Tập huấn kỹ năng truyền thông tiêm chủng cho 25 đại sứ vắc xin xã Ia Rsai và Phú Túc

(GLO)- Ngày 2 và 3-10, tại Trung tâm Y tế Krông Pa, Ban Quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tập huấn kỹ năng truyền thông tiêm chủng vắc xin cho trẻ 5 tuổi cho 25 đại sứ vắc xin của 2 xã thụ hưởng dự án là Ia Rsai và Phú Túc.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai truyền đạt những kỹ năng cơ bản và kiến thức cần thiết trong truyền thông tiêm chủng; hướng dẫn các bước tiến hành buổi truyền thông thảo luận nhóm; lợi ích của công tác tiêm chủng; phương thức tiếp cận, những điểm lưu ý của vắc xin Rota; mối liên hệ giữa chủ đề truyền thông với vắc xin Rota, với thực tế đời sống và phong tục tập quán của người dân.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: CTV

Ngoài lý thuyết, các học viên cũng được hướng dẫn thực hành đóng vai tổ chức buổi truyền thông, thảo luận nhóm và nghệ thuật diễn thiết trước đám đông.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông cho đại sứ vắc xin về công tác tiêm chủng và vắc xin Rota, đặc biệt cho trẻ em dưới 5 tuổi, giúp tăng tỷ lệ tiêm chủng và giảm thiểu bệnh tật trong cộng đồng.

Sau tập huấn, các đại sứ vắc xin của 2 xã thụ hưởng dự án sẽ triển khai thực hiện truyền thông nhóm về tiêm chủng vắc xin cho trẻ 5 tuổi tại địa phương.