FIFA ASEAN Cup không bị hoãn vì tro bụi núi lửa, đội tuyển Việt Nam được nhìn nhận đặc biệt

Báo chí khu vực bày tỏ sự lo ngại về núi lửa Anak Krakatau phun trào có thể gây ảnh hưởng và khiến giải FIFA ASEAN Cup sắp khởi tranh ngày 25-9 sẽ bị hoãn. Tuy nhiên, Indonesia cam kết giải đấu diễn ra an toàn.

Tro bụi núi lửa Anak Krakatau có gây ảnh hưởng FIFA ASEAN Cup?

Theo CNN Indonesia, báo chí Malaysia và Thái Lan mới đây đã bày tỏ sự lo ngại rằng, vụ phun trào của núi lửa Anak Krakatau ở eo biển Sunda làm dấy lên lo ngại về việc tổ chức suôn sẻ giải FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên tại Indonesia, đặc biệt là vấn đề an toàn cho cầu thủ và người hâm mộ, cũng như hoạt động hàng không.

Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 ngày 3-8 tại Bogor, Indonesia. Hai đội hứa hẹn gặp nhau ở chung kết FIFA ASEAN Cup nếu cùng đứng đầu bảng. Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trang Stadium Astro của Malaysia thậm chí còn chạy tít lớn với tiêu đề: "FIFA ASEAN Cup: Vụ phun trào Anak Krakatau gây lo ngại". Trong khi báo Thái Lan, Thairath đặt câu hỏi: "Liệu vụ phun trào của núi lửa Anak Krakatau có khiến giải FIFA ASEAN Cup bị hoãn lại?".

Cho đến nay, chưa có thay đổi nào đối với lịch trình thi đấu của FIFA ASEAN Cup do hoạt động núi lửa của Anak Krakatau gây ra. Công tác chuẩn bị cho sự kiện mở màn vẫn đang được tiếp tục trước thềm trận đấu đầu tiên, dự kiến diễn ra vào ngày 25-9 tại Indonesia, CNN Indonesia cho biết.

Giải FIFA ASEAN Cup (diễn ra từ ngày 24-9 đến 5-10). Trong đó, Indonesia là chủ nhà các trận đấu ở Hạng 1 (tổng cộng 8 đội, gồm các đội ở khu vực Đông Nam Á có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA và 2 đội khách mời), được chia thành hai bảng đấu.

Bảng A diễn ra ở Jakarta trên sân Gelora Bung Karno gồm các đội Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan thi đấu trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung. Còn ở nhóm Hạng 2 được tổ chức thi đấu tại Hồng Kông (với 6 đội, cũng chia hai bảng).

CNN Indonesia cũng cho biết thêm, Ban quản lý Khu liên hợp Gelora Bung Karno vào ngày 11-9 cũng xác nhận rằng, mọi lớp tro bụi núi lửa tại sân vận động chính sẽ được dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn trước khi giải FIFA ASEAN Cup bắt đầu.

Ông Rakhmadi Afif Kusumo, Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm Quản lý Khu liên hợp Gelora Bung Karno, cho biết sân vận động vẫn ở trong tình trạng tốt qua các đợt kiểm tra và công tác vệ sinh sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm đảm bảo sân đạt điều kiện tốt nhất để tổ chức các trận đấu quốc tế, cũng theo CNN Indonesia.

FIFA chính thức giới thiệu về giải FIFA ASEAN Cup và ra mắt 2 phiên bản cúp vô địch. Ảnh: Chụp màn hình FIFA World Cup/X

FIFA ra mắt 2 phiên bản cúp vô địch FIFA ASEAN Cup

Vào ngày 10-9, FIFA chính thức công bố "Tất cả những điều cần biết" về giải FIFA ASEAN Cup trên trang chủ của mình.

"14 quốc gia tranh tài tại giải đấu lần đầu tiên. Bốn địa điểm thi đấu tại hai quốc gia chủ nhà. FIFA ASEAN Cup sẽ được tổ chức tại Indonesia và Hồng Kông (Trung Quốc). Sân vận động Gelora Bung Karno mang tính biểu tượng ở Jakarta cùng sân Si Jalak Harupat ở Bandung sẽ là các địa điểm thi đấu cho Hạng 1 (Division 1) tại Indonesia. Sân vận động Kai Tak hoàn toàn mới và sân Mong Kok tại Hồng Kông sẽ là nơi diễn ra các trận đấu thuộc Hạng 2 (Division 2)", FIFA giới thiệu.

"Khi giải đấu kết thúc, hai nhà vô địch sẽ được vinh danh. Tám quốc gia sẽ tranh tài để giành ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup Hạng 1, trong khi sáu đội còn lại sẽ cạnh tranh cho danh hiệu FIFA ASEAN Cup Hạng 2", FIFA cho biết thêm, và đồng thời chính thức giới thiệu các phiên bản cúp vô địch.

Giải FIFA ASEAN Cup diễn ra trong lịch FIFA Days, vì vậy các trận đấu sẽ được cộng điểm với hệ số cao trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Việt Nam cùng Indonesia và Thái Lan, là những ứng cử viên sáng giá vô địch FIFA ASEAN Cup Hạng 1, theo FIFA.

Theo Giang Lao (TNO)