Link xem trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản 17h30 ngày 30/9

(GLO)- U23 Uzbekistan gặp U23 Nhật Bản lúc 17h30 ngày 30/9 ở bán kết ASIAD 2026, cuộc đấu giữa hai đội toàn thắng và sở hữu hàng thủ chắc chắn bậc nhất giải.

Đây có thể là một trong những trận cân bằng nhất của vòng knock-out bóng đá nam ASIAD 2026. Uzbekistan thắng cả 4 trận, ghi 12 bàn; Nhật Bản cũng toàn thắng, ghi 13 bàn và đặc biệt chưa để thủng lưới.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

Thông tin Chi tiết Trận đấu U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Vòng đấu Bán kết Thời gian 17h30 ngày 30/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 19h30 tại Nhật Bản Địa điểm Nagai Stadium, Osaka, Nhật Bản Kênh trực tiếp VTV6

Lịch chính thức phía Nhật Bản ghi giờ bóng lăn là 19h30 ngày 30/9 tại Nagai Stadium, tương đương 17h30 giờ Việt Nam. Đây là mốc giờ nên sử dụng khi xuất bản, bởi một số bảng lịch trên các trang trong nước từng hiển thị không đồng nhất.

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Trận bán kết U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản được xếp lịch phát trực tiếp trên VTV6. Lịch phát sóng VTV ngày 30/9 cũng bố trí khung truyền hình trực tiếp từ 16h50, phù hợp với trận đấu bắt đầu lúc 17h30.

Khán giả có thể theo dõi trực tuyến qua nền tảng VTVGo

Nên truy cập nền tảng khoảng 10-15 phút trước giờ bóng lăn để kiểm tra kênh phát trực tiếp cuối cùng.

Nhận định U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

Uzbekistan bước tới bán kết gần như không có vết gợn về chuyên môn. Họ mở màn bằng chiến thắng 5-1 trước Philippines, sau đó lần lượt vượt qua Kuwait 2-0 và Việt Nam 2-0 để đứng đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối. Đến tứ kết, đội bóng Trung Á tiếp tục thắng Saudi Arabia 3-0.

Điểm đáng chú ý là Uzbekistan không chỉ thắng mà còn kiểm soát trận đấu khá tốt. Sau khi thủng lưới trước Philippines, họ giữ sạch lưới liên tiếp ba trận. Trận gặp Saudi Arabia cho thấy một phiên bản Uzbekistan rất thực dụng: có thể pressing và chơi chủ động khi cần, nhưng cũng đủ tốc độ để trừng phạt đối thủ bằng phản công.

Sardor Bakhromov tạo ảnh hưởng lớn ở tuyến giữa và các tình huống cố định. Mukhammadali Urinboev là mắt xích quan trọng trong khả năng kết nối tấn công, trong khi Ruziboy Fayzullaev, Asilbek Jumaev hay Azizbek Tulkinbekov đem tới tốc độ và khả năng đột phá. Ở tứ kết, chính Tulkinbekov ghi bàn thứ hai trước khi Firdavs Abdurahmonov ấn định tỷ số 3-0.

Nhật Bản thậm chí sở hữu thông số ấn tượng hơn. Đội chủ nhà lần lượt thắng Hong Kong (Trung Quốc) 2-0, Kyrgyzstan 7-0, Thái Lan 3-0 và Triều Tiên 1-0. Sau bốn trận, họ có 13 bàn và vẫn chưa nhận bàn thua nào.

Một chi tiết cần lưu ý khi biên tập là đội bóng thường được gọi là U23 Nhật Bản tại Việt Nam thực tế được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đăng ký và vận hành dưới tên U21 Nhật Bản ở ASIAD 2026. HLV Go Oiwa sử dụng một tập thể rất trẻ nhưng đã có quá trình chuẩn bị tương đối dài cho mục tiêu Olympic 2028.

