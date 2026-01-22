Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh phong độ của HAGL tại các giải đấu quốc nội khá phập phù những năm gần đây, học viện bóng đá trẻ của họ vẫn có một sức hút nhất định. Festival tuyển sinh lần này một lần nữa khẳng định học viện LPBank HAGL vẫn có chỗ đứng vững chắc trong công tác đào tạo trẻ.

Gần 500 thí sinh ở lứa tuổi U13 đã tham gia Festival. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, trong thời điểm Giải U23 châu Á đang diễn ra tại Saudi Arabia, 5 cầu thủ trưởng thành từ HAGL thi đấu chói sáng đã tạo hiệu ứng tích cực, giúp Festival càng trở nên ấn tượng. Những Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh… được xem là tấm gương truyền cảm hứng cho các thí sinh đến ứng tuyển lần này.

Ngay trong buổi khai mạc Festival, đích thân bầu Đức đã có mặt, cho thấy tâm huyết của ông đối với công tác đào tạo trẻ. Không chỉ động viên các “mầm non” tương lai của câu lạc bộ, ông còn trực tiếp gọi điện cho Trung Kiên cùng đồng đội để thưởng nóng cho thành tích tại Giải U23 châu Á.

Các thí sinh đều mong muốn trúng tuyển để nuôi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ có không khí rộn ràng, Festival còn được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn. Sự kiện thu hút gần 500 thí sinh ở lứa tuổi U13 đến từ 28 Trung tâm Bóng đá cộng đồng trên cả nước.

Đây không chỉ là những cầu thủ năng khiếu mang tính tự phát mà phần lớn các em đã được đào tạo bóng đá cơ bản tại các trung tâm. Do đó, từ thể chất, kỹ thuật cá nhân đến tư duy chơi bóng cũng đã được rèn giũa trong khoảng thời gian từ 2-3 năm, thậm chí 4-5 năm.

Ông Vũ Tiến Thành - Giám đốc kỹ thuật kiêm Giám đốc Học viện LPBank HAGL cho hay: “Đợt tuyển sinh này không chỉ đông mà chất lượng cũng cao hơn hẳn. Qua kiểm tra sơ bộ, nhiều em có thể hình rất tốt. Các em đã được tập bóng đá bài bản tại các trung tâm nên sớm hình thành kỹ năng chơi bóng. Nhờ vậy, các huấn luyện viên của học viện có thể đánh giá nhiều yếu tố để tuyển chọn những gương mặt xuất sắc, phù hợp nhất cho từng vị trí”.

Festival lần này là nơi các cầu thủ nuôi ước mơ với trái bóng tròn. Ảnh: Văn Ngọc

Tại Festival tuyển sinh, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra nhiều nội dung như chiều cao của thí sinh và phụ huynh, bật xa tại chỗ, chạy bứt tốc cự ly ngắn… Quan trọng hơn cả là đánh giá kỹ năng chơi bóng thông qua các trận đấu đối kháng 7 vs 7.

Các trung tâm được chia bảng thi đấu, sau đó chọn ra 16 đội bóng xuất sắc nhất bước vào vòng knock-out. 12 đội xếp dưới tiếp tục được phân hạng thi đấu ở vòng “Never Give Up”, tạo cơ hội để các em thể hiện năng lực bản thân.

Thông qua các trận đấu đối kháng, các huấn luyện viên có cơ sở đánh giá kỹ thuật cá nhân, tư duy chơi bóng và đặc biệt là tinh thần thi đấu của từng cầu thủ.

Em Phan Gia Khang (Trung tâm Anh Phúc Đồng Nai) hồ hởi chia sẻ: “Em đã học bóng đá hơn 3 năm và rất mong được trúng tuyển vào Học viện HAGL. Em yêu thích HAGL từ lứa anh Công Phượng. Từ đó, em mơ ước được đến Gia Lai. Nay ước mơ ấy đã thành hiện thực và em mong sẽ được tuyển chọn để gắn bó lâu dài với nơi này”.

Trong khi đó, em Huỳnh Lê Minh Huy (MFC Bình Dương) bày tỏ: “Khi đến Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, em thực sự choáng ngợp trước quy mô nơi đây. Em ước mình sẽ trở thành thành viên chính thức của học viện để được ăn ở, sinh hoạt và tập luyện cùng các anh. Cha mẹ em cũng ủng hộ lựa chọn này vì tin tưởng và yêu mến đội bóng HAGL”.

Các cầu thủ nhí có những trải nghiệm khó quên tại Học viện LPBank HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ định hướng con em theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, nhiều phụ huynh còn xem đây là cơ hội để các em có những trải nghiệm đáng nhớ cùng trái bóng tròn.

Anh Phạm Vũ Thịnh (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Cháu cũng mong theo đuổi con đường cầu thủ nhưng tỷ lệ chọi khá cao. Dù không được chọn, đây vẫn là trải nghiệm quý giá khi được thi đấu tại một trong những học viện bóng đá lớn nhất cả nước, tận hưởng không khí trong lành và gặp gỡ các cầu thủ chuyên nghiệp của HAGL”.

Dự kiến, cuối tháng 1-2026, Học viện LPBank HAGL sẽ công bố 25 cầu thủ chính thức được tuyển chọn vào đội U13 của câu lạc bộ, tham gia chương trình đào tạo kéo dài 7 năm.