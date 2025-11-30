Hoàng Anh Gia Lai có 1 cầu thủ cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 33

Trong số 23 cái tên được chiến lược gia người Hàn chọn lần này có 1 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là thủ môn Trần Trung Kiên.

Trần Trung Kiên (bìa phải hàng sau) là cầu thủ HAGL duy nhất tham dự SEA Games 33. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là thông tin đã được dự báo trước bởi thủ thành người Gia Lai hiện là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ ở đội hình của huấn luyện viên Kim Sang-sik. "Người gác đền" 22 tuổi thậm chí đã được tin tưởng trao trọng trách ở đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, người hâm mộ phố núi cũng tỏ ra tiếc nuối khi trung vệ Đinh Quang Kiệt phải chia tay U22 Việt Nam trong đợt chốt danh sách cuối cùng.

Cầu thủ 18 tuổi cùng 4 cầu thủ khác là Lê Văn Hà, Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và Bùi Vĩ Hào đã bị gạch tên trong danh sách dự SEA Games 33.

Trong số những cái tên xuất sắc nhất của huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng có 2 cựu cầu thủ của HAGL là hậu vệ Phạm Lý Đức và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Cả 2 cũng được xem là những cầu thủ trụ cột của U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục ngôi vương tại kỳ SEA Games lần này.

Theo lịch trình, U22 Việt Nam sẽ sang Thái Lan từ ngày 1-12 để đá trận mở màn với U22 Lào vào ngày 3-12.