Cách chơi của Nhật Bản không phụ thuộc vào một cá nhân. Yuto Ozeki, Yotaro Nakajima và Yudai Shimamoto giúp đội chủ nhà luân chuyển bóng nhanh ở trung tuyến, còn Yumeki Yokoyama, Yuya Fukunaga và Uche Brian Nwadike liên tục hoán đổi vị trí trên hàng công.

Nwadike đang là cái tên đặc biệt đáng chú ý. Tiền đạo sinh ra trong hệ thống bóng đá trẻ Nhật Bản ghi bàn duy nhất giúp đội nhà vượt qua Triều Tiên ở tứ kết. Trước đó trong chuyến tập huấn châu Âu hồi tháng 6, anh cũng lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước U21 Ukraine.

Điều khiến trận bán kết khó đoán nằm ở chỗ Uzbekistan không phải đối thủ xa lạ. Hai đội đã gặp nhau trong trận giao hữu ngày 5/6/2026 tại Slovenia. Nhật Bản khi ấy chỉ thắng 1-0 nhờ bàn của Hisatsugu Ishii ở phút 14. Khoảng cách rất nhỏ trong cuộc đối đầu đó cho thấy Uzbekistan có đủ khả năng phá nhịp kiểm soát bóng của đối phương.

Trận đấu vì thế có thể không xuất hiện nhiều khoảng trống như những trận vòng bảng. Uzbekistan nhiều khả năng bố trí khối đội hình chặt ở trung tuyến, hạn chế các tam giác phối hợp của Nhật Bản rồi chờ thời cơ chuyển trạng thái. Phía Nhật Bản sẽ cố kéo giãn cấu trúc này bằng tốc độ luân chuyển và những pha dâng cao từ hai biên.

Nếu trận đấu vẫn cân bằng sau khoảng một giờ, chiều sâu băng ghế dự bị có thể trở thành yếu tố quan trọng. Nhật Bản còn Hisatsugu Ishii, Yutaka Michiwaki, Nelson Ishiwatari hay Keita Kosugi để thay đổi cách tấn công; Uzbekistan cũng có Nurlan Ibraimov và Firdavs Abdurahmonov, người vừa ghi bàn từ ghế dự bị ở tứ kết.

Thông tin lực lượng U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

Qua danh sách đăng ký và thông tin trước trận cập nhật tới sáng 30/9, chưa có thông báo chính thức về trường hợp chấn thương nghiêm trọng hoặc án treo giò mới khiến hai đội mất trụ cột ở bán kết.

Uzbekistan có thể tiếp tục sử dụng phần lớn bộ khung vừa thắng Saudi Arabia. Samandar Muratbaev, Dilshod Murtazoyev, Sardor Bakhromov, Mukhammadali Urinboev, Ruziboy Fayzullaev và Asilbek Jumaev đều nằm trong nhóm được HLV Ravshan Khaydarov sử dụng thường xuyên. Danh sách đăng ký ASIAD của đội bóng Trung Á gồm 23 cầu thủ.

Nhật Bản cũng không ghi nhận tổn thất mới trong danh sách chính thức trước bán kết. Toàn bộ những cầu thủ chủ chốt vừa thi đấu trước Triều Tiên như Rui Araki, Rion Ichihara, Yuto Ozeki, Yotaro Nakajima, Yumeki Yokoyama và Nwadike vẫn nằm trong lực lượng của HLV Go Oiwa.

Một số bài nhận định trên mạng đề cập những cái tên không nằm trong danh sách đăng ký ASIAD hiện tại của hai đội. Vì vậy, khi biên tập phần lực lượng nên ưu tiên danh sách chính thức thay vì đưa các trường hợp chấn thương từ những đội hình U23 ở giai đoạn trước.

5 trận gần nhất của U23 Uzbekistan

Ngày Trận đấu Kết quả 25/9/2026 Uzbekistan - Saudi Arabia 3-0 22/9/2026 Việt Nam - Uzbekistan 0-2 18/9/2026 Kuwait - Uzbekistan 0-2 15/9/2026 Uzbekistan - Philippines 5-1 10/9/2026 Trung Quốc - Uzbekistan 2-0

Uzbekistan thắng 4/5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần; riêng tại ASIAD họ toàn thắng bốn trận, ghi 12 bàn và nhận một bàn thua.

