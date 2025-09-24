Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

155 cán bộ y tế cơ sở tập huấn công tác tiêm chủng trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 24-9, Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức tập huấn công tác tiêm chủng trường học cho 155 cán bộ phụ trách tiêm chủng tại các xã, phường gồm: Diên Hồng, Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Biển Hồ, An Phú, xã Gào và 18 điểm trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế Pleiku.

Lớp tập huấn diễn ra trong một ngày nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ các loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng ở nhóm trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học để chủ động phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, không để xảy ra dịch bệnh.

z7043868074938-186a134fbd995ed2eebaadd373cae98c.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hồng Quý

Lớp tập huấn giúp cho cán bộ giáo dục và y tế xã, phường nắm vững quy định về công tác tiêm chủng trong trường học; các biểu mẫu điều tra, rà soát, báo cáo của trường học khi tuyển sinh vào trường nhập học và công tác phối hợp với trạm y tế xã trong triển khai tiêm chủng tại trường học một cách hiệu quả. Đồng thời, giúp học viên nắm vững phương pháp theo dõi, ghi chép, thống kê báo cáo công tác tiêm chủng một cách thống nhất, đồng bộ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ê buốt răng không chỉ gây khó chịu khi ăn uống mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Ảnh minh họa: M.T

“Bỏ túi” những cách giúp giảm ê buốt răng

Tin tức

(GLO)- Ê buốt răng không chỉ gây khó chịu khi ăn uống mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Với vài bí quyết đơn giản “bỏ túi”, bạn hoàn toàn có thể giảm cảm giác khó chịu này và bảo vệ răng miệng khỏe mạnh hơn.

Lực lượng QLTT tuyên truyền tại 1 cơ sở kinh doanh ở khu vực Trường THCS Quang Trung (xã Đức Cơ). Ảnh: ĐVCC

Học sinh an toàn, phụ huynh yên tâm

Tin tức

(GLO)- Dịp đầu năm học 2025 - 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh quanh các trường học. Qua đó, góp phần để học sinh an toàn hơn, phụ huynh yên tâm hơn.

Khát vọng đưa trí tuệ nhân tạo đến y tế cơ sở

Khát vọng đưa trí tuệ nhân tạo đến y tế cơ sở

Sức khỏe

(GLO)- Với đề tài “Mô hình trí tuệ nhân tạo phân độ cận thị bệnh lý và phát hiện tổn thương trên ảnh màu đáy mắt”, ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu (quê ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành giải Nhì tại Hội thảo Ortho-K Kiểm soát tiến triển cận thị thế giới (GOMCC).

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

Sức khỏe

(GLO)- Chiều 8-9, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Chị N.T.B (SN 1973, trú tại thôn 3, xã Mang Yang) bị chiếc bồn nước 1.000 lít cao 4m bất ngờ đổ và đè sập nơi chị đang ở, khiến chị bị đa chấn thương nghiêm trọng đã được y-bác sĩ bệnh viện cứu chữa thoát cơn nguy kịch.

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

Sức khỏe

(GLO)- Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ngày 7-9, đơn vị tiếp nhận cấp cứu cho 3 bé trai bị ong vò vẽ đốt. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 1 bệnh nhi đã tử vong do sốc phản vệ độ IV, ngưng tuần hoàn, hô hấp.

null