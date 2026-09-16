U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan xem ở kênh nào, mấy giờ hôm nay?

(GLO)- U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan diễn ra lúc 14h00 ngày 16/9 tại Toyota Stadium. “Voi chiến” nhỉnh hơn về kỹ thuật nhưng đối thủ Trung Á rất khó chịu.

U23 Thái Lan bước vào ASIAD 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở bảng A. Tuy nhiên, Kyrgyzstan từng hòa chính Thái Lan 1-1 rồi đánh bại U23 Hàn Quốc trong đợt giao hữu tháng 6, vì vậy thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không thể xem nhẹ trận ra quân.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm thi đấu U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan

Nội dung Thông tin Trận đấu U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Bảng đấu Bảng A Lượt đấu Lượt 1 Thời gian 14h00 ngày 16/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 16h00 ngày 16/9/2026 Địa điểm Toyota Stadium Tỉnh Aichi, Nhật Bản Kênh trực tiếp VTV6, VTVgo

Lịch chính thức của Ban tổ chức xác nhận trận Thái Lan - Kyrgyzstan thuộc bảng A, đá lúc 16h00 giờ Nhật Bản tại Toyota Stadium.

Link xem trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan

Theo lịch phát sóng được cập nhật tại Việt Nam sáng 16/9, trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và có thể xem trực tuyến qua VTVgo.

Xem U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan trên VTVgo

Tại Thái Lan, trận ra quân của “Voi chiến” được phát trên ONE HD31 và AIS Play.

Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan

U23 Thái Lan bước vào ASIAD 2026 với một nhiệm vụ khá rõ ràng: Kyrgyzstan là trận họ cần hướng tới chiến thắng nếu muốn cạnh tranh một trong hai vị trí đầu bảng.

Bảng A còn có chủ nhà Nhật Bản và U23 Hong Kong. Nhật Bản được đánh giá là ứng viên số một, vì vậy cuộc đối đầu trực tiếp giữa Thái Lan và Kyrgyzstan có thể mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua tấm vé còn lại vào tứ kết.

Thái Lan vẫn giữ đặc trưng quen thuộc: thích cầm bóng, triển khai từ tuyến dưới và sử dụng những cầu thủ kỹ thuật ở khu vực giữa sân.

Trong danh sách 23 cầu thủ, Thanakrit Chotmuangpak, Sitta Bunla, Kritphak Saengsawat hay Thanawut Phochai là những cái tên có khả năng tạo đột biến. Yotgor Burapha nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò trung phong sau khi từng ghi bàn vào lưới Kyrgyzstan ở trận giao hữu tháng 6.

Điểm mạnh của Thái Lan là khả năng đưa nhiều người tham gia tấn công.

Thanakrit có thể nhận bóng giữa các tuyến, Thanawut chơi rộng và thích những pha xử lý tốc độ, còn Yotgor có xu hướng chọn vị trí trong vòng cấm.

Nếu kéo được hàng phòng ngự Kyrgyzstan ra khỏi cấu trúc thấp, “Voi chiến” có thể tạo được khoảng trống ở khu vực trước vòng cấm.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Thái Lan lại không thực sự thuyết phục.

Sau khi thắng U23 Việt Nam 1-0 tại giải giao hữu ở Trung Quốc, họ thua U23 Triều Tiên 1-3, sau đó hòa Kyrgyzstan 1-1 rồi lần lượt thua Hàn Quốc 2-3 và UAE 2-5 trong đợt tập huấn tháng 6.

Ba trận gần nhất không thắng và để thủng lưới tới 9 bàn là con số đáng lưu ý.

Hệ thống phòng ngự của Thái Lan vẫn có những thời điểm mất cự ly khi hai cầu thủ biên dâng quá cao. Đây chính là điểm Kyrgyzstan có thể khai thác.

Đội bóng Trung Á không sở hữu khả năng kiểm soát bóng mềm mại như Thái Lan nhưng lại mạnh về tranh chấp, thể lực và chuyển trạng thái.

