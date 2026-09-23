Lịch tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 chính thức: U23 Việt Nam đại chiến Hàn Quốc

(GLO)- Lịch tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 đã được xác định đầy đủ. U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 25/9, trong khi Thái Lan chạm trán Trung Quốc.

Vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026 đã chính thức khép lại tối 23/9, qua đó xác định đầy đủ 8 đội góp mặt ở tứ kết. Hai đại diện Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan cùng vượt qua vòng bảng nhưng đều phải gặp những đối thủ mạnh ngay ở vòng đấu loại trực tiếp.

Hình minh họa.

Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 chính thức

Các khung giờ dưới đây tính theo giờ Việt Nam:

Ngày Giờ Trận đấu 25/9 12h00 U23 Uzbekistan - U23 Saudi Arabia 25/9 17h30 U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam 26/9 13h00 U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan 26/9 17h30 U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên

Như vậy, vòng tứ kết trải đều trong hai ngày 25 và 26/9. U23 Việt Nam thi đấu trận muộn ngày 25/9, gặp đội nhất bảng D là Hàn Quốc.

Nhật Bản thắng Thái Lan 3-0, chốt ngôi đầu bảng A

Cặp đấu cuối cùng cần xác định trước khi hoàn thiện nhánh tứ kết là cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Thái Lan tối 23/9.

Nhật Bản thắng 3-0 với các bàn của Yotaro Nakajima, Keita Kosugi và Hisatsugu Ishii. Chiến thắng giúp đội chủ nhà kết thúc bảng A ở vị trí số một, còn Thái Lan đứng thứ hai.

Kết quả này đồng nghĩa Nhật Bản gặp đội nhì bảng B là Triều Tiên, trong khi Thái Lan phải đối đầu đội nhất bảng B là Trung Quốc.

Trung Quốc gặp Thái Lan: Cặp đấu khó lường

Trung Quốc đứng đầu bảng B với 5 điểm sau ba trận. Đội bóng này thắng Triều Tiên 2-1 trước khi hòa Iran và UAE cùng tỷ số 0-0.

Trong khi đó, Thái Lan giành 6 điểm sau hai lượt đầu nhưng thua Nhật Bản 0-3 ở trận cuối, qua đó kết thúc bảng A ở vị trí thứ hai.

Trận Trung Quốc - Thái Lan diễn ra lúc 13h00 ngày 26/9.

Đây cũng là cặp đấu rất đáng chú ý với bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan cho thấy khả năng tấn công khá tốt ở vòng bảng, nhưng Trung Quốc lại có lối chơi thiên về sự chặt chẽ và chỉ để lọt lưới một bàn sau ba trận.

Nhật Bản đối đầu Triều Tiên

Cặp tứ kết cuối cùng diễn ra lúc 17h30 ngày 26/9 giữa Nhật Bản và Triều Tiên.

Nhật Bản bước vào vòng knock-out với phong độ rất cao. Đội chủ nhà thắng Hong Kong (Trung Quốc) 2-0, thắng Kyrgyzstan 7-0 và tiếp tục đánh bại Thái Lan 3-0.

Triều Tiên lại tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng chú ý nhất vòng bảng. Sau khi chỉ có 1 điểm qua hai lượt, đội bóng này đánh bại Iran 4-1 ở trận cuối, từ đó vượt chính Iran để chiếm vị trí thứ hai bảng B.

Sự khác biệt về phong cách có thể khiến cặp đấu này trở nên đáng xem: Nhật Bản thiên về kiểm soát và tốc độ, còn Triều Tiên cho thấy khả năng chơi quyết liệt và phản công trực diện.

17h30 ngày 25/9: U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc

Đây là trận đấu được người hâm mộ trong nước quan tâm nhất.

U23 Việt Nam đứng thứ hai bảng C với 4 điểm. Đội hòa Kuwait 1-1, thắng Philippines 2-0 và thua Uzbekistan 0-2.

Hàn Quốc đứng đầu bảng D với thành tích toàn thắng. Đội bóng xứ kim chi đánh bại Qatar 4-1 và Saudi Arabia 2-0, qua đó bước vào tứ kết với vị trí nhất bảng.

Trận U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9.

Đây rõ ràng là thử thách lớn hơn nhiều so với vòng bảng đối với Việt Nam. Hàn Quốc có khả năng gây sức ép liên tục, chuyển trạng thái nhanh và sở hữu chiều sâu đội hình tốt. Việt Nam cần hạn chế tối đa những tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân - vấn đề đã bộc lộ trong trận gặp Uzbekistan.

Uzbekistan gặp Saudi Arabia ở trận tứ kết đầu tiên

Trận mở màn vòng tứ kết diễn ra lúc 12h00 ngày 25/9 giữa Uzbekistan và Saudi Arabia.

Uzbekistan là một trong những đội thể hiện ổn định nhất vòng bảng khi toàn thắng cả ba trận ở bảng C. Việt Nam cũng chính là đối thủ cuối cùng của Uzbekistan tại vòng bảng và để thua 0-2.

Saudi Arabia đứng thứ hai bảng D sau Hàn Quốc. Đại diện Tây Á có sức mạnh thể chất, khả năng tranh chấp và chơi bóng trực diện, vì vậy đây có thể là cặp đấu có tính cân bằng cao hơn so với những gì bảng xếp hạng vòng bảng thể hiện.

Nhánh bán kết của U23 Việt Nam

Sơ đồ knock-out đã được định sẵn.

Đội thắng trận Uzbekistan - Saudi Arabia sẽ gặp đội thắng cặp Nhật Bản - Triều Tiên ở bán kết thứ nhất lúc 13h00 ngày 30/9.

Trong khi đó, đội thắng trận Hàn Quốc - Việt Nam sẽ gặp đội thắng cặp Trung Quốc - Thái Lan ở bán kết thứ hai lúc 17h30 cùng ngày.

Điều này đồng nghĩa nếu vượt qua Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ không gặp Nhật Bản hay Uzbekistan ngay ở bán kết. Đối thủ khi đó sẽ là Trung Quốc hoặc Thái Lan.

Lịch bán kết và chung kết bóng đá nam ASIAD 2026

Vòng đấu Ngày Giờ Bán kết 1 30/9 13h00 Bán kết 2 30/9 17h30 Tranh HCĐ 3/10 13h00 Chung kết 3/10 17h30

Hai trận bán kết diễn ra ngày 30/9. Trận tranh HCĐ và chung kết được tổ chức ngày 3/10, khép lại môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Tứ kết bắt đầu cuộc chơi không còn chỗ sửa sai

Vòng bảng cho phép các đội có cơ hội sửa chữa sau một trận không tốt, nhưng từ tứ kết, mọi sai lầm đều có thể khiến hành trình ASIAD kết thúc.

Nhật Bản và Hàn Quốc bước vào vòng này với thành tích ấn tượng. Uzbekistan cũng toàn thắng, trong khi Trung Quốc cho thấy sự chắc chắn. Việt Nam, Thái Lan, Saudi Arabia và Triều Tiên lại mang tới những màu sắc khác nhau và đều có lý do để tin vào khả năng tạo bất ngờ.

Với U23 Việt Nam, trận đấu ngày 25/9 không chỉ là cuộc đối đầu với một trong những đội mạnh nhất giải. Đây còn là cơ hội để thế hệ cầu thủ hiện tại kiểm chứng khả năng khi bước vào một trận knock-out thực sự ở cấp độ châu lục.