(GLO)- Ngày 1-10, môn Taekwondo trong khuôn khổ ASIAD 20 đã có kết quả bốc thăm các nội dung thi đấu. Theo đó, nữ võ sĩ người Gia Lai Nguyễn Thị Loan sẽ "đụng độ" đối thủ Hàn Quốc ở trận ra quân.

Nguyễn Thị Loan là 1 trong 6 võ sĩ của đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ tranh tài ở nội dung đối kháng tại kỳ ASIAD 20 diễn ra ở Aichi - Nagoya 2026 (Nhật Bản).

Nguyễn Thị Loan (thứ 5 từ trái sang) trước thử thách tại ASIAD 20. Ảnh: VTF

Cô gái đến từ xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) thi đấu ở hạng cân dưới 49 kg - hạng cân mà Loan thi đấu từ năm 2022 khi vô địch Giải Đông Nam Á lứa tuổi U17.

Sau đó, Nguyễn Thị Loan thi đấu ở hạng cân 53 kg và đã giành được nhiều thành tích như huy chương bạc SEA Games 33, huy chương bạc US Open 2026, huy chương vàng CJ Việt Nam Open 2026.

Do đó, việc thi đấu ở hạng cân 49 kg là một trong những thử thách lớn với Nguyễn Thị Loan. Song, theo các chuyên gia của đội tuyển Taekwondo Việt Nam, Loan vẫn có cơ hội cạnh tranh huy chương ở hạng cân này.

Ở hạng cân 49 kg của Loan tại kỳ ASIAD 20 có 16 nữ vận động viên tranh tài. Đây đều là những võ sĩ tốt nhất châu Á ở thời điểm hiện tại. Do đó, muốn giành được huy chương, vận động viên người Gia Lai cần có ít nhất 2 chiến thắng để vào bán kết.

Theo kết quả bốc thăm, ở trận đầu tiên, Loan (hạt giống số 11) sẽ gặp đối thủ Lee Yumin (hạt giống số 6) đến từ xứ sở Taekwondo Hàn Quốc. Đây là võ sĩ được đánh giá cao bởi dù chỉ sinh năm 2008 nhưng có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Nguyễn Thị Loan "đụng độ" võ sĩ Hàn Quốc ở trận mở màn ASIAD 20. Ảnh: Đức Nhật

Năm 2024, Lee Yumin từng giành huy chương vàng ở Giải Vô địch Taekwondo trẻ thế giới. Năm 2026, cô cũng đã giành huy chương đồng Giải Vô địch Taekwondo châu Á ở hạng cân 46 kg.

Trước 1 đối thủ mạnh và được đào tạo ở 1 quốc gia mạnh về Taekwondo như Hàn Quốc, đây sẽ là thử thách thực sự với Nguyễn Thị Loan trên hành trình tìm kiếm huy chương.

Trận đấu giữa Nguyễn Thị Loan và Lee Yumin sẽ diễn ra vào ngày 2-10.