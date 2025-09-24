155 cán bộ y tế cơ sở tập huấn công tác tiêm chủng trường học

(GLO)- Sáng 24-9, Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức tập huấn công tác tiêm chủng trường học cho 155 cán bộ phụ trách tiêm chủng tại các xã, phường gồm: Diên Hồng, Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Biển Hồ, An Phú, xã Gào và 18 điểm trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế Pleiku.

Lớp tập huấn diễn ra trong một ngày nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ các loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng ở nhóm trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học để chủ động phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, không để xảy ra dịch bệnh.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hồng Quý

Lớp tập huấn giúp cho cán bộ giáo dục và y tế xã, phường nắm vững quy định về công tác tiêm chủng trong trường học; các biểu mẫu điều tra, rà soát, báo cáo của trường học khi tuyển sinh vào trường nhập học và công tác phối hợp với trạm y tế xã trong triển khai tiêm chủng tại trường học một cách hiệu quả. Đồng thời, giúp học viên nắm vững phương pháp theo dõi, ghi chép, thống kê báo cáo công tác tiêm chủng một cách thống nhất, đồng bộ.