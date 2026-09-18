Hoàng Anh Gia Lai khắc phục sự cố mặt sân Pleiku

(GLO)- Ngày 18-9, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã bắt tay vào việc khắc phục sự cố tu sửa mặt sân Pleiku để đảm bảo chất lượng cho việc tổ chức các trận đấu ở mùa giải 2026-2027.

Theo đó, đội ngũ kỹ thuật sẽ đào nhiều rãnh sâu theo đường biên ngang của sân. Sau đó, dùng đá tròn để tạo khoảng trống giúp thoát nước tốt hơn phương án hiện tại.

HAGL bắt tay vào khắc phục sự cố mặt sân Pleiku. Ảnh: Nguyễn Minh

Ngoài ra, HAGL sẽ phải dặm lại cỏ ở những khu vực đã bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt ở khu vực trong vòng cấm địa của 2 bên và dọc theo đường biên phía khán đài A. Dự kiến việc tu sửa, khắc phục sự cố sẽ hoàn thiện trong tháng 9.

Trước đó, trong trận đấu ở vòng 2 V.League 2026-2027 giữa HAGL và Hải Phòng, mặt sân Pleiku đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, qua đó nhận về chỉ trích của giới chuyên môn.

Bởi vậy, trận đấu tiếp theo của HAGL trên sân nhà với Hưng Yên tại Cúp Quốc gia vào chiều 20-9 đã được chuyển từ sân Pleiku đến sân Quy Nhơn.

Dự kiến việc tu sửa mặt sân sẽ hoàn thiện trong tháng 9. Ảnh: Nguyễn Minh

Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026-2027 cũng đề nghị HAGL khẩn trương khắc phục; đồng thời sẽ tiến hành kỉểm tra chất lượng mặt sân trước trận đấu tiếp theo của HAGL trên sân nhà ở đấu trường V.League vào chiều 10-10 gặp SHB Đà Nẵng.

Ban Tổ chức nhấn mạnh chỉ tổ chức trận đấu trên sân Pleiku khi điều kiện mặt sân đảm bảo chất lượng chuyên môn cũng như các quy định của giải.