Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai công bố danh sách 24 học viên trúng tuyển lứa U13

(GLO)- Chiều 22-1, học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức công bố danh sách thí sinh vượt qua Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 để trở thành học viên chính thức.

Theo đó, sau 2 ngày tổ chức các bài kiểm tra cùng 3 ngày chấm điểm nghiêm túc, khách quan, công tâm, các huấn luyện viên tại học viện LPBank HAGL đã chọn ra 24 cái tên xuất sắc nhất ở các vị trí để trở thành học viên chính thức.

Học viện LPBank HAGL đã tuyển 24 cầu thủ vào lứa U13 sau Festival tuyển sinh. Ảnh: Văn Ngọc

24 cầu thủ ở lứa tuổi U13 này đến từ 13 trung tâm bóng đá cộng đồng ở các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk… và Gia Lai.

Có 3 cầu thủ người Gia Lai được tuyển chọn vào lứa U13 gồm: Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Duy Khang và Nguyễn Hữu Khánh Minh. Có 1 cầu thủ người dân tộc thiểu số là Y Si Môn Nie (dân tộc Ê Đê, ở tỉnh Đắk Lắk) - người đã được trao giải cầu thủ ấn tượng nhất sau khi Festival khép lại.

24 cái tên được học viện LPBank HAGL công bố vào chiều 22-1. Ảnh: HAGL

Các học viên được chọn sẽ làm các thủ tục để chính thức gia nhập học viện LPBank HAGL và bắt đầu học kỳ II chương trình đào tạo văn hóa tại Gia Lai. Dự kiến các học viên sẽ được đào tạo văn hóa và chuyên môn trong 7 năm tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.