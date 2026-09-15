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HAGL đề nghị mượn sân Quy Nhơn để thi đấu Cúp Quốc gia

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công ty CP thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có công văn đề nghị mượn sân vận động Quy Nhơn làm sân nhà để thi đấu trận Cúp Quốc gia với Hưng Yên.

HAGL nêu rõ: Địa phương đang vào mùa mưa trên diện rộng, mật độ mưa dày làm ảnh hưởng đến mặt sân Pleiku dẫn đến kết quả thi đấu không được như mong muốn.

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Sân Pleiku bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. Ảnh: Văn Ngọc

Do đó, HAGL xin đề xuất mượn sân vận động Quy Nhơn để làm sân tổ chức thi đấu trận HAGL gặp Hưng Yên trong khuôn khổ Cúp Quốc gia vào 17 giờ ngày 20-9-2026.

Công văn đã được gửi đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và Công ty CP Thể thao Quy Nhơn United.

Trước đó, trong trận đấu đầu tiên của HAGL ở V.League 2026-2027 gặp Hải Phòng vào chiều 13-9, mặt sân Pleiku đã xuất hiện nhiều điểm lầy lội sau mưa lớn kéo dài. Điều này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của 2 đội bóng cũng như hình ảnh thể thao của địa phương.

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