Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay.

Chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc, Phan Văn Hiếu đã mang về bàn mở tỷ số, giúp Bắc Ninh sớm vươn lên dẫn trước và thêm đà hưng phấn trong suốt hiệp 1. Trong khi đó, Quy Nhơn United lại tỏ ra thiếu tập trung, để lộ nhiều sơ hở ở hàng phòng ngự.

Một pha bóng trong trận đấu giữa CLB Quy Nhơn United (áo đỏ) và CLB Bắc Ninh. Ảnh: ĐVCC

Bước sang hiệp 2, Quy Nhơn United tạo nên thế trận hoàn toàn khác so với hiệp 1. Các học trò của huấn luyện viên Trịnh Duy Quang dâng cao đội hình, thi đấu chủ động hơn, đẩy tốc độ trận đấu lên cao với nhiều tình huống phản công nguy hiểm. Phút 50, Đào Gia Việt đã có bàn gỡ hòa 1-1, mang lại hy vọng cho đội bóng đất Võ.

Dù cố gắng tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 2, Quy Nhơn United vẫn rời sân trắng tay đầy tiếc nuối. Ảnh: ĐVCC

Sau đó, đội bóng nhận được sự cố vấn chuyên môn từ huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chủ động dâng cao đội hình, miệt mài tìm kiếm bàn thắng, nhưng các pha lên bóng vẫn chưa thật sự hiệu quả.

Tưởng chừng như phải chia điểm, đội chủ nhà bất ngờ bùng nổ ở những phút cuối, với 2 bàn thắng liên tiếp nhờ cú dứt điểm không thể cản phá của trung vệ Nguyễn Văn Đạt ở phút 89 và pha lập công của tiền đạo Amarante trong thời gian bù giờ. Qua đó, ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà.

Với kết quả này, Bắc Ninh vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 8 điểm sau 4 vòng đấu. Trong khi đó, Quy Nhơn United tạm rơi xuống vị trí thứ 7 với 4 điểm.