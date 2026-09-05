CA TP.HCM vs Hà Nội FC 18h ngày 5/9: Link xem trực tiếp, nhận định dự đoán

(GLO)- Nhận định CA TP.HCM vs Hà Nội FC lúc 18h00 ngày 05/09/2026: lực lượng, phong độ, đối đầu, đội hình dự kiến, link trực tiếp và dự đoán tỷ số.

CA TP.HCM tiếp đón Hà Nội FC lúc 18h00 ngày 05/09/2026 trong trận cầu tâm điểm vòng 1 V.League. Đội chủ nhà cần đứng dậy sau thất bại nặng nề ở Siêu cúp, nhưng Hà Nội FC sở hữu bộ khung ổn định và kinh nghiệm hơn.

Hình minh họa AI.

Thời gian, địa điểm CA TP.HCM vs Hà Nội FC

Nội dung Thông tin Trận đấu Công an TP.HCM vs Hà Nội FC Giải đấu LPBank V.League 1 2026/27 Vòng đấu Vòng 1 Thời gian 18h00, thứ Bảy ngày 05/09/2026 Địa điểm Sân vận động Bình Dương Kênh trực tiếp FPT Play, HTV Thể thao

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Trực tiếp CA TP.HCM vs Hà Nội FC trên FPT Play

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Nhận định trận đấu CA TP.HCM vs Hà Nội FC

CA TP.HCM bước vào mùa giải 2026/27 với vị thế nhà vô địch Cúp Quốc gia. Đội bóng phía Nam từng tạo dấu ấn mạnh khi đánh bại Nam Định 4-2 tại bán kết rồi vượt qua Ninh Bình 2-1 trong trận chung kết.

Những kết quả đó cho thấy CA TP.HCM có khả năng chơi phòng ngự phản công khá hiệu quả. Tiến Linh vẫn là điểm tựa trên hàng công, trong khi Williams Minh Hoàng mang đến sức mạnh, khả năng không chiến và những pha di chuyển trực diện.

Tuy nhiên, màn chuẩn bị gần nhất của CA TP.HCM lại mang đến nhiều lo ngại. Thầy trò huấn luyện viên Arthur Diles để thua Công an Hà Nội 0-5 trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia. Hệ thống phòng ngự liên tục để lộ khoảng trống, tuyến giữa không kiểm soát được nhịp độ còn những cầu thủ tấn công gần như bị cô lập.

Trận thua này chưa đủ để kết luận CA TP.HCM yếu, bởi Công an Hà Nội đang sở hữu đội hình có chất lượng vượt trội. Dù vậy, huấn luyện viên Arthur Diles chỉ có chưa đầy một tuần để khắc phục các vấn đề về cự ly đội hình và khả năng phối hợp giữa những cầu thủ mới.

Việc trận đấu được tổ chức tại sân Bình Dương thay vì sân Thống Nhất cũng khiến lợi thế sân nhà của CA TP.HCM phần nào giảm đi. Đội bóng này từng thi đấu tại đây trong giai đoạn cuối mùa trước, nhưng cảm giác sân và sự cổ vũ vẫn khó đạt mức quen thuộc như tại Thống Nhất.

Hà Nội FC bước vào mùa giải mới với mục tiêu trở lại cuộc đua vô địch sau bốn mùa liên tiếp không đăng quang. Đội bóng của huấn luyện viên Harry Kewell vẫn duy trì được bộ khung gồm Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Chung, Hai Long, Xuân Mạnh và Hoàng Hên.

Đội bóng Thủ đô có ưu thế về độ ổn định và khả năng kiểm soát trung tuyến. Hùng Dũng, Đức Huy và Hoàng Hên có thể giúp Hà Nội FC luân chuyển bóng tốt hơn, trong khi Văn Quyết vẫn là cầu thủ tạo khác biệt bằng kinh nghiệm cùng khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Điểm đáng lo của Hà Nội FC nằm ở hàng phòng ngự khi Duy Mạnh phải nghỉ dài hạn sau phẫu thuật. Việc Tuấn Hải rời đội cũng khiến sức mạnh hàng công bị ảnh hưởng, buộc những tiền đạo mới như Taggart phải nhanh chóng hòa nhập.

Lịch sử gần đây mang đến sự tự tin cho CA TP.HCM. Trong mùa giải 2025/26, đội bóng phía Nam đánh bại Hà Nội FC 2-1 tại lượt đi rồi hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu cuối. Tiến Linh cùng đồng đội vì thế có cơ sở để tin rằng họ tiếp tục giành điểm.

Hà Nội FC vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và sự ổn định. Tuy nhiên, CA TP.HCM đang cần một phản ứng mạnh sau thất bại ở Siêu cúp. Nếu cải thiện khả năng phòng ngự, đội chủ nhà đủ sức tạo ra thế trận cân bằng.

Thông tin lực lượng CA TP.HCM

CA TP.HCM chưa ghi nhận trường hợp chấn thương hoặc treo giò đáng chú ý được công bố trước trận. Huấn luyện viên Arthur Diles có thể sử dụng bộ khung mạnh nhất từng đá trận Siêu cúp Quốc gia.

