Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai công bố danh sách 24 học viên trúng tuyển lứa U13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 22-1, học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức công bố danh sách thí sinh vượt qua Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 để trở thành học viên chính thức.

Theo đó, sau 2 ngày tổ chức các bài kiểm tra cùng 3 ngày chấm điểm nghiêm túc, khách quan, công tâm, các huấn luyện viên tại học viện LPBank HAGL đã chọn ra 24 cái tên xuất sắc nhất ở các vị trí để trở thành học viên chính thức.

hoc-vien-lpbank-hagl-da-tuyen-24-cau-thu-vao-lua-u13-sau-festival-tuyen-sinh-anh-van-ngoc.jpg
Học viện LPBank HAGL đã tuyển 24 cầu thủ vào lứa U13 sau Festival tuyển sinh. Ảnh: Văn Ngọc

24 cầu thủ ở lứa tuổi U13 này đến từ 13 trung tâm bóng đá cộng đồng ở các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk… và Gia Lai.

Có 3 cầu thủ người Gia Lai được tuyển chọn vào lứa U13 gồm: Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Duy Khang và Nguyễn Hữu Khánh Minh. Có 1 cầu thủ người dân tộc thiểu số là Y Si Môn Nie (dân tộc Ê Đê, ở tỉnh Đắk Lắk) - người đã được trao giải cầu thủ ấn tượng nhất sau khi Festival khép lại.

24-cai-ten-duoc-hoc-vien-lpbank-hagl-cong-bo-vao-chieu-22-1-anh-hagl.jpg
24 cái tên được học viện LPBank HAGL công bố vào chiều 22-1. Ảnh: HAGL

Các học viên được chọn sẽ làm các thủ tục để chính thức gia nhập học viện LPBank HAGL và bắt đầu học kỳ II chương trình đào tạo văn hóa tại Gia Lai. Dự kiến các học viên sẽ được đào tạo văn hóa và chuyên môn trong 7 năm tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch CLB Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh: Tham gia huấn luyện để giữ “hơi thở” bóng đá đỉnh cao

Chủ tịch CLB Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh: Tham gia huấn luyện để giữ “hơi thở” bóng đá đỉnh cao

Bóng đá

(GLO)- Trong thành phần của đội tuyển U23 Việt Nam tham gia Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia, có một người con đất Võ, đang giữ vai trò trợ lý số 1 cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik, đó là huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh-Chủ tịch Câu lạc bộ Quy Nhơn United.

null