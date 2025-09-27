Tin nhanh đầu ngày:
- Tăng tốc xuất khẩu xanh thông qua tiêu chuẩn bền vững tự nguyện
- Phế tích tháp Phú Ân là quần thể kiến trúc tôn giáo quy mô, có giá trị lịch sử-văn hóa
- Đào tạo nghiệp vụ lưu trú và kỹ thuật chế biến món ăn
- Tập huấn nghiệp vụ giám sát, xử lý ngộ độc thực phẩm cho nhân viên y tế cấp xã
- Trợ lý của huấn luyện viên Kim Sang Sik giữ chức Chủ tịch CLB Quy Nhơn United
- Công an xã Phù Cát bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Bản sắc Việt: Họa sĩ người H’re Ðinh Nhật Tân và tình yêu văn hóa Tây Nguyên
Sống khỏe mỗi ngày: Những thói quen khiến chúng ta lão hóa sớm vì hao hụt collagen
Thời tiết hôm nay: Bão số 10 (Bualoi) mạnh cấp 11, giật cấp 14 và có xu hướng mạnh lên