Trước trận Thái Nguyên FC gặp Quy Nhơn United: “Thuốc thử đúng liều” cho đội bóng đất Võ

(GLO)- Để chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027, Quy Nhơn United có nhiều xáo trộn về lực lượng cũng như chỉ đạo. Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng đất Võ chưa tìm được những ngoại binh phù hợp và có quá ít trận đấu giao hữu để rà soát đội hình, hoàn thiện lối chơi.

Sáng 11-9, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh đã di chuyển đến “xứ chè” Thái Nguyên, chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Thái Nguyên FC trong trận đấu đầu tiên của mùa giải hạng Nhất 2026/2027, diễn ra chiều 13-9.

Tiền đạo Đào Gia Việt (áo vàng) trong trận giao hữu với Khatoco Khánh Hoà. Ảnh: An Nguyên

Quy Nhơn United và mùa giải nhiều biến động

Ở mùa giải 2025/2026, Quy Nhơn United xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 4/12. Tuy nhiên, sau khi mùa giải khép lại, đội bóng đất Võ phải chia tay hàng loạt trụ cột.

Trong số đó có tiền vệ đội trưởng Cao Văn Triền, chuyển đến Becamex TP.HCM; hậu vệ Phan Ngọc Tín gia nhập CLB Công an Hà Nội; Ngọc Toàn chuyển về Hưng Yên FC; tiền vệ Nguyễn Đức Hữu đầu quân cho Thép Cần Thơ FC. Đặc biệt, chân sút Thaileon De Santana, “Vua phá lưới” của Quy Nhơn United ở mùa giải trước, cũng rời đội để gia nhập CLB CAND.

Không chỉ lực lượng cầu thủ biến động, ban huấn luyện cũng có nhiều thay đổi. HLV trưởng Trịnh Duy Quang chia tay đội bóng. Một số cầu thủ được Hoàng Anh Gia Lai cho Quy Nhơn United mượn như thủ môn Văn Lợi, tiền vệ Văn Văn, hậu vệ Phương Nam… cũng được đội bóng phố Núi gọi trở lại. Trong khi đó, Giám đốc kỹ thuật Bùi Đoàn Quang Huy cũng chia tay đội bóng quê hương để chuyển đến Hưng Yên FC.

Những biến động về nhân sự chưa phải tất cả. Quy Nhơn United còn đối mặt với bài toán tài chính khi nguồn tài trợ cho mùa giải mới bị cắt giảm hơn 50% so với mùa giải 2025/2026.

Có thể nói, bước vào mùa giải 2026/2027 là một hành trình không dễ dàng đối với ban lãnh đạo cũng như toàn đội Quy Nhơn United. Dẫu vậy, bằng những nỗ lực đáng kể, CLB đã từng bước tái cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự và lực lượng để kịp chuẩn bị cho mùa giải mới.

Dựa vào “bộ khung” cầu thủ địa phương

Trong cuộc tái thiết ấy, Quy Nhơn United vẫn giữ lại được một bộ khung gồm nhiều cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo bóng đá Bình Định trước đây. Có thể kể đến các hậu vệ Nguyễn Thanh Thụ, Trần Văn Thái; các tiền vệ Lê Nguyễn Thanh Vị, Nguyễn Võ Minh Hiếu, Nguyễn Hải Chi Nguyện, Đinh Thành Luân; cùng các tiền đạo Lê Thanh Phong và Đào Gia Việt. Bên cạnh đó, tiền đạo Trần Lê Duy, người từng thi đấu thành công trong màu áo Bình Định và Khánh Hòa trước khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, cũng trở lại và gia nhập Quy Nhơn United.

HLV Hứa Hiền Vinh cùng trợ lý Huỳnh Quốc Anh. Ảnh: An Nguyên

Sau khi xây dựng được “bộ khung” bằng những cầu thủ địa phương, đội bóng đất Võ tiếp tục bổ sung một số gương mặt trẻ nhưng đã có kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ đội tuyển cũng như CLB. Nổi bật là hậu vệ Nguyễn Quốc Toản, tuyển thủ U23 Việt Nam, và hậu vệ Lê Minh Nhật, tuyển thủ U20 Việt Nam. Ngoài ra, đội hình Quy Nhơn United còn có những cái tên đáng chú ý như hậu vệ Phạm Ngô Minh Quang, hậu vệ Lương Văn Phương, tiền vệ Quách Quang Huy, tiền vệ Nguyễn Thế Hùng và tiền đạo Nguyễn Anh Tuấn…

Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Hứa Hiền Vinh được lựa chọn dẫn dắt Quy Nhơn United ở mùa giải 2026/2027. Hỗ trợ ông là các trợ lý HLV Huỳnh Quốc Anh và HLV Phan Tôn Quyền.

Trao đổi với chúng tôi về công tác chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Hứa Hiền Vinh cho biết: “Ở mùa giải 2025/2026, CLB Quy Nhơn United xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Vì vậy, bước vào mùa giải này, tôi và các học trò vẫn đặt mục tiêu lọt vào Top 3. Lợi thế của chúng tôi là sở hữu một đội hình trẻ, giàu khát khao cống hiến. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, Quy Nhơn United có quá ít trận đấu giao hữu, cọ xát để qua đó rà soát, điều chỉnh đội hình cũng như hoàn thiện lối chơi”.

“Thuốc thử đúng liều” từ Thái Nguyên FC

Ở chiều ngược lại, Thái Nguyên FC là tân binh của giải hạng Nhất 2026/2027, nhưng lại sở hữu lực lượng khá đồng đều và có tính gắn kết cao. Phần lớn các cầu thủ trong đội hình đã có nhiều năm thi đấu cùng nhau trong màu áo Trẻ Hà Nội.

Tuyển thủ U23 Việt Nam - Nguyễn Quốc Toản. Ảnh: An Nguyên

Sau khi giành quyền lên chơi tại giải hạng Nhất, đội bóng "xứ chè" tiếp tục tăng cường lực lượng bằng những bản hợp đồng chất lượng. Đáng chú ý là hậu vệ Nguyễn Xuân Kiên, người từng nhiều năm thi đấu tại V-League trong màu áo Viettel và CLB Hà Nội; tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu cùng ngoại binh Mansaray Victor Nabay.

Một Quy Nhơn United trẻ trung, giàu sức chiến đấu nhưng chưa có nhiều cơ hội cọ xát trong quá trình chuẩn bị sẽ phải đối đầu với một Thái Nguyên FC dù mới lên hạng nhưng được đầu tư mạnh, đồng thời sở hữu một đội hình có sự gắn kết trong thời gian dài.

Vì thế, chuyến làm khách trên sân Thái Nguyên chẳng khác nào một “thuốc thử đúng liều” đối với Quy Nhơn United. Kết quả trận đấu không chỉ có ý nghĩa về điểm số trong ngày khai màn, mà còn là phép thử quan trọng để HLV Hứa Hiền Vinh đánh giá thực lực, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của đội bóng đất Võ trong mùa giải 2026/2027.