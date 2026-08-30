Khi nào AFF giải ngân tiền thưởng vô địch 500.000 USD cho đội tuyển Việt Nam?

Sau khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã công bố khoản tiền thưởng. Tuy nhiên, khoản tiền này dự kiến chưa được giải ngân ngay mà có thể cần hoàn tất các thủ tục liên quan.

Theo thông tin được biết, AFF sẽ cần thêm thời gian để rà soát toàn bộ hồ sơ của giải đấu, trong đó có việc thống kê thẻ vàng, thẻ đỏ và các khoản tiền phạt của từng đội tuyển. Đây là một trong những bước cần hoàn tất trước khi AFF thực hiện các thủ tục tài chính sau ASEAN Cup 2026.

Như vậy, nếu không có phát sinh, đội tuyển Việt Nam có thể nhận khoản tiền thưởng 500.000 USD sau khoảng 1 tháng kể từ khi giải đấu kết thúc.

Trước đó, AFF chính thức công bố cơ cấu tiền thưởng và khoản hỗ trợ dành cho các đội tuyển tham dự ASEAN Cup 2026. Theo đó, đội tuyển Việt Nam nhận tổng cộng 620.000 USD (hơn 16,1 tỉ đồng), gồm 500.000 USD (hơn 13 tỉ đồng) tiền thưởng cho chức vô địch và 120.000 USD phí hỗ trợ tham dự giải.

Đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp vô địch ASEAN Cup

Khoản tiền thưởng 500.000 USD dành cho nhà vô địch được AFF tăng mạnh so với các kỳ trước, nằm trong kế hoạch đánh dấu ASEAN Cup lần thứ 16 và kỷ niệm 30 năm lịch sử giải đấu. Tổng quỹ tiền thưởng được AFF nâng lên 1 triệu USD, trong khi tổng tiền thưởng và phí hỗ trợ tham dự đạt 2,35 triệu USD, tăng hơn 50% so với kỳ giải năm 2024. Ở lần vô địch trước, đội tuyển Việt Nam nhận thưởng 300.000 USD (khoảng 7,8 tỉ đồng) từ AFF.

Khoản tiền thưởng và số tiền bị phạt của đội tuyển Việt Nam không liên quan nhau

Tuy nhiên, khoản tiền thưởng này sẽ hoàn toàn độc lập với các khoản phạt thẻ của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Như báo Thanh Niên đã đưa tin trước đó, theo thống kê của AFF, đội tuyển Việt Nam bị phạt tổng cộng 5 thẻ vàng trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Phạm Xuân Mạnh nhận thẻ vàng ở trận gặp Singapore tại vòng bảng. Đình Bắc bị phạt thẻ trong trận bán kết lượt đi gặp Malaysia. Nguyễn Xuân Son và Văn Vĩ nhận thẻ vàng ở trận bán kết lượt về với Malaysia. Tấm thẻ vàng còn lại thuộc về Thành Chung trong trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan.

Theo quy định của AFF, mỗi thẻ vàng bị phạt 100 USD. Với 5 thẻ vàng, đội tuyển Việt Nam phải nộp tổng cộng 500 USD, tương đương hơn 13 triệu đồng.

Khoản tiền phạt này dự kiến do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chi trả thay cho các cầu thủ. Việc AFF rà soát và xác nhận các khoản phạt là một phần trong quá trình hoàn tất tài chính sau giải đấu, nhưng không làm ảnh hưởng khoản tiền thưởng 500.000 USD dành cho đội vô địch.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được khoản tiền 500.000 USD từ AFF sau khoảng 1 tháng nữa

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan, á quân ASEAN Cup 2026, nhận tổng cộng 420.000 USD (10,9 tỉ đồng), gồm 300.000 USD tiền thưởng và 120.000 USD phí hỗ trợ tham dự. Hai đội dừng bước ở bán kết là Malaysia và Singapore cùng nhận tổng cộng 220.000 USD (5,63 tỉ đồng), gồm 100.000 USD tiền thưởng và 120.000 phí hỗ trợ tham dự. Các đội còn lại góp mặt ở vòng chung kết nhận 120.000 USD (khoảng 3,1 tỉ đồng), trong khi những đội tham dự vòng play-off vòng loại nhận 72.800 USD (khoảng 1,86 tỉ đồng).

Cũng theo thông tin từ AFF, ngoài tiền thưởng và khoản hỗ trợ, các liên đoàn thành viên còn được giữ toàn bộ doanh thu bán vé từ những trận đấu trên sân nhà trong suốt giải đấu. Đây được xem là nguồn thu quan trọng để các liên đoàn tái đầu tư cho hoạt động bóng đá trong tương lai.

Theo Văn Trình (TNO)