Patrik Lê Giang tiếp tục trấn giữ khung thành. Dirk Abels và Khổng Minh Gia Bảo nhiều khả năng đá trung vệ, trong khi Tiến Linh cùng Williams Minh Hoàng đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn.

Đội chủ nhà đã thay đổi khá nhiều nhân sự trước mùa giải, với những cầu thủ như Võ Phi Hoàng, Olaha Minh Đức, Trần Nhật Minh và Đặng Quang Kiệt. Bài toán lớn nhất không phải số lượng nhân sự mà là mức độ gắn kết của đội hình mới.

Thông tin lực lượng Hà Nội FC

Hà Nội FC không có sự phục vụ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Cầu thủ này vừa trải qua ca phẫu thuật và dự kiến phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải đã chia tay đội bóng, để lại khoảng trống đáng kể trên hàng công. Hà Nội FC có thể sử dụng Taggart ở vị trí cao nhất, với Văn Quyết, Hai Long và Hoàng Hên hỗ trợ phía sau.

Những cầu thủ còn lại của đội khách đều sẵn sàng thi đấu. Thành Chung nhiều khả năng trở thành nhân tố chỉ huy hàng phòng ngự trong thời gian Duy Mạnh vắng mặt.

Kết quả 5 trận gần nhất của CA TP.HCM

Ngày Trận đấu Kết quả Giải đấu 30/08/2026 Công an Hà Nội vs CA TP.HCM 5-0 Siêu cúp Quốc gia 14/06/2026 Ninh Bình vs CA TP.HCM 1-2 Cúp Quốc gia 11/06/2026 Nam Định vs CA TP.HCM 2-4 Cúp Quốc gia 07/06/2026 Hà Nội FC vs CA TP.HCM 1-1 V.League 31/05/2026 CA TP.HCM vs Thể Công Viettel 1-1 V.League

CA TP.HCM thắng hai, hòa hai và thua một trong năm trận chính thức gần nhất. Đội bóng phía Nam ghi tám bàn nhưng cũng nhận 10 bàn thua.

Kết quả 5 trận gần nhất của Hà Nội FC

Ngày Trận đấu Kết quả Giải đấu 07/06/2026 Hà Nội FC vs CA TP.HCM 1-1 V.League 31/05/2026 Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội FC 3-1 V.League 24/05/2026 Hà Nội FC vs Nam Định 2-1 V.League 17/05/2026 PVF-CAND vs Hà Nội FC 0-4 V.League 09/05/2026 Thanh Hóa vs Hà Nội FC 1-0 V.League

Hà Nội FC thắng hai, hòa một và thua hai trong năm trận chính thức gần nhất, ghi tám bàn và để thủng lưới sáu lần.

Kết quả đối đầu CA TP.HCM vs Hà Nội FC gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả Giải đấu 07/06/2026 Hà Nội FC vs CA TP.HCM 1-1 V.League 16/08/2025 CA TP.HCM vs Hà Nội FC 2-1 V.League 18/05/2025 Hà Nội FC vs TP.HCM 5-1 V.League 29/09/2024 TP.HCM vs Hà Nội FC 0-2 V.League 24/02/2024 Hà Nội FC vs TP.HCM 3-1 V.League

Thống kê đối đầu được tính cả giai đoạn đội chủ nhà còn mang tên CLB TP.HCM. Hà Nội FC thắng ba, CA TP.HCM thắng một và hai đội hòa một trong năm lần gặp gần nhất.

Dù lép vế về thành tích dài hạn, CA TP.HCM lại bất bại trong cả hai lần đối đầu Hà Nội FC ở mùa giải 2025/26.

Đội hình xuất phát CA TP.HCM vs Hà Nội FC dự kiến

CA TP.HCM, sơ đồ 4-4-2: Patrik Lê Giang; Trần Lê Minh Quang, Dirk Abels, Khổng Minh Gia Bảo, Caputa Ferreira Aldair; Olaha Minh Đức, Võ Phi Hoàng, Nguyễn Thái Quốc Cường, Trần Hoàng Phúc; Nguyễn Tiến Linh, Williams Minh Hoàng.

Hà Nội FC, sơ đồ 4-3-3: Quan Văn Chuẩn; Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đức Anh, Christie; Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Hoàng Hên; Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Quyết, Taggart.

Dự đoán tỷ số CA TP.HCM vs Hà Nội FC

Hà Nội FC có lợi thế về độ ổn định, khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm thi đấu. Đội khách đủ khả năng khai thác những khoảng trống mà hàng phòng ngự CA TP.HCM vừa bộc lộ ở trận Siêu cúp.

Ở chiều ngược lại, CA TP.HCM sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Tiến Linh, Williams Minh Hoàng và Olaha Minh Đức. Tinh thần muốn lấy lại hình ảnh cũng có thể giúp đội chủ nhà tạo ra một màn trình diễn quyết liệt hơn.

Hai đội đều có lý do để thận trọng trong trận mở màn. Một kết quả hòa có bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra.