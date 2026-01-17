Gần 500 thí sinh cả nước thi tuyển vào học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- Ngày 17-1, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (tỉnh Gia Lai), học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã khai mạc Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026.

Tại kỳ tuyển sinh này có gần 500 em ở lứa tuổi U13 đến từ 28 trung tâm huấn luyện và bóng đá cộng đồng trên cả nước tham gia dự tuyển.

Gần 500 thí sinh ở lứa tuổi U13 trên cả nước tham gia thi tuyển vào Học viện LPBank HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Để tuyển chọn những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, các huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng yêu cầu thí sinh trải qua nhiều nội dung kiểm tra, gồm: thể chất, thể lực và đặc biệt là kỹ năng chơi bóng.

Ở phần thi kỹ năng, các thí sinh được chia thành từng tổ thi đấu đối kháng nhằm đánh giá kỹ thuật cá nhân, tư duy chơi bóng cũng như tinh thần thi đấu của mỗi cầu thủ trẻ.

Các thí sinh trải qua nhiều phần thi để đánh giá năng lực chơi bóng. Ảnh: Văn Ngọc

Dự kiến, kỳ tuyển sinh diễn ra trong 2 ngày (17 và 18-1). Qua đó, Học viện LPBank HAGL sẽ tuyển chọn khoảng 25 cầu thủ trẻ vào đội U13, tham gia chương trình đào tạo kéo dài 7 năm để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.