Điều đáng chú ý là Kyrgyzstan đã tiến bộ đáng kể trong đợt tập huấn tại Thái Lan hồi tháng 6.

Họ hòa UAE 1-1, hòa Thái Lan 1-1 và đặc biệt thắng U23 Hàn Quốc 1-0. Bàn duy nhất trước Hàn Quốc được Iryskeldi Madanov ghi ở phút 83.

Những kết quả ấy cho thấy Kyrgyzstan hoàn toàn có khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Daniel Omarov là cái tên Thái Lan chắc chắn phải dè chừng. Chính tiền đạo này đã ghi bàn bằng cú sút xa đưa Kyrgyzstan dẫn trước 1-0 trong cuộc gặp hồi tháng 6.

Madanov cũng đang cho thấy cái duyên ở những trận đấu lớn, còn Kimi Merk đem đến thêm khả năng di chuyển và tranh chấp trên hàng công.

Kyrgyzstan cũng vừa thay HLV trước ASIAD.

Nadyrbek Mamadaliev được bổ nhiệm dẫn dắt đội U23 từ ngày 25/8, thay Urmat Abdukaimov. Ông từng có thời gian dài làm trợ lý ở các đội tuyển quốc gia và U23 Kyrgyzstan nên không hoàn toàn xa lạ với nhóm cầu thủ hiện tại.

Về chiến thuật, khả năng cao Kyrgyzstan sẽ không tranh quyền cầm bóng với Thái Lan.

Họ có thể lùi đội hình về khu trung tuyến, ưu tiên giữ cự ly, sau đó tìm Omarov hoặc Madanov bằng những đường chuyền nhanh khi đoạt bóng.

Bóng bổng và các tình huống cố định cũng là vũ khí đáng chú ý.

Thái Lan vì vậy cần tránh mất bóng ở khu vực giữa sân. Nếu đội bóng Đông Nam Á để trận đấu chuyển sang thế tranh chấp liên tục, lợi thế kỹ thuật của họ sẽ bị giảm đi đáng kể.

Trận giao hữu 1-1 hồi tháng 6 đã chỉ ra điều này.

Kyrgyzstan mở tỷ số cuối hiệp một, còn Thái Lan phải chờ đến phút 82 mới gỡ hòa sau tình huống bóng hai từ một quả đá phạt.

Lần tái đấu tại ASIAD sẽ khó khăn hơn bởi điểm số có ý nghĩa lớn hơn nhiều.

Thái Lan có phần nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát và chất lượng kỹ thuật, nhưng Kyrgyzstan hiện không còn là đối thủ có thể bị đánh bại đơn giản bằng việc cầm bóng nhiều.

Thông tin lực lượng U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan

U23 Thái Lan mang 23 cầu thủ tới ASIAD 2026.

Ba thủ môn gồm Sorawat Phosaman, Chomphat Boonlert và Sirasawut Wongruenkham. Hàng phòng ngự có Chanpatch Buapan, Chanon Thamma, Nathan James, Usamma Tiangkam và Phon-ek Maneekorn.

Tuyến giữa đáng chú ý với Sitta Bunla, Thanakrit Chotmuangpak và Kritphak Saengsawat. Hàng công có Thanawut Phochai, Yotgor Burapha, Jehanafi Mama và Worawut Noisri.

Chưa có thông tin chính thức về ca chấn thương nghiêm trọng nào của Thái Lan sát giờ thi đấu.

Kyrgyzstan tới Nhật Bản với nhóm 25 cầu thủ đã chuẩn bị cho giải, trong đó có Daniel Omarov, Iryskeldi Madanov, Kimi Merk, Kai Merk, Christian Brauzman, Daniel Razulov và Baibol Ermekov.

