qua Sông Lam Nghệ An ở Cúp Quốc gia. Ngay trên sân khách, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Chiến thắng ấy như một cơn mưa giải hạn với đội bóng Đà thành sau 4 trận thua, 2 trận hòa liên tiếp ở đấu trường V.League. HLV Lê Đức Tuấn thừa nhận: Trận đấu với SLNA hơn cả một chiến thắng, bởi nó đã cởi được nút thắt, giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề cho các cầu thủ để hướng đến cuộc đua trụ hạng căng thẳng ở V.League.

HAGL đang đứng trước cơ hội bứt phá khỏi "vũng lầy". Ảnh: Văn Ngọc

Thực tế HAGL và SHB Đà Nẵng đã quá quen thuộc nhau ở trong tình thế cùng đường này. Mùa trước, cả 2 đã đụng độ nhau 3 trận và đều bất phân thắng bại, trong đó có 2 trận đấu ở V.League và 1 trận giao hữu.

Trong cuộc đối đầu vào chiều 1-2, các học trò của HLV Lê Quang Trãi vẫn sẽ được đánh giá cao hơn. Nhưng để thoát khỏi “vũng lầy”, chờ đón viện binh, đội bóng phố Núi sẽ phải chơi thực sự bùng nổ thay vì những màn trình diễn bạc nhược như giai đoạn đầu của mùa giải.