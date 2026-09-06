Thầy Kim tất bật 'săn đầu người' cho đội tuyển Việt Nam, cơ hội nào chờ Công Phượng?

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng quay cạnh tranh mới cùng V-League 2026 - 2027, cụ thể sàng lọc nhân tố mới trong 2 vòng đầu trước khi tập trung trở lại chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Công Phượng đã trở lại V-League trong màu áo CLB TP.Đồng Nai

Không lâu sau khi đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình tại ASEAN Cup 2026, các sân cỏ quốc nội đã lập tức nóng trở lại khi 2 vòng đầu tiên V-League 2026 - 2027 chính thức khởi tranh vào các ngày 4,5,6.9 (vòng 1) và 10,11,12,13.9 (vòng 2).

Đây sẽ là những cơ hội vàng để HLV Kim Sang-sik và ê kíp ban huấn luyện xem xét những nhân tố mới như cầu thủ nhập tịch Olaha Mạnh Đức và những cầu thủ Việt kiều đã trở thành công dân Việt Nam gồm Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Adou Minh…

Hai vòng đầu V-League cũng là dịp để chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá phong độ của những tên tuổi cũ đã vắng mặt ở ASEAN Cup 2026 như thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh, Đình Trọng, Đức Chiến, Ngọc Tân…

HLV Kim Sang-sik luôn thổi bùng ngọn lửa cạnh tranh để thúc đẩy đội tuyển Việt Nam

Việc đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia (từ 26.9 đến 5.10) tạo ra động lực lớn lao cho những tên tuổi kể trên và cả các gương mặt giàu khát vọng khác như Công Phượng, Xuân Trường… Họ sẽ nỗ lực thể hiện tốt tại V-League để một lần nữa "ăn cơm đội tuyển".

Hơi tiếc cho Công Phượng khi ngày trở lại V-League sau 3 năm xa cách đã diễn ra không trọn vẹn, khi CLB TP.Đồng Nai thua 0-2 trước Thể Công Viettel trong ngày cả 2 đội đều nhận thẻ đỏ.

Nhưng công tâm mà nói trong những khoảnh khắc trên sân - rất thách thức khi CLB TP.Đồng Nai bị dẫn bàn và mất người trước - thì cựu đội trưởng HAGL vẫn cho thấy được dấu ấn kỹ chiến thuật, trong các đường lên bóng cũng như dàn xếp tình huống cố định.

Williams Minh Hoàng, Lê Giang Patrik và Olaha Mạnh Đức sẽ là những nội binh chất lượng cho đội tuyển Việt Nam

Thực tế, phần lớn người hâm mộ trung lập đều mong Công Phượng, Xuân Trường và tất cả những anh tài từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, và cả những nhân tố mới khác, sẽ đều đạt phong độ cao để cống hiến những khoảnh khắc, bàn thắng đẹp.

Điều này xảy ra sẽ là tiền đề để HLV Kim Sang-sik mở vòng cạnh tranh mới để tiếp tục thổi bùng ngọn lửa khát vọng và làm mới đội tuyển Việt Nam cho hành trình chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026 và xa hơn là Asian Cup 2027.

Theo Linh Nhi (TNO)