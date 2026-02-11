Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I do Trung tâm Bóng đá Bùi Văn Long phối hợp cùng Trường Liên cấp Sao Việt (phường Pleiku) tổ chức trong ngày 31-1 và 1-2. Đây là giải đấu hiếm hoi cho lứa tuổi U9 khi hầu hết các sự kiện bóng đá trẻ chỉ tập trung cho lứa tuổi từ U11 trở lên.

Giải đấu là nơi ươm mầm các tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Bùi Văn Long - cựu tuyển thủ quốc gia, cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, người sáng lập Trung tâm Bóng đá mang tên mình - cho hay: Tại các nước có nền bóng đá tiên tiến, hiện đại, công tác đào tạo trẻ thường được bắt đầu từ khá sớm, khi các em chỉ khoảng 6-7 tuổi. Đây được xem là thời điểm “vàng” để các huấn luyện viên kịp thời phát hiện các tài năng để uốn nắn cho chặng đường dài hơi phía trước.

Tuy nhiên, lâu nay tại Việt Nam, các trung tâm đào tạo bóng đá chuyên nghiệp hầu như chỉ bắt đầu huấn luyện từ khi các cầu thủ 11 tuổi hoặc 13 tuổi. Cách làm này khiến thời gian đào tạo rút ngắn, cầu thủ ít có điều kiện “khai phá” tiềm năng của bản thân.

Bên cạnh đó, với xu hướng của hiện đại, nhiều phụ huynh đã sớm chọn con mình đến với các trung tâm bóng đá cộng đồng - mô hình phát triển rộng rãi trên cả nước. Do đó, việc tạo sân chơi để các trung tâm có sự giao lưu, học hỏi, cọ xát là nhu cầu tất yếu.

Giải đã quy tụ hơn 120 cầu thủ của 8 đội bóng trong toàn tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Bởi vậy, những năm qua, các giải đấu cho lứa tuổi U9 đã bắt đầu xuất hiện để bắt kịp với xu thế. Đặc biệt là Giải Bóng đá U9 toàn quốc bắt đầu trở thành hệ thống giải bóng đá trẻ thường niên từ năm 2021.

Năm 2024, Giải U9 toàn quốc được tổ chức tại Gia Lai với sự tham gia của 28 đội bóng đã tạo ra một hiệu ứng tích cực cho phong trào bóng đá trẻ. Đó là giải đấu mà Gia Lai (cũ) đã có 2 đội bóng tham gia. Dù không giành được thành tích cao, song ít nhiều đã tạo nên một cú hích cho các trung tâm bóng đá cộng đồng trong khâu đào tạo trẻ.

Hằng năm, các địa phương cũng như các trung tâm bóng đá cộng đồng đều dày công tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất cho sân chơi tầm cỡ quốc gia. Qua đó, các cầu thủ tài năng được phát hiện, bồi dưỡng để trở thành các cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

“Cũng vì những mong muốn đó, chúng tôi đã tổ chức giải đấu cho các cầu thủ U9. Và ngay trong lần đầu đã có nhiều trung tâm cùng ủng hộ để tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em” - anh Long chia sẻ.

Giải đã quy tụ hơn 120 cầu thủ đến từ 8 câu lạc bộ: U9 BVL, U9 An Tường Lộc Phát, U9 Krông Pa Kids, U9 Chu Văn An, U9 Nguyễn Huệ FC, U9 Hoàng Minh Quy Nhơn, U9 Tấn Phát FC, U9 Trường Liên cấp Sao Việt.

Không chỉ có sự góp mặt của các đội bóng ở khu vực TP. Pleiku (cũ), một số trung tâm ở phía Đông Gia Lai như Hoàng Minh Quy Nhơn hay có khoảng cách địa lý khá xa (gần 140 km) như Krông Pa Kids cũng có đại diện tham dự.

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Nguyễn Huy Anh (xã Phú Túc) hồ hởi: “Cháu nhà tôi đam mê đá bóng từ nhỏ nên tôi cho đi tập bóng đá ở Trung tâm Krông Pa Kids. Khi đi tập bóng đá, tôi thấy cháu khỏe hơn, ngoan hơn và được giao lưu, gặp gỡ nhiều người. Lần này dù khá xa, đi mất 2 ngày nhưng phụ huynh chúng tôi cũng ủng hộ hết mình để các con được thỏa sức vui chơi trước khi quay trở lại với sách vở”.

Với các cầu thủ nhí, những trận cầu nóng bỏng, sôi động của giải đấu cũng là sự kiện khó phai. Em Trần Gia Kiệt (U9 An Tường Lộc Phát) tâm sự: “Em tập bóng đá đã được gần 2 năm nay. Đây là lần đầu tiên chúng em được thi đấu ở một giải đấu lớn có nhiều đội tham gia như vậy. Dù không giành được chức vô địch nhưng chúng em cũng rất vui và mong sẽ có thêm những giải đấu như vậy”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: “Sở rất ủng hộ các giải đấu thể thao phong trào, nhất là các giải bóng đá trẻ. Đây là sự kiện ý nghĩa để thúc đẩy phong trào thể thao trong học đường, qua đó nhằm kịp thời phát hiện các tài năng trẻ để bồi dưỡng cho tỉnh nhà, gần nhất là hướng tới giải U9 toàn quốc năm 2026”.