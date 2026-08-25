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Xã Đak Đoa lọt vào tứ kết Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số toàn quốc

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sáng 25-8, tại tỉnh Lào Cai, đội bóng xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã khép lại vòng bảng của Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026 với ngôi đầu bảng và giành vé vào vòng tứ kết một cách thuyết phục.

Ở trận cuối của vòng bảng, các cô gái của Đak Đoa đã đối đầu với đội bóng xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai). Đây là cuộc đối đầu được đánh giá sẽ rất căng thẳng nhằm cạnh tranh ngôi đầu bảng.

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Đội bóng nữ xã Đak Đoa đã giành ngôi đầu bảng đầy thuyết phục. Ảnh: Nguyễn Hồng

Tuy nhiên, bước vào trận đấu, đội bóng đến từ Gia Lai đã tỏ ra quá vượt trội. Các chân sút của Đak Đoa đã liên tục bắn phá khung thành đội bóng Lâm Thượng. Chỉ trong hiệp 1, Plơi và H’Vưn đã thay nhau dứt điểm ghi 4 bàn thắng rất đẹp mắt giúp đội nhà vươn lên dẫn trước với tỷ số 4-0.

Bước sang hiệp 2, xã Đak Đoa chủ động giảm nhịp trận đấu để bảo toàn lực lượng. Dẫu vậy, họ vẫn có cho mình thêm 2 bàn thắng để ấn định thắng lợi 6-0 đầy thuyết phục.

Trước đó, trong trận đấu đầu tiên ở vòng bảng, xã Đak Đoa đã vượt qua đội xã Pắc Ta (tỉnh Lai Châu) với tỷ số 2-1.

Với kết quả này, xã Đak Đoa giành nhất bảng A và sẽ gặp chủ nhà phường Nghĩa Lộ ở trận tứ kết 1 diễn ra vào 8 giờ ngày 27-8.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 23 đến 29-8, quy tụ 12 đội bóng nữ dân tộc thiểu số trên toàn quốc. Các đội bóng được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết.

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