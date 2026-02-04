14 đội tham gia Giải bóng đá Cúp mùa xuân xã Đak Đoa mở rộng 2026

Các trận đấu diễn ra tại sân bóng đá Trường Hưng Thịnh, xã Đak Đoa. Ảnh: Nguyễn Hồng

Giải đấu thu hút 14 đội bóng đến từ các thôn, làng, đơn vị trên địa bàn xã. Các đội thi đấu theo thể thức bóng đá mini 5 người, được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng bảng, 2 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng tứ kết, tiếp tục thi đấu bán kết và chung kết để xác định đội vô địch.

Các trận đấu diễn ra tại sân bóng đá Trường Hưng Thịnh (thôn 10, xã Đak Đoa) và dự kiến bế mạc vào ngày 6-2.

Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho thanh thiếu niên, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu và học hỏi giữa các đơn vị trên địa bàn xã.