Link xem trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Hồng Kông tại ASIAD 2026

(GLO)- U23 Nhật Bản được đánh giá vượt trội khi gặp U23 Hồng Kông lúc 17h30 ngày 16/9, nhưng đội chủ nhà vẫn phải dè chừng những pha phản công tốc độ.

Được thi đấu trên sân nhà, lại sở hữu đội hình gồm nhiều tài năng đang chơi tại J.League và châu Âu, U23 Nhật Bản bước vào trận mở màn bảng A ASIAD 2026 với mục tiêu giành trọn ba điểm.

U23 Hồng Kông không có nhiều lợi thế về phong độ, song kinh nghiệm từ ba cầu thủ quá tuổi cùng sự nguy hiểm của Sohgo Ichikawa và Michael Udebuluzor có thể giúp đội khách tạo ra một số thời điểm khó chịu.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm và link xem trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Hồng Kông

Nội dung Thông tin Trận đấu U23 Nhật Bản vs U23 Hồng Kông Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Bảng đấu Bảng A Lượt đấu Lượt 1 Thời gian 17h30 ngày 16/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 19h30 ngày 16/9/2026 Địa điểm Toyota Stadium Khu vực Toyota, Aichi, Nhật Bản Kênh dự kiến VTV7, VTVGo

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Lịch phát sóng trong ngày xếp trận đấu trên VTV7. Khán giả nên truy cập VTVGo trước giờ bóng lăn khoảng 10-15 phút để kiểm tra kênh phát chính thức, bởi lịch truyền hình có thể được điều chỉnh.

Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Hồng Kông

U23 Nhật Bản thực chất sử dụng lực lượng U21 nhằm chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028. Tuổi đời trẻ hơn đối thủ không khiến đội chủ nhà bị đánh giá thấp. Phần lớn cầu thủ của HLV Go Oiwa đã trải qua hệ thống đào tạo có tính tổ chức cao, quen với việc kiểm soát bóng, pressing và luân chuyển đội hình ở tốc độ lớn.

Đội bóng trẻ Nhật Bản vừa thắng U21 Ukraine 3-0 và U23 Uzbekistan 1-0 trong chuyến tập huấn châu Âu. Trước đó, nhiều thành viên của thế hệ này góp mặt trong hành trình vô địch U23 châu Á 2026, khép lại bằng chiến thắng 4-0 trước U23 Trung Quốc.

Yuto Ozeki và Kenshin Yasuda có thể giúp Nhật Bản kiểm soát trung tuyến, trong khi Hisatsugu Ishii, Yotaro Nakajima và Yumeki Yokoyama đem lại khả năng di chuyển linh hoạt phía sau trung phong. Hai biên cũng là hướng tấn công quan trọng khi Rei Umeki và Keita Kosugi đều có khả năng dâng cao.

Trở ngại lớn nhất đối với Nhật Bản có thể xuất hiện nếu họ nhập cuộc nóng vội. U23 Hồng Kông nhiều khả năng bố trí đội hình thấp, tập trung quân số trước khu vực cấm địa và chờ thời cơ phản công.

Đội khách có Sohgo Ichikawa, cầu thủ sinh tại Nhật Bản và đang đạt phong độ tốt ở giải Hồng Kông. Michael Udebuluzor có thể hình và khả năng hoạt động độc lập, phù hợp với những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Ba cầu thủ quá tuổi Hélio, Wu Chun Ming và Ngan Cheuk Pan cũng mang lại kinh nghiệm cho trục dọc.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về tốc độ xử lý và khả năng duy trì áp lực vẫn rất lớn. Hồng Kông đã thua cả hai trận giao hữu với U23 Trung Quốc trong tháng 6, không ghi bàn và nhận bảy bàn thua. Nếu Nhật Bản mở tỷ số sớm, thế trận có thể nhanh chóng chuyển thành một chiều.

Thông tin lực lượng hai đội

U23 Nhật Bản: Trung vệ Rion Ichihara, cầu thủ thuộc biên chế AZ Alkmaar, chỉ hội quân sau lượt trận thứ hai nên chắc chắn vắng mặt. Các cầu thủ chủ chốt còn lại chưa ghi nhận vấn đề nghiêm trọng trước trận.

U23 Hồng Kông: Chưa có thông báo chính thức về trường hợp chấn thương hoặc bị treo giò. Đội khách có thể sử dụng đủ ba cầu thủ quá tuổi gồm Hélio, Wu Chun Ming và Ngan Cheuk Pan.

Phong độ, đối đầu và đội hình dự kiến

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Nhật Bản

Do Nhật Bản sử dụng thế hệ U21 tại ASIAD 2026, bảng phong độ bao gồm các trận được ghi nhận dưới tên U21 và U23 Nhật Bản.

Ngày Trận đấu Kết quả 08/6/2026 U21 Nhật Bản – U21 Ukraine 3-0 05/6/2026 U23 Uzbekistan – U21 Nhật Bản 0-1 29/3/2026 U23 Hàn Quốc – U21 Nhật Bản 2-1 26/3/2026 U21 Nhật Bản – U21 Mỹ 0-2 24/1/2026 U23 Trung Quốc – U23 Nhật Bản 0-4

U23 Nhật Bản thắng 3, thua 2, ghi 9 bàn và để lọt lưới 4 lần trong chuỗi trận trên.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Hồng Kông

Ngày Trận đấu Kết quả 15/6/2026 U23 Trung Quốc – U23 Hồng Kông 3-0 12/6/2026 U23 Trung Quốc – U23 Hồng Kông 4-0 09/9/2025 U23 Hồng Kông – U23 Guam 1-0 06/9/2025 U23 Hồng Kông – U23 UAE 0-2 03/9/2025 U23 Iran – U23 Hồng Kông 4-0

U23 Hồng Kông chỉ thắng một trong năm trận, ghi một bàn và nhận 13 bàn thua.

Kết quả đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Hồng Kông gần nhất

Ngày Giải đấu Kết quả 04/10/2023 Bán kết bóng đá nam ASIAD 2023 U23 Hồng Kông 0-4 U23 Nhật Bản

Ở lần gặp gần nhất, Nhật Bản kiểm soát hoàn toàn thế trận và thắng 4-0. Hồng Kông sau đó kết thúc kỳ đại hội ở vị trí thứ tư – thành tích tốt nhất của đội tại ASIAD.

Đội hình xuất phát U23 Nhật Bản vs U23 Hồng Kông dự kiến

U23 Nhật Bản, sơ đồ 4-2-3-1: Alexandre Pisano; Rei Umeki, Kaito Tsuchiya, Shuto Nagano, Keita Kosugi; Yuto Ozeki, Kenshin Yasuda; Hisatsugu Ishii, Yotaro Nakajima, Yumeki Yokoyama; Yutaka Michiwaki.

U23 Hồng Kông, sơ đồ 4-2-3-1: Cheung Kwai Wa; Krisna Korani, Yim Kai Cheuk, Hélio, Tsang Yi Hang; Wu Chun Ming, Ngan Cheuk Pan; Ng Yu Hei, Sohgo Ichikawa, Ma Hei Wai; Michael Udebuluzor.

Dự đoán tỷ số U23 Nhật Bản vs U23 Hồng Kông

U23 Hồng Kông có thể phòng ngự với số đông trong khoảng thời gian đầu, nhưng rất khó duy trì cự ly trước sức ép liên tục của đội chủ nhà. Khả năng kiểm soát trung tuyến, tấn công đa dạng và chiều sâu lực lượng giúp Nhật Bản nắm lợi thế rõ rệt.

Dự đoán: U23 Nhật Bản 4-0 U23 Hồng Kông.