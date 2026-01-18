Anh Phúc Đồng Nai vô địch Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai”

(GLO)- Chiều 18-1, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (tỉnh Gia Lai), những trận đấu cuối cùng của Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 do Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức đã diễn ra sôi nổi.

Theo đó, 2 trung tâm bóng đá cộng đồng xuất sắc nhất lọt vào trận chung kết là Anh Phúc Đồng Nai và VES Xuân Hằng 1. Trận chung kết được tổ chức theo thể thức sân 7 người, mỗi đội thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 10 phút.

Các cầu thủ Trung tâm Bóng đá cộng đồng Anh Phúc Đồng Nai lên ngôi vô địch Festival. Ảnh: Văn Ngọc

Dù thời gian thi đấu không dài, song đại diện đến từ Đồng Nai đã thể hiện sự vượt trội và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước VES Xuân Hằng 1, qua đó đăng quang ngôi vô địch.

Kết thúc Festival, Ban tổ chức đã trao chức vô địch cho Trung tâm Bóng đá cộng đồng Anh Phúc Đồng Nai; VES Xuân Hằng 1 giành vị trí á quân; Trung tâm Bóng đá cộng đồng Quốc Vương xếp hạng 3.

Gần 500 cầu thủ nhí tham gia Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, Học viện LPBank HAGL đã trao các giải cá nhân gồm: cầu thủ xuất sắc nhất cho Bảo Lâm (VES Xuân Hằng 1), cầu thủ ấn tượng cho Simon (Krông Pắc) và thủ môn xuất sắc nhất cho Minh Huy (MFC Bình Dương).

Dự kiến, sau khoảng 1 tuần, Học viện LPBank HAGL sẽ công bố danh sách 25 cầu thủ được tuyển chọn vào lứa U13, lựa chọn từ gần 500 cầu thủ nhí đến từ 28 trung tâm bóng đá cộng đồng trên cả nước tham gia Festival lần này.