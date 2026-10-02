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3 cầu thủ HAGL lên đội tuyển U15 Việt Nam để tham gia FIFA Festival

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chiều 2-10, Câu lạc bộ (CLB) Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết: 3 cầu thủ của CLB đã được triệu tập lên đội tuyển U15 Việt Nam để chuẩn bị cho FIFA Festival 2026 ở Azerbaijan.

Theo đó, 3 cầu thủ của đội bóng phố núi được lên tuyển U15 Việt Nam lần này gồm: thủ môn Trần Thạch Tiến Đạt (cao 1,86 m), tiền vệ Nguyễn Gia Khang (cao 1,7 m) và tiền đạo Hà Thanh Phước An (cao 1,75 m).

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3 cầu thủ HAGL lên đội tuyển U15 Việt Nam để tham gia FIFA Festival. Ảnh: HAGL

Theo kế hoạch, U15 Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Đội tuyển được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để chuẩn bị cho FIFA Festival 8v8 tại Azerbaijan từ ngày 22-10 đến 31-10.

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức. Giải áp dụng thể thức 8 đấu 8 thay vì sân 11 người truyền thống, tạo điều kiện để cầu thủ chạm bóng nhiều hơn và tăng khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Ở giải đấu này, U15 Việt Nam ở bảng R cùng Bosnia, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Đợt tập trung là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và giúp các cầu thủ trẻ thích nghi với yêu cầu chuyên môn cao hơn.

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