Đội bóng trẻ Hàn Quốc tập huấn tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- Chiều 26-1, Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết các cầu thủ trẻ của đội bóng Hàn Quốc Pulse Nine FC sẽ có chuyến tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng.

Theo đó, Pulse Nine FC cử 33 cầu thủ ở lứa tuổi U15 và U18 sang tập huấn tại Học viện LPBank HAGL. Đây là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ có tiếng tăm tại Hàn Quốc.

Các cầu thủ Học viện LPBank HAGL sẽ có cơ hội thi đấu tập huấn cùng đội bóng Hàn Quốc. Ảnh: Văn Ngọc

Trong chuyến tập huấn kéo dài hơn 10 ngày (từ 26-1 đến 8-2), các cầu thủ Hàn Quốc sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó có 6 trận giao hữu ở các lứa tuổi với đội bóng Học viện LPBank HAGL cùng 2 đội khách mời là Thanh niên TP. Hồ Chí Minh và Học viện Nutifood.

Ngoài ra, các cầu thủ cũng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động thiện nguyện và tham quan các thắng cảnh trên địa bàn các xã, phường ở khu vực Tây Gia Lai.

Các cầu thủ trẻ Hàn Quốc sẽ có các hoạt động ý nghĩa tại Gia Lai. Ảnh: HAGL

Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam có dịp giao lưu, cọ xát với các cầu thủ trẻ của Hàn Quốc để nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, thúc đẩy du lịch thông qua các hoạt động thể thao tại Gia Lai.