HLV Mamadaliev cũng chưa được ghi nhận mất trụ cột quan trọng nào trước trận ra quân.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Thái Lan

Ngày Trận đấu Tỷ số Tính chất 9/6/2026 U23 Thái Lan vs U23 UAE 2-5 Giao hữu 6/6/2026 U23 Thái Lan vs U23 Hàn Quốc 2-3 Giao hữu 3/6/2026 U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan 1-1 Giao hữu 31/3/2026 U23 Triều Tiên vs U23 Thái Lan 3-1 Giao hữu 28/3/2026 U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam 1-0 Giao hữu

U23 Thái Lan thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng xứ Chùa Vàng ghi 7 bàn nhưng để thủng lưới 11 lần.

Thông số này cho thấy hàng công vẫn có khả năng tạo bàn thắng, nhưng khả năng phòng ngự là vấn đề mà HLV Thawatchai phải giải quyết.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Kyrgyzstan

Ngày Trận đấu Tỷ số Tính chất 9/6/2026 U23 Hàn Quốc vs U23 Kyrgyzstan 0-1 Giao hữu 6/6/2026 U23 Kyrgyzstan vs U23 UAE 1-1 Giao hữu 3/6/2026 U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan 1-1 Giao hữu 30/3/2026 U23 Kyrgyzstan vs U21 Serbia 0-2 Giao hữu 27/3/2026 U23 Kyrgyzstan vs U23 Jordan 1-2 Giao hữu

Kyrgyzstan thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Điểm đáng chú ý là cả ba trận cuối trong đợt tập huấn tháng 6 họ đều bất bại, trong đó có chiến thắng trước Hàn Quốc. KFU xác nhận chuỗi kết quả Thái Lan 1-1 Kyrgyzstan, Kyrgyzstan 1-1 UAE và Hàn Quốc 0-1 Kyrgyzstan.

Kết quả đối đầu U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan gần nhất

Lần gặp gần nhất diễn ra ngày 3/6/2026 tại Thái Lan.

Ngày Trận đấu Tỷ số Tính chất 3/6/2026 U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan 1-1 Giao hữu

Daniel Omarov mở tỷ số cho Kyrgyzstan ở phút 45+1 bằng một cú sút xa.

Phải tới phút 82, Yotgor Burapha mới gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan sau khi tận dụng bóng bật ra từ một quả đá phạt của Kritphak Saengsawat.

Kết quả đó là lời cảnh báo rõ ràng rằng khoảng cách giữa hai đội không lớn như tên tuổi bóng đá khu vực có thể gợi ra.

Đội hình xuất phát U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan dự kiến

U23 Thái Lan dự kiến đá 3-4-2-1:

Sorawat Phosaman; Nathan James, Chanpatch Buapan, Chanon Thamma; Usamma Tiangkam, Sitta Bunla, Kritphak Saengsawat, Phon-ek Maneekorn; Thanakrit Chotmuangpak, Thanawut Phochai; Yotgor Burapha.

U23 Kyrgyzstan dự kiến đá 4-2-3-1:

Aziret Ysmanaliev; Rauf Asinov, Daniel Razulov, Christian Brauzman, Aitenir Balbakov; Baibol Ermekov, Kairat Abdirasulov; Daniel Omarov, Nursultan Toktonaliev, Kimi Merk; Iryskeldi Madanov.

Đội hình chính thức sẽ được công bố sát giờ bóng lăn, vì vậy một số vị trí có thể được hai HLV điều chỉnh.

Dự đoán tỷ số U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan

Đây là trận đấu cân bằng hơn khá nhiều so với tương quan tên tuổi.

Thái Lan có ưu thế về kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng, nhưng hàng phòng ngự đang để lọt lưới khá nhiều. Kyrgyzstan lại bước vào ASIAD sau đợt giao hữu tháng 6 rất tích cực, trong đó họ từng cầm hòa chính Thái Lan và đánh bại Hàn Quốc.

“Voi chiến” vẫn có cơ hội nhỉnh hơn nếu Thanakrit, Thanawut và Yotgor tạo được sự liên kết tốt trên hàng công.

Tuy nhiên, khả năng Kyrgyzstan ghi bàn là không nhỏ.