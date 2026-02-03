Giao hữu bóng đá quốc tế giữa U13 Trung tâm bóng đá Bùi Văn Long và U15 Pulse Nine FC

Trận đấu giao hữu bóng đá quốc tế giữa U13 Trung tâm bóng đá Bùi Văn Long (áo đỏ) và U15 Pulse Nine FC. Ảnh: R'Ô HOK

Trận đấu giao hữu được tổ chức theo thể thức sân 7, giữa đội U13 Trung tâm bóng đá Bùi Văn Long và U15 Pulse Nine FC, diễn ra sôi nổi, hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Các cầu thủ nhí của hai đội đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, thể hiện kỹ thuật cá nhân tốt cùng tinh thần thi đấu fair play. Sau hai hiệp thi đấu chính thức, hai đội giằng co và hòa nhau với tỷ số 2-2.

Bước vào loạt sút luân lưu, với sự tự tin và bản lĩnh, các cầu thủ U13 Trung tâm bóng đá Bùi Văn Long đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 11-10 trước đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi.

Trận đấu là dịp để các cầu thủ trẻ của hai đội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: R'Ô HOK

Được biết, Pulse Nine FC đang có đợt tập huấn tại Học viện Bóng đá LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Trong khuôn khổ chuyến tập huấn này, đội bóng trẻ đến từ Hàn Quốc đã lựa chọn U13 Trung tâm bóng đá Bùi Văn Long là một trong những đối tác giao hữu nhằm nâng cao chuyên môn và tăng cường giao lưu quốc tế.

Trận đấu không chỉ đơn thuần là dịp cọ xát chuyên môn, mà còn là cơ hội quý báu để các cầu thủ nhí U13 Trung tâm bóng đá Bùi Văn Long được thi đấu quốc tế, học hỏi phong cách chơi bóng hiện đại của nền bóng đá phát triển Hàn Quốc. Về phía Pulse Nine FC, đây cũng là dịp để các cầu thủ trẻ trải nghiệm môi trường bóng đá tại Gia Lai, giao lưu văn hóa và kết nối với những người bạn đồng trang lứa.