U22 Việt Nam "đại chiến" U22 Malaysia tại SEA Games 33

(GLO)- Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng B, nơi có sự hiện diện của U22 Malaysia và U22 Lào tại SEA Games 33 (Thái Lan).

Ngày 19-10, Ban tổ chức SEA Games 33 bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu một số môn, trong đó có môn bóng đá. Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan đưa đội tuyển U22 Việt Nam vào bảng B cùng với U22 Malaysia và U22 Lào.

U22 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ HCV bóng đá nam SEA Games 33. Nguồn: bongdaplus.vn

Môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 18-12-2025. Các trận đấu ở vòng bảng tổ chức tại 3 địa điểm Bangkok, Songkhla và Chiang Mai. Hai trận bán kết sẽ diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Giải đấu áp dụng quy định đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2003 trở đi), không có suất cho cầu thủ quá tuổi.

Đây là lần đầu tiên môn bóng đá nam của SEA Games áp dụng thể thức chia 3 bảng, tương tự giải U23 Đông Nam Á. Chỉ có đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết.

Thời gian qua, bóng đá Malaysia vướng bê bối khi bị FIFA cáo buộc sử dụng trái phép 7 cầu thủ nhập tịch trong trận gặp Việt Nam. Vì vậy, cuộc tái ngộ giữa hai đội trẻ ở SEA Games 33 lần này hứa hẹn nhiều kịch tính.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 đưa Thái Lan vào bảng A, cùng Campuchia, Timor Leste. Bảng B gồm Việt Nam, Malaysia, Lào. Bảng C có 4 đội: Indonesia, Myanmar, Philiippines, Singapore.

Các bảng đấu của môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: BTC

Theo đánh giá, cơ hội đi tiếp của U22 Việt Nam khá rộng khi U22 Lào không phải đối thủ mạnh, còn U22 Malaysia đang trong giai đoạn bất ổn. Trong khi đó, chủ nhà U22 Thái Lan nằm ở bảng A cùng U22 Campuchia và U23 Timor-Leste. Bảng C có U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Singapore.

HLV Đinh Hồng Vinh, người từng đồng hành với U22 Việt Nam tại các đợt hội quân tháng 3, tháng 5 và mới nhất là tháng 10 lạc quan về khả năng vượt qua vòng bảng của "Những chiến binh trẻ sao vàng". Ông cũng cho biết kể từ tháng 11, với giải giao hữu quốc tế ở Trung Quốc, HLV Kim Sang Sik sẽ trực tiếp dẫn dắt U22 Việt Nam. Sự xuất hiện của HLV Kim (người từng giúp lứa cầu thủ này vô địch U23 Đông Nam Á 2025) sẽ tiếp thêm động lực để đội giành kết quả tốt trước Malaysia và Lào.

SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan cuối năm 2025. HCV môn bóng đá nam là mục tiêu mà đoàn quân HLV Kim Sang-sik nhắm đến. Trước đó, U22 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ trong năm 2025 là đăng quang U23 Đông Nam Á và giành suất dự VCK U23 châu Á 2026.

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đội Myanmar, Philippines, Malaysia. Bảng A có chủ nhà Thái Lan và Campuchia, Singapore, Indonesia.