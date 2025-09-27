- Trợ lý của huấn luyện viên Kim Sang Sik giữ chức Chủ tịch CLB Quy Nhơn United

(GLO)- Ông Đinh Hồng Vinh-trợ lý của huấn luyện viên Kim Sang Sik vừa có buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên, ban huấn luyện và các cầu thủ CLB Quy Nhơn United với cương vị Chủ tịch CLB. Trước mắt, tân Chủ tịch CLB sẽ đồng hành, hỗ trợ đội bóng vượt qua giai đoạn khởi đầu của mùa giải 2025-2026.