Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

Chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc, Phan Văn Hiếu đã mang về bàn mở tỷ số, giúp Bắc Ninh sớm vươn lên dẫn trước và thêm đà hưng phấn trong suốt hiệp 1. Trong khi đó, Quy Nhơn United lại tỏ ra thiếu tập trung, để lộ nhiều sơ hở ở hàng phòng ngự.

quy-nhon-bong-da-hang-nhat.jpg
Một pha bóng trong trận đấu giữa CLB Quy Nhơn United (áo đỏ) và CLB Bắc Ninh. Ảnh: ĐVCC

Bước sang hiệp 2, Quy Nhơn United tạo nên thế trận hoàn toàn khác so với hiệp 1. Các học trò của huấn luyện viên Trịnh Duy Quang dâng cao đội hình, thi đấu chủ động hơn, đẩy tốc độ trận đấu lên cao với nhiều tình huống phản công nguy hiểm. Phút 50, Đào Gia Việt đã có bàn gỡ hòa 1-1, mang lại hy vọng cho đội bóng đất Võ.

quy-nhon-bong-da-hang-nhat-1.jpg
Dù cố gắng tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 2, Quy Nhơn United vẫn rời sân trắng tay đầy tiếc nuối. Ảnh: ĐVCC

Sau đó, đội bóng nhận được sự cố vấn chuyên môn từ huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chủ động dâng cao đội hình, miệt mài tìm kiếm bàn thắng, nhưng các pha lên bóng vẫn chưa thật sự hiệu quả.

Tưởng chừng như phải chia điểm, đội chủ nhà bất ngờ bùng nổ ở những phút cuối, với 2 bàn thắng liên tiếp nhờ cú dứt điểm không thể cản phá của trung vệ Nguyễn Văn Đạt ở phút 89 và pha lập công của tiền đạo Amarante trong thời gian bù giờ. Qua đó, ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà.

Với kết quả này, Bắc Ninh vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 8 điểm sau 4 vòng đấu. Trong khi đó, Quy Nhơn United tạm rơi xuống vị trí thứ 7 với 4 điểm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các VĐV Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Tín hiệu vui cho điền kinh Gia Lai

Thể thao

(GLO)-Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Không chỉ vượt xa mục tiêu ban đầu, kết quả này còn cho thấy những tín hiệu tích cực từ lực lượng VĐV trẻ của tỉnh nhà. 

Boxing Gia Lai cần có thêm nhiều sự đầu tư để hướng tới đấu trường quốc gia.

Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

Thể thao

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

null