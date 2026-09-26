Bản quyền FIFA ASEAN Cup "về tay" Việt Nam sát giờ đội tuyển ra quân gặp Philippines

(GLO)- Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng vì mức giá bản quyền cao, Việt Nam đã hoàn tất việc sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 ngay trong ngày đội tuyển ra quân gặp Philippines.

Cách đây ít phút, các đơn vị đã tuyên bố mua thành công gói bản quyền này, mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ. Đây là gói bản quyền cực kỳ đắt đỏ, giá lên đến gần 3 triệu USD (gần 78 tỷ đồng). Khán giả có thể xem FIFA ASEAN Cup trên FPT Play, TV360, MyTV.

Khán giả có thể xem FIFA ASEAN Cup trên FPT Play, TV360, MyTV. Ảnh: TNO

FPT cho biết: "FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup™ tại Việt Nam. Tất cả các trận trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup™ được FPT Play truyền hình trực tiếp và trọn vẹn trên Ứng dụng FPT Play trên Smart TV, Smart Mobile, PC/Laptop, FPT Play Box và website fptplay.vn.

Với mong muốn sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam, FPT Play đồng ý cấp quyền trình chiếu phi thương mại miễn phí các trận thuộc giải đấu cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu.

Các hoạt động trình chiếu công cộng cần đảm bảo những điều kiện gồm: Phi thương mại: không thu phí hoặc phụ thu người xem dưới mọi hình thức; không quảng cáo ngoài lề: không lồng ghép tài trợ riêng tại điểm chiếu, giữ nguyên quảng cáo gốc; quy mô dưới 5.000 người; nguồn tín hiệu hợp pháp: sử dụng tín hiệu trực tiếp từ FPT Play.

Với những hình thức trình chiếu không đảm bảo các tiêu chí trên, đơn vị tổ chức vui lòng liên hệ FPT Play trước khi triển khai, đồng thời tuân thủ các quy định của FIFA".

Diễn biến này đặc biệt đáng chú ý bởi chỉ vài giờ trước trận Việt Nam gặp Philippines, khả năng người hâm mộ trong nước được theo dõi trực tiếp giải đấu vẫn còn bỏ ngỏ. Trong khi sáng 26-9, Việt Nam vẫn chưa chốt được bản quyền.

Trước đó, giá bản quyền ban đầu được đối tác thương mại của FIFA chào ở mức khoảng 3 triệu USD, tương đương gần 78-80 tỷ đồng. Sau quá trình đàm phán, mức giá được điều chỉnh xuống khoảng 2,6 triệu USD nhưng vẫn là khoản chi phí lớn đối với các đơn vị truyền thông trong nước. Đây cũng là nguyên nhân khiến quá trình thương lượng kéo dài đến sát ngày giải đấu khởi tranh.

Việc thương vụ được hoàn tất vào phút chót giúp giải tỏa mối quan tâm lớn của người hâm mộ, đồng thời bảo đảm các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 có cơ hội tiếp cận khán giả trong nước qua hệ thống phát sóng chính thức.

Tính đến thời điểm này, có 10 quốc gia đã sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026, gồm: Việt Nam, Singapore, Philippines, Malaysia, Australia, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Lào và Hong Kong (Trung Quốc).

Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, Division 1, cùng Philippines, Thái Lan và Pakistan. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Philippines ngày 26-9, Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10. 2 đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào chung kết Division 1.

Ban đầu, FIFA dự định thưởng đội vô địch 1 triệu USD nhưng do quá trình bán bản quyền truyền hình gặp khó khăn, họ đã hạ mức thưởng xuống 650.000 USD.