Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/9/2026: Bayern Munich xuất trận

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/9/2026 nổi bật với chiến thắng 4-2 của West Ham trước Wolves; Bayern Munich gặp Osnabrück tại Cúp quốc gia Đức.

Ngày 2/9 không có trận đấu thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. V.League 2026/27 sẽ khởi tranh từ ngày 4/9 với trận Trường Tươi Đồng Nai gặp Thể Công Viettel, trước khi vòng đấu mở màn tiếp tục trong hai ngày 5 và 6/9.

Hình minh họa AI.

Sự chú ý vì thế được dành cho loạt trận quốc tế. J.League diễn ra đồng loạt vào buổi chiều, trong khi rạng sáng 3/9 có Bayern Munich, Celtic, Rangers và các đội bóng quen thuộc của Hạng nhất Anh ra sân.

Tất cả thời gian dưới đây tính theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đêm 1/9 và rạng sáng 2/9/2026

Kết quả Hạng nhất Anh

Trận đấu Kết quả Lincoln City - Blackburn Rovers 0-0 Portsmouth - Derby County 0-2 Preston North End - Bristol City 1-3 Sheffield United - Bolton Wanderers 3-2 Swansea City - Watford 2-0 West Ham United - Wolverhampton 4-2 Birmingham City - Southampton 1-1 Stoke City - Norwich City 1-0

Loạt trận Hạng nhất Anh mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý, trong đó West Ham và Wolves tạo nên màn rượt đuổi có sáu bàn thắng. West Ham giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải nhờ cú đúp của Divine Mukasa, cùng các bàn của Jarrod Bowen và Konstantinos Mavropanos.

Wolves có những thời điểm chơi không tệ nhưng không tận dụng được cơ hội. Khả năng dứt điểm hiệu quả hơn giúp West Ham giải tỏa sức ép sau khởi đầu không như mong đợi.

Kết quả Cúp quốc gia Đức

Trận đấu Kết quả Hamburg-Eimsbütteler BC - Borussia Dortmund 0-5

Dortmund không để đối thủ hạng dưới tạo nên bất ngờ. Samuele Inácio lập cú đúp, Daniel Svensson và Fábio Silva ghi bàn, trong khi pha phản lưới của Jannis Wrede hoàn tất chiến thắng 5-0.

Kết quả này phản ánh rõ khoảng cách về chất lượng đội hình. Dortmund vừa bảo đảm vé đi tiếp, vừa có điều kiện phân bổ thể lực trước khi trở lại Bundesliga.

Kết quả Cúp quốc gia Italy

Trận đấu Kết quả Parma - Cremonese 0-2 Torino - Monza 0-1

Hai đội chủ nhà cùng dừng bước mà không ghi được bàn thắng. Cremonese giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một, còn Monza tạo nên kết quả đáng chú ý khi vượt qua Torino trên sân khách.

Kết quả Saudi Pro League

Trận đấu Kết quả Al Hilal - Al Ahli 3-0

Al Hilal thắng thuyết phục nhờ các bàn của Sergej Milinković-Savić, Crysencio Summerville và Ollie Watkins. Đội chủ nhà ghi hai bàn trong 23 phút đầu, qua đó chủ động kiểm soát phần còn lại của trận đấu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 2/9/2026

Lịch thi đấu J.League

Thời gian Trận đấu 17 giờ Avispa Fukuoka - Urawa Reds 17 giờ Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 17 giờ JEF United - Fagiano Okayama 17 giờ Machida Zelvia - Kawasaki Frontale 17 giờ Mito HollyHock - Kashima Antlers 17 giờ Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus 17 giờ Shimizu S-Pulse - FC Tokyo 17 giờ Tokyo Verdy - Vissel Kobe 17 giờ V-Varen Nagasaki - Gamba Osaka 17 giờ Yokohama F. Marinos - Kyoto Sanga

Cerezo Osaka gặp Kashiwa Reysol là cặp đấu đáng chú ý nhất. Kashiwa đang đứng đầu bảng và toàn thắng bốn vòng gần nhất, trong khi Cerezo xếp thứ 10. Đội khách cũng không thua Cerezo trong năm lần đối đầu gần đây, gồm một chiến thắng và bốn trận hòa.

Vissel Kobe, Urawa Reds, Kashima Antlers và Yokohama F. Marinos cũng góp mặt trong loạt trận đồng loạt. Điều này giúp khung giờ chiều 2.9 trở thành khoảng thời gian sôi động nhất của bóng đá châu Á.

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Italy

Thời gian Trận đấu 20 giờ Sassuolo - Frosinone 23 giờ Udinese - Venezia

Sassuolo và Frosinone bước vào trận đấu với tâm lý tích cực. Trước đó, Sassuolo thắng Torino 2-1, còn Frosinone gây bất ngờ lớn khi đánh bại Fiorentina 3-0 ở Serie A. Vì vậy, đây không hẳn là cuộc đấu một chiều dù Sassuolo có lợi thế sân nhà.

Udinese cũng được đánh giá nhỉnh hơn Venezia. Tuy nhiên, tính chất loại trực tiếp của Cúp quốc gia Italy có thể khiến đội chủ nhà thận trọng hơn, nhất là sau khi Parma và Torino đều bị loại ngay trên sân nhà.

Lịch thi đấu vòng loại Champions League nữ

Thời gian Trận đấu 23 giờ 30 Inter Milan nữ - Wolfsburg nữ 23 giờ 30 PSG nữ - Eintracht Frankfurt nữ 0 giờ ngày 3/9 Real Sociedad nữ - Chelsea nữ 1 giờ ngày 3/9 Real Madrid nữ - Ajax nữ 1 giờ 30 ngày 3/9 Juventus nữ - St. Pölten nữ

Chelsea nữ mang theo lợi thế dẫn 5-2 khi làm khách của Real Sociedad. Trong khi đó, các cặp Inter Milan - Wolfsburg, PSG - Frankfurt và Real Madrid - Ajax đều chưa có cách biệt sau lượt đi, hứa hẹn tạo nên những trận đấu căng thẳng.

Lịch thi đấu bóng đá rạng sáng 3/9/2026

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Đức

Thời gian Trận đấu 1 giờ 45 VfL Osnabrück - Bayern Munich

Đây là trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày. Bayern đang là đương kim vô địch Cúp quốc gia Đức và đã thắng 30 trận liên tiếp tại vòng một kể từ lần bị loại năm 1994.

Đội bóng của Vincent Kompany cũng bất bại 32 trận sân khách gần nhất trên các đấu trường quốc nội. Harry Kane đã ghi bàn trong sáu trận cúp liên tiếp, nhưng Bayern có thể xoay vòng nhân sự do lịch thi đấu dày.

Osnabrück bị đánh giá thấp hơn, song ký ức về chiến thắng 5-4 trước Bayern tại Cúp quốc gia Đức mùa 1978/79 vẫn được đội chủ nhà nhắc lại trước cuộc tái đấu. Nếu muốn tránh một đêm khó khăn, Bayern cần nhập cuộc nghiêm túc và sớm kiểm soát không gian trước khung thành.

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

Thời gian Trận đấu 1 giờ 45 Millwall - Wrexham 1 giờ 45 Queens Park Rangers - Cardiff City 1 giờ 45 West Bromwich Albion - Charlton Athletic 2 giờ Burnley - Middlesbrough

Burnley gặp Middlesbrough là trận đấu đáng chú ý nhất. Cả hai đều có tham vọng cạnh tranh nhóm đầu, vì vậy thế trận có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát khu trung tuyến và tận dụng những tình huống cố định.

Charlton bước vào chuyến làm khách của West Brom với phong độ đầu mùa tích cực. Trong khi đó, Wrexham phải đối mặt với thử thách không nhỏ tại sân của Millwall, nơi các đội khách thường gặp nhiều áp lực bởi lối chơi giàu thể lực.

Lịch thi đấu giải vô địch Scotland

Thời gian Trận đấu 1 giờ 45 Celtic - Aberdeen 1 giờ 45 Dundee - St Johnstone 1 giờ 45 Kilmarnock - St Mirren 1 giờ 45 Motherwell - Dundee United 2 giờ Falkirk - Rangers

Celtic đang có khởi đầu hoàn hảo ở giải quốc nội và được đánh giá cao hơn Aberdeen. Dù vậy, chiến thắng sát nút 2-1 trước Falkirk cho thấy Celtic vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm.

Rangers chịu nhiều sức ép hơn khi làm khách của Falkirk. Khoảng cách sớm bị Celtic tạo ra khiến Rangers khó được phép đánh rơi thêm điểm nếu muốn duy trì cuộc đua vô địch.

Nhận định chung

Ngày thi đấu 2/9 không có sự xuất hiện của đội tuyển Việt Nam hay các câu lạc bộ V.League, nhưng vẫn mang đến nhiều lựa chọn đáng theo dõi. J.League là tâm điểm trong khung giờ chiều, trước khi Cúp quốc gia Italy tiếp nối vào buổi tối.

Rạng sáng 3/9, Bayern Munich là cái tên thu hút sự chú ý lớn nhất. Với chất lượng đội hình và phong độ hiện tại, nhà đương kim vô địch nắm lợi thế rõ rệt trước Osnabrück. Tuy nhiên, những kết quả bất ngờ của Parma và Torino là lời nhắc rằng các trận đấu loại trực tiếp luôn có chỗ cho sai lầm.