5 trận gần nhất của U23 Nhật Bản

Ngày Trận đấu Kết quả 26/9/2026 Nhật Bản - Triều Tiên 1-0 23/9/2026 Nhật Bản - Thái Lan 3-0 20/9/2026 Kyrgyzstan - Nhật Bản 0-7 16/9/2026 Nhật Bản - Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 8/6/2026 U21 Ukraine - U21 Nhật Bản 0-3

Nhật Bản thắng cả 5 trận, ghi 16 bàn và không để thủng lưới. Bốn chiến thắng gần nhất đều diễn ra tại ASIAD.

Đối đầu U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản gần nhất

Cuộc gặp gần nhất giữa hai lứa cầu thủ diễn ra ngày 5/6/2026 trong chuyến tập huấn tại Slovenia. Nhật Bản thắng 1-0 nhờ pha lập công của Hisatsugu Ishii ở phút 14.

Ngày Trận đấu Kết quả 5/6/2026 U23 Uzbekistan - U21 Nhật Bản 0-1 28/7/2025 U23 Uzbekistan - U23 Nhật Bản 0-2 3/5/2024 U23 Nhật Bản - U23 Uzbekistan 1-0 15/6/2022 U23 Uzbekistan - U23 Nhật Bản 2-0

Trận đáng nhớ nhất trong nhóm đối đầu gần đây là chung kết U23 châu Á 2024, khi Nhật Bản thắng 1-0 bằng bàn ở phút bù giờ. Hai năm trước đó, Uzbekistan lại thắng Nhật Bản 2-0 ở bán kết U23 châu Á 2022.

Nhật Bản như vậy thắng ba cuộc chạm trán gần nhất được ghi nhận, trong đó hai trận gần đây nhất đều giữ sạch lưới.

Đội hình U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản dự kiến

U23 Uzbekistan: Samandar Muratbaev; Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtazoyev, Giyosjon Rizakulov, Kuvonchbek Khushvaktov; Sardor Bakhromov, Saidumarkhon Saidnurullaev, Mukhammadali Urinboev; Ruziboy Fayzullaev, Asilbek Jumaev, Azizbek Tulkinbekov.

Đây gần như là bộ khung xuất phát đã giúp Uzbekistan đánh bại Saudi Arabia 3-0 ở tứ kết.

U23 Nhật Bản: Rui Araki; Rei Umeki, Rion Ichihara, Mihiro Sato, Tariqkani Hayato Okabe; Yuto Ozeki, Yotaro Nakajima, Yudai Shimamoto; Yumeki Yokoyama, Yuya Fukunaga, Uche Brian Nwadike.

Đội hình trên bám sát 11 cầu thủ đá chính trong trận tứ kết thắng Triều Tiên 1-0. Hisatsugu Ishii, Nelson Ishiwatari, Yutaka Michiwaki và Keita Kosugi là những lựa chọn có thể khiến HLV Go Oiwa thay đổi đội hình vào phút cuối.

Đội hình chính thức thường chỉ được công bố khoảng một giờ trước giờ bóng lăn.

Dự đoán tỷ số U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

Các con số cho thấy đây khó là trận đấu có cách biệt lớn. Uzbekistan mới nhận một bàn thua tại ASIAD, trong khi Nhật Bản chưa thủng lưới. Hai đội đều sở hữu khả năng tổ chức tốt và hiếm khi phải đẩy trận đấu vào trạng thái mất kiểm soát.

Uzbekistan có thể gây khó khăn bằng sức mạnh ở trung tuyến, những tình huống cố định của Bakhromov và tốc độ chuyển trạng thái. Tuy nhiên, Nhật Bản có lợi thế sân nhà, chất lượng kiểm soát bóng cao và nhiều phương án thay đổi hàng công hơn.

Cuộc giao hữu tháng 6 cũng cho thấy khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ. Kịch bản một bàn thắng quyết định trận đấu vì thế khá đáng cân nhắc hơn một màn rượt đuổi tỷ số.