"Thắp lửa" đam mê bóng đá cho trẻ em Bahnar, Jrai

(GLO)- Trung tâm Bóng đá cộng đồng Dương Nguyễn Sport (xã Đak Đoa) đã trở thành nơi nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá cho hàng trăm em nhỏ, đồng thời là nơi phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ, nhất là các em người Bahnar, Jrai.

Theo anh Nguyễn Chế Dương, HLV và cũng là người sáng lập Trung tâm Bóng đá cộng đồng Dương Nguyễn Sport, thanh-thiếu niên Đak Đoa rất đam mê bóng đá. Chiều xuống, các sân bóng luôn đông kín người chơi. Thế nhưng, trẻ em nơi đây lại thiếu một sân chơi chính quy, chưa có định hướng rèn luyện, ít cơ hội tham gia các giải đấu.

Các em nhỏ Trung tâm Bóng đá cộng đồng Dương Nguyễn Sport nỗ lực tập luyện. Ảnh: R’Ô HOK

“Từ trăn trở đó, năm 2021, Trung tâm Bóng đá cộng đồng Dương Nguyễn Sport ra đời, tạo sân chơi thể thao lành mạnh, truyền cảm hứng để các em nỗ lực tập luyện, từng bước tiếp cận môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Trung tâm đặc biệt quan tâm hỗ trợ, truyền dạy cho các em nhỏ người Bahnar, Jrai ở địa phương”, anh Dương chia sẻ.

Ban đầu, Trung tâm chỉ có 2 HLV và 50 học viên. Sau hơn 4 năm hoạt động, con số ấy đã tăng lên hơn 250 em, trong đó trên 90% là người Bahnar, Jrai. Hiện Trung tâm có 4 HLV, gồm một cựu cầu thủ trẻ CLB Hoàng Anh Gia Lai và một HLV tốt nghiệp chuyên ngành bóng đá Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Đáng chú ý, 3/4 HLV là người Bahnar, Jrai. Đây là yếu tố thuận lợi trong việc kết nối, truyền cảm hứng và đồng hành cùng các em nhỏ dân tộc thiểu số.

Hiện nay, Trung tâm tổ chức các lớp huấn luyện tại 4 sân bóng thuộc các xã Ia Băng, KDang và Đak Đoa, thuận lợi cho học viên từ nhiều địa bàn đến tham gia. Lịch tập được xây dựng phù hợp với từng độ tuổi từ 6 - 15 tuổi và được điều chỉnh linh hoạt theo chương trình học tập của các em tại trường. Các em thường xuyên được tham gia thi đấu giao lưu với các trung tâm bóng đá cộng đồng trong và ngoài tỉnh, giúp tăng cường kỹ năng, bản lĩnh thi đấu và tinh thần đồng đội.

Ông Yut (làng Biă Tih, xã Ia Băng) cho biết: “Từ ngày theo học tại đây, 2 đứa cháu của mình biết giữ gìn sức khỏe, sống có kỷ luật hơn, đặc biệt là bắt đầu có ước mơ, có mục tiêu rõ ràng. Giải nào có đội bóng Trung tâm tham gia, tôi cũng cố gắng đến xem và cổ vũ”.

Em Ben (áo xanh) được CLB Hoàng Anh Gia Lai đưa vào danh sách thử việc. Ảnh: R’Ô HOK

Trong những năm qua, Trung tâm Bóng đá cộng đồng Dương Nguyễn Sport đã đạt được nhiều thành tích nổi bật: vô địch lứa tuổi nhi đồng tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2024; vô địch lứa tuổi thiếu niên tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2025; hạng nhì U13 Giải bóng đá các CLB Năng khiếu toàn quốc lần thứ VIII - 2025 tại TP Hồ Chí Minh…

Một trong những học viên xuất sắc của Trung tâm là em Ben (SN 2012, người Bahnar ở làng Biă Tih, xã Ia Băng). Trước đây, em thường chỉ đá bóng nhựa trên sân đất với bạn trong làng. Từ khi vào Trung tâm, được các thầy truyền dạy tận tình, Ben tiến bộ nhiều. Em được chọn là cầu thủ xuất sắc lứa tuổi thiếu niên tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2025.

“Hiện em và một bạn tại Trung tâm được CLB Hoàng Anh Gia Lai đưa vào danh sách thử việc ở đội năng khiếu. Em sẽ cố gắng thể hiện bản thân vì đây là cơ hội để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, Ben hào hứng nói.

Một gương mặt triển vọng khác là em Y Vinh (SN 2012, người Bahnar ở làng Piơm, xã Đak Đoa). Y Vinh đã góp phần giúp đội bóng của Trung tâm đoạt thành tích cao tại các giải đấu của tỉnh, toàn quốc. Vinh chia sẻ: “Em đã được Trung tâm tạo điều kiện đi thi đấu cọ xát, học hỏi ở nhiều nơi. Em ước mơ được chơi cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam”.

HLV Nguyễn Chế Dương cho biết: “Thời gian tới, Trung tâm Bóng đá cộng đồng Dương Nguyễn Sport sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời lên kế hoạch mời các HLV CLB Hoàng Anh Gia Lai về hỗ trợ giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm thi đấu cho các em”.