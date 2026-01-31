Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Quy Nhơn United chia điểm trên sân khách ở vòng 8 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2025 - 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Sau quãng thời gian tạm nghỉ hơn 3 tháng, chiều 31-1, câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân vận động Đồng Tháp, đối đầu với CLB Đồng Tháp trong khuôn khổ vòng 8 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025 - 2026. 

Trong thời gian tạm nghỉ, Quy Nhơn United đã tham gia nhiều trận giao hữu với các đội bóng như Hoàng Anh Gia Lai, CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng nhằm duy trì thể lực và cảm giác thi đấu. Tuy nhiên, khi trở lại với đấu trường chính thức, đội bóng đất Võ chưa có được phong độ tốt nhất.

Ngay từ hiệp 1, Quy Nhơn United nhập cuộc khá chậm. Các pha phối hợp thiếu sự gắn kết khiến đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi và tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

quy-nhon-united-chia-diem-o-vong-8-giai-hang-nhat-quoc-gia-1.jpg
Các cầu thủ CLB Quy Nhơn United (áo đỏ) có trận làm khách trên sân Đồng Tháp không hề dễ dàng. Ảnh: ĐVCC

Bước sang hiệp 2, hai đội tăng tốc độ thi đấu. Phút 55, từ tình huống đá phạt góc của cầu thủ xứ Hoài - Cao Văn Triền, tiền đạo Nguyễn Đức Hữu đã bật cao đánh đầu đẹp mắt, mở tỷ số cho CLB Quy Nhơn United.

Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không được duy trì lâu khi Nguyễn Tuấn Em bên phía chủ nhà nhanh chóng ghi bàn gỡ hòa.

Những phút còn lại, cả hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng không bên nào tận dụng thành công cơ hội. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Sau vòng đấu này, đội bóng của huấn luyện viên Trịnh Duy Quang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi nhóm đầu trong chặng đường tiếp theo của mùa giải.

Theo lịch thi đấu, lúc 18 giờ ngày 7-2, CLB Quy Nhơn United sẽ tiếp đón CLB Bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ trên sân